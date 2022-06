Lyhyesti lukijoilta: Kiitos Pride-liputuksesta, Hattula!

Kiitos Hattulan valtuustolle päätöksestä juhlistaa Pride-viikkoa sateenkaariliputuksella. Pride on meidän kaikkien yhteisellä asialla.

Ylpeä kuntalainen

Lukiokadun vanhojen puutalojen puolesta kerätyn adressin allekirjoittajien määrä kertoo, että valtaosalle kaupunkilaisia on yhdentekevää mitä heidän kotinsa ja harrastustensa ulkopuolella tapahtuu.

Unohdin allekirjoittaa

Miten mahtaa hallituksen työmatkakustannusten katon nosto auttaa polttoaineen hinnan noususta kärsivää duunaria, kun verottaja ei hyväksy oman auton käyttöä verotuksessa?

Petri Leskinen

Eikö hallitus meinaa todellakaan tulla auttamaan kansalaisia näiden tolkuttomien polttonestehintojen kanssa? Alkaa jo rajoittaa liikkumista.

Sairion Pekka

Jos et tiennyt mitä tarkoittaa “ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa” niin nyt on meillä vakava esimerkki. Natoon liittyminen. Otetaan opiksi.

Setä Tavastia

T. Sydänmaanlakka väittää 16.6. kirjoituksessaan ettei sairaalan lääkärit näe terveyskeskuksen otattamia kokeita. Kuitenkin sekä terveyskeskuksen ja keskussairaalan kokeet ovat samassa atk:n pyyntö- ja vastausjärjestelmässä. Eivät sairaalan lääkärit tiedä aina katsoa terveyskeskuksen kokeita tai katso niitä välttämättä muun toimintansa yhteydessä. Kokonaiskuva-arviota kokeista tarvitaan ja jotain terveysneuvojaa.

Terveyshimmeli

Hämeenlinnan keskusta on saari. Mikä hinku T. Yli-Koverolla ynnä muilla on tuhota kaunista Vikmaninlahtea tekemällä moottoritien ohelle toinen meluväylä järven rantaan keskustasta Visamäkeen. Moottoritie sentään on meluaidan takana. Sittenkö on hyvin kun Vikmaninlahdesta on jäljellä ankkalammikko?

Uutta järveä ei luoda

Kyllä oli hienoa katsoa, kun Ukrainan Zelensky seisoi rivissä EU-johtajien kanssa lenkkareissa ja T-paita päällänsä, näitä tekohymysiä kravattikauloja on nähty ihan tarpeeksi.

O joinen

Ei nimimerkki “Mersumies turengista” ole mikään aito mersumies, kun väittää tällä palstalla 16.6.2022, ettei mersuissa ole ollut nokkakoristetta kymmeneen vuoteen. Ajan 2019 vuoden 200 e -mallin mersua ja siinä on ollut nokkakoriste tehtaalta asti.

Laskinko vuodet väärin