Lyhyesti lukijoilta: Äänieristys toimii vihdoin Nummen koulussa

Äänieristys toimii. Nummen yhtenäiskoulussa on pitkäksi venähtäneen odotuksen jälkeen vihdoinkin aloitettu väliseinien asennustyö melun estämiseksi. Väliseinien saaminen avoimiin tiloihin on erittäin tärkeä asia koulun oppilaille. Kokemukset kahdelta ensimmäiseltä viikolta ovat olleet myönteisiä. Kiitos Hämeenlinna.

Kirsi Hultin, Nummen yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys

Ihmettelyä: Hämeen Sanomissa on sunnuntain 29. marraskuuta numerossa juttu otsikolla Kotimaista pakanametallia, perkele! Jutun lopussa on kursiivilla painettua tekstiä, jonka sanotaan olevan jutun muusikon räväkkää sanaleikittelyä. Teksti on kuitenkin lähes kopio kirjasta Tupa ryskyi, parret paukkui. Suomen kansan rivot runot, sivu 30.

Niinpä

Hämeen Sanomat julkaisi todella ala-arvoista tekstiä olevan kirjoituksen ”pakanametallia”! Eikö toimituksessa tiedetty olevan ensimmäinen adventtisunnuntai? Suuri kirosanoin ja törkeän sitaatin sisältävästä kirjoituksesta jostain muka Kalevalaa jäljittävästä riimityksestä! HäSa ei ole oikea lehti tämänkaltaisille julkaisuille!

Realisti

Erinomainen kirjoitus rauhan rakentamisesta Asko Ali-Marttilalta (HäSa 30.11.) Kiitos!

Eläkemummo

Jääkiekkoanalysaattorin tekstejä lukeneena ymmärrän nyt, miksi HPK:n menestys on heikonpuoleista. Valmentaja valmentaa väärää pelikirjaa (eikä pelaajista koostuvaa joukkuetta). Pelaajat esittävät pelaavansa, koska heidän pelitapaansa on vasta nyt alettu parsimaan (lienevätkö harrastajateatterin väkeä?). Sihvosen taidot viittaavat vahvasti dadaismiin.

ReiPan

Kutilan työväentalon myynnistä: Mahtaako Kari Johansson (HäSa 27.11.) muistaa, paljonko sossarit itse aikoinaan talosta maksoi, vai ei mitään. Niin sille pyhälle hengellekin sitten arvo löytyy. Alun perin talkoilla tehty talo. Olisi pikkuisen luullut löytyvän kunnioitusta.

Kutilasta kuuluu kummia

Tarja Filatovin (sd.) ehdotus, että lastensuojeluperheiden työttömät vanhemmat työllistetään, on kaukana todellisuudesta. Lapsen huostaanottoon johtava tilanne on jäävuoren huippu. Apua on huudettu jo pitkään ja keinottomuus sekä syyllisyys lamaa. Vanhemmille kohdistettu sairausloma sekä perhe- ja psykoterapia olisi oikea ratkaisu uupuneille.

Repaleinen ei tuota

Tarkoittaako HJS Akatemian saumaton yhteistyö sitä, että junioripuoli maksaa jälleen edustuksen kulut ja siitä on hämeenlinnalaiseen perinteiseen jalkapallokulttuuriin ”unohdettu” kertoa vai onko kulttuuri muuttunut?

Avoimuus

Pääterveysasemalta saa nopeasti vastaanottoajan ja palvelu on todella hyvää. Eikä teillä idänpääläisillä ja ojoislaisilla ole sinne sen pitempi matka kuin meillä myllymäkeläisilläkään.

Turhaan purnaatte

Kaupunki on suunnittelemassa kahden terveysaseman lakkauttamista. Esimerkiksi Ojoinen on kustannustehokas, palveluun pääsee samana päivänä, eikä alueella ole parkkiongelmaa. Kahden terveysaseman yhdistäminen pääterveysasemaan aiheuttaa vääjäämättä paikoitusongelman. Ehkä tässä onkin taka-ajatuksena Pöölin käyttöasteen kohottaminen ja parkkimaksutulojen lisääminen. Kaupungin kehittämisen suurin ongelma näyttää olevan joka asian yhteydessä toriparkki. Sari Rautiokin kirjoittaa (HäSa 26.11.) toripaviljongin yhteydessä toriparkin vastustuskiihkosta. Jokainen voi itse päättää, mistä päin sitä kiihkoa esiintyy. Terveyspalvelut ovat arvokkaita lähipalveluja, joita eläköityvä kaupungin asujaimisto tarvitsee. Päättäjät osaavat tehdä hyviäkin päätöksiä. Niin kuin voittopuolisesti ovat tehneetkin.

Terveysasema ei ole härpäke

Kanta-Hämeessä harrastajien sarjapelit kielletty jo edelliset 5 viikkoa ja nyt varmuuden vuoksi kielletään treenaaminenkin seuraaviksi 5 viikoksi. Eli ainakin 10 viikkoa pelkää hengailua. Sitten sanotaan, että sehän on vain urheilua. Kyllä ilmankin tulee toimeen.

Riksu

”Koronan kieltäminen ei tautia poista…” (pääkirjoitus, HäSa 27.11.) Myöntäminenkään ei poista. Elämää helpottaa huomattavasti, kun hyväksyy tosiasiat. Virus on olemassa. Elämme sen kanssa, jokainen.

Lopetetaan toistemme syyllistäminen

Saatiin todella hyvää palvelua Keilakadun RTV:ltä.

Mökkiläinen Rengosta

Hallitus, etunenässä Sanna Marin otti mieluusti kunnian, kun korona pysyi pitkään aisoissa. Itsevarmasti kelpasi neuvoa muita maita ulkomaisissa lehdissä. Nyt kun korona räjähtää käsiin, syytetään sitten kuntia ja kansalaisia. Että semmoista vastuunkantoa.

Maskimies

”Kotoaan siepattujen lasten jäljillä”, (B10–11, HäSa 29.11.) Kirsti Loukola on tehnyt ansiokasta ja arvokasta tutkimustyötä näistä vähän tunnetuista traagisista tapahtumista. Muutama vuosi sitten kävin Tashkentissa syntyneen vaimoni kanssa Uzbekistanissa muun muassa Buharassa. Kävimme museona olevassa emiirin palatsissa. Opas kertoi emiirillä olleen Venäjällä oma agentti orjia ostamassa. Uzbkistanissa on paljon muutakin kiinnostavaa nähtävää, muun muassa ”käsikäyttöinen” paperitehdas, jossa mulperipuun nilasta tehdään paperia ikivanhoin menetelmin. Vierailimme erään Filatovin suvun omistamassa viinitehtaassa ja maistelimme sen erinomaisia tuotteita. Suosittelen maata matkakohteeksi varsinkin niille, joita eksoottiset kohteet kiinnostavat.

Valo tulee idästä

”Syrjäytynyt maksaa miljoona euroa”, totesi sisäministeri Ohisalo puolueensa etäkokouksessa (HäSa 29.11.). Hän tarkoitti ilmeisesti elinikäistä syrjäytymistä. Mutta ketkä Suomessa syrjäytyvät ja paljonko se vuosikymmenien ajalta maksaa? Jo kansa- ja peruskoulussa opimme, että miljardi on 1 000 miljoonaa. Kantasuomalaisia ja lisäksi jatkossa tuhansittain siirtolaisiamme mahdollisesti tulee syrjäytymään eliniäksi. Nim.

Miljardien eurojen menetys!

Suomen hiihtovalmentajat hehkuttivat eri lajien hiihtäjien mahtavaa kuntoa viikon ajan. Rukalla ja Kontiolahdella annettiin näyttöjä: Riber, Klaebo, Johaug, Bö. Ja missä suomalaiset. Lähes kaikilla jokin tauti. Selitykset niin tuttuja edellisiltä vuosilta. Huippu-urheilun tukirahat pitää suunnata kansanterveyteen, koululiikuntaan. Maksakoot sponsorit ammattilaisten kalliit hoidot, lääkkeet ja harrastukset. Kilpaurheilu on sairasta. Paitsi moottoriurheilu.

Arto Kauppinen