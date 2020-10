Lyhyesti lukijoilta: Aika siirtää kännikelloja taaksepäin

Nyt on hyvä aika siirtää kännikelloja taaksepäin ja mennä ravintoloihin vaikka kello 20, jolloin on jo luonnossa pimeätä. Siis ravintoloihin voi maksaa aikaisemmin ja loppusekoilutkin viimeisine paukkuineen ovat ihan itsestä kiinni.

Viinan ilo

S-ryhmä eriarvoistaa asiakasomistajiaan S-mobiili ”supereduillaan”.

Osuuskaupan jäsen vuodesta 1970

Kaupunki lähettää meille työntekijöilleen sähköpostia teemalla ”Työn ilo”. Viestistä voi avata videon, jossa komeilee törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä epäilty kaupungin johtoryhmän jäsen Markku Rimpelä. Siitä sitä työn iloa sitten vain ammentamaan.

On muutakin tekemistä

Kiusaajia ja kiusattuja on ollut ennenkin. Meidän koulussamme opettaja oli kiusaaja. Hän löi, repi ja uhkaili oppilaita.

Tämä tarina on tosi

Miksi et käytä kasvomaskia kaupassa ja linja-autossa? Voit levittää koronaa. Oletko edesvastuuton, kun et välitä itsestäsi ja kanssaihmisistäsi?

Aatteleppa ite

Kotitalousvähennystä pienennetään hallituksen toimesta. Pääministeri sanoi syyksi sen, että se kohdistuu hyvätuloisiin. Se kohdistuu niihin, joilla on varaa maksaa kotisiivouksesta, remontista, pihatöistä ja niin edelleen, eli niihin, joilla olisi varaa työllistää. Olen itse saanut tarjouksia verottomia työsuorituksista yrittäjiltä, jotka haluavat auttaa avutonta. Täytyy toimia hallitusohjelman mukaan paitsi että minä en voi ottaa velkaa.

Veroton mutta velaton

Hallituksen ja opposition välinen välikysymyskeskustelu on käsittämätöntä älämölöä. Hallitus puhuu, miten viisasta on velkaantuminen. Oppositio ei kiistä mutta haluaa toimia työllisyyden lisäämiseksi. Kumpikin puhuu omaa asiaansa. Kysymyksiin ei vastata. Vastapuolta herjataan. Olen ymmällään. On aika muuttaa tämä tilanne. Perustakaa puolue joka oikeasti ajaa kansalaisen asiaa. Olen mukana.

Hävetkää