Lyhyesti lukijoilta: Kenen mielipidettä tulisi uskoa – Onko Kirkkopuisto aiempaa levottomampi?

Joidenkin mielestä Kirkkopuisto on ollut viime aikoina levottomampi kuin aiemmin. Poliisin mukaan tehtävämäärä ei ole alueella kuitenkaan kasvanut. Kumpikohan mielipide on enemmän oikeassa? Kummalla on väliä? Kyllä, levottomuus on kasvanut, ja poliisi on asiasta välinpitämätön! Ikävä kyllä.

Kirkkopuisto mummoille!

Nimimerkki Vanhemmat hoi (20.7.): Kirjoituksesi perusteella oli kirkon ja nuoren iltasoittajan syy, että häntä tultiin lyömään! Aika erikoinen tulkinta, joka yleistyessään saattaisi jopa muuttaa oikeus- ja korvauskäytäntöjä?

Voi hyvää päivää

Seurakunnan lauantain iltasoitto päättyi kesken kun nuoreen soittajaan käytiin käsiksi. Kysymys saattaa olla humalaisen päähänpistosta, toisaalta valtaväestön näyttää olevan vaikea hyväksyä kristillisyyttä muulloin kuin jouluna.

Juksu

Ei ole ollenkaan hyvää mainosta Hämeenlinnalle tuo Scandic Aulangon ”selviytymismajoitustouhu”! Henkilökuntaa irtisanoutunut, hotellinjohtaja lomalla, asiakkaat jonottaa sisään ja sisällä. Ehkä myös ulos, eivätkä palaa! Tarttisko aikuisten oikeesti tehdä jotain?

Kantakaupunkilainen

Mikä on hotellin hygienataso näin epidemia-aikaan jos asiakkaalle tarjotaan siivoamaton huone (HäSa 20.7). Muutama vuosi sitten pisti silmään ko. hotellin ravintola hetki ennen lounasaikaa: ruoat oli tuotu noutopöytään ja siivooja imuroi lattiaa aivan vieressä.

Terveys edellä

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne sai erittäin hyvän ja asianmukaisen palautteen kirjoitukselleen Hämeen Sanomissa 17.7. Kiitos Salla Turunen. Jälleen kerran vakuuttava näyttö populismin vaaroista, ja ajattelutavasta. Pääasia että meillä Suomessa on asiat hyvin. Turhaan me muista täällä maapallolla huolehditaan.

Matteus

Mirva Harju kirjoitti (19.7.) puista sään ääriolojen haittojen lievittäjinä. Nyt ilmat viilenevät ja korona pian ohi. Itsekeskeisyys herää taas, pallon kuume unohtuu. Valtion on pakko rajoittaa. Joilla on vuosittain lomalentoja, tulisi saada passiin merkintä ”ei lomalentoja v. 2021-2026”. Sama lentelijä saattaa autoilla töissä ja vapaalla, omistaa mökin ja asua kerrostalossa. Roskaa tuottava, shoppailuriippuvainen lomalentäjä kuluttaa ilmakehää, luonnonvaroja ja tuottaa päästöjä kasvattamatta ainuttakaan hulevesi-, hiilinielu- tai pölyttäjäkasvia maapallon tai ihmisen hyväksi.

Miemiemie

Puita tulisi istuttaa päiväkotien ja koulujen pihoihin muiden yleisten paikkojen lisäksi, mitä vihreiden edustaja toi esiin. Esitin tästä toiveen kumppanuustalolla asukasillassa pari vuotta sitten kaupungin edustajille. Saripari oli paikalla ja kovasti kannatti asiaa, mutta mitään ei ole tapahtunut. Ojoisten lastentalon piha on edelleen varjoa vailla.

Byrokratian hitaat rattaat

Mitkä olumpialaiset? Aakkosissa on sekä u- ja y -kirjaimet ja kumpikin äännetään niin kuin kirjoitetaan. Miksi niin moni, jopa radion ja TV:n urheilutoimittajat, tekevät olympialaisista väkisin olumpialaiset? Olisikohan jonkinlainen kielikurssi tarpeen?

LK, Hämeenlinna

Olin iäkkään äitini saattajana pankkireissulla ja pöyristyin. Kyseinen pankki on auki vain kahtena päivänä viikossa 3 tuntia kerrallaan. Jono oli pitkä ja odotus kesti noin puolitoista tuntia. Virkailija teki todellakin parhaansa, mutta hänen urakkansa oli mahdoton. Miksi ei voida järjestää hyvää palvelua ja riittävää henkilökuntaa niille muutamille tunneille, jolloin pankki on auki?

Kohtuutonta jonotuttaa tuntitolkulla

Kuinka moni pyöräilee talvella tatuointi- tai parturiliikkeeseen? Ainiin, olihan siinä jossain pizzeria.

Isoo Baaanaa

Viime lauantaina piipahdin ystävien kanssa katsomaan terassielämää näin koronan kiusaamassa kesässä ja yllätyin illalla kympin aikaan kuinka riehakas ja iloinen bilemeininki täytti torin terassit. Mutta se mikä ei ilahduttanut oli torin ylälaidan ravintolayrittäjän hotelli helpotusten kunto tai siis niiden puute. 3 bajamajaa, joista 2 kiinni ja invawc täynnä kanistereita ja myyjät aikoivat laittaa senkin kiinni. Olisiko ennakointi asiaan paikallaan. Ei tarvi toiste mennä tuolle terassille kesästä nauttimaan.

Janoinen heinäkenkä

Konserttien siirtäminen Kantolaan tapahtumapuistoon ei taida onnistua kun suuri osa alueesta on luovutettu betonielementtien varastoksi. Taitaa olla kannattavampaa kaupungille ylläpitää betonipuistoa.

Puistosetä

Auton parkkeeraaminen Raumalla on aina ilmaista ja parkkipaikkoja on keskustassa vaikka kuinka paljon mistä valita. Olisiko Hämeenlinnalla jotain opittavaa Rauman käytännöstä?

Lomamatkalainen

Mitenköhän sujuu huonomuististen sähköautoilu? Jos aamulla on meno jonnekin ja unohtaakin illalla laittaa auton lataukseen. Odottaa sitten tuntitolkulla latautumista ennen kuin pääsee lähtemään.

Unohdetaan myös kiire