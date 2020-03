Lyhyesti lukijoilta: Älkää syyllistäkö ikäihmisiä

Älkää syyllistäkö ikäihmisiä, jos he käyvät pakon edessä ruokakaupassa. Kaikilla ei ole nuorempia avustajia. Monilla ei myöskään ole nettiä, josta etsiä apua. Älkää huudelko, että pysykää kotona. Ulkoilla saa, ainakin toistaiseksi.

Riskiryhmässä

Riikka Happosen kirjoitukseen (HäSa 25.3.) suurista ikäluokista: Aivan varmasti meistä ylivoimaisesti suurin osa noudattaa sääntöjä tarkalleen ja ymmärrämme, miksi rajoituksia asetetaan. Myös meidän joukossamme on niitä, jotka eivät rajoituksista piittaa, mutta niin on valitettavasti kaikissa muissakin ikäluokissa. Eikö nyt olisi aika tukea toisiamme, eikä moittia jotain koko ikäryhmää.

Eletään sovussa

Ikäeristetty kyseli tietoja kauppojen aukioloista. Kaupat tuovat ruokaa kotiin, tai soita muun muassa keskiviikon lehden mielipidesivun (B4, HäSa 25.3.) alaosassa mainittuihin numeroihin. Älä mene itse kauppaan, jos olet ikäeristetty.

Tosi on

Auttaisiko koronavirukseen torjuntaan, jos esim. kauppaan mennessä kaikki käyttäisivät käsidesiä. Kaupan ovella henkilö varmistaisi tilanteen. Myös poistuessasi käytä käsidesiä.

Passari 61

Voi korona minkä teit, sait minut lamaantumaan. En uskalla lähteä ulos, en toimittaa asioita, vaikka en ihan kuulu riskiryhmään. En halua vaivata toisia.

Paniikki

Aiemmin: Mitä oli ennen Flooraa. Nyt: Mitä oli ennen koronaa.

Pekko

Naurattaisi, jos ei itkettäisi tämä tilanne hoiva- ja hoitolaitosten asukkaiden vierailukielloista. Nyt he ikävissään nääntyvät suruun, kun kontaktit läheisiin on estetty. Ymmärrän huolen suojella heikompia, mutta kaikilla ei käy ketään tapaamassa joten kohtuullisuus olisi rajoittaa vierailijat yhteen henkilöön asukas. Myös siksi ikäihmiset asioivat kaupoissa ,kun eivät halua altistaa nuorempiaan koronalle. Riskiryhmään kuuluvana asioitani on hoitanut työssäkäyvä pienten lasten isä. Kumpi jompi pahempi vaihtoehto? Jotenkin tuntuu, että olipa asia mikä tahansa, niin se kiertyy usein ikäihmisiin ja vanhuksiin kodeissaan ja hoivalaitoksissa. Heitä on liikaa kuormittamassa yhteiskuntaa jne… Nyt ovat kaikin keinoin suojeltavia yksilöitä.

Suo siellä vetelä täällä

Kauppoihin paperipussit hankalasti avattavien muovisten tilalle. Ainakin vähenee sorminuoleskelu.

AV

Miksi on tähän asti sallittu muutto Uudeltamaalta kesäasunnoille? Pysyvätkö siellä vai käyvätkö kotipuolessa? Pienet kunnat ovat muutenkin ahtaalla terveydenhuollon myötä. Mm. Norjassa mökillemuuttaja palautetaan sakon uhalla kotikuntaansa. Myös nämä, jotka juuri ennen rajojen sulkemista matkustivat Espanjaan ja palautettiin kotikaranteeniin, pitäisi laittaa pidennettyyn eristykseen!

Oliko viisasta?

Uutisen mukaan 36 kansanedustajaa on sairauslomalla – oman ilmoituksensa mukaanko?

Lorvikatarria

KHKS on perunut henkilökunnan lomat. Lomia tarkastellaan viikko kerrallaan eteenpäin. Ihmettelen logiikkaa. Miksi hoitava henkilökunta väsytetään nyt jo, ennen epidemian alkua? Eikö järkevämpää olisi päästää ihmiset lepäämään kotilomalle nyt, että ovat voimissaan epidemian aikana? Väsynyt hoitohenkilökunta tuskin samalla tavalla pystyy venymään. Ihmisiä hekin ovat.

Ihmettelijä Hämeenlinnasta

Kyllä hiljaiseksi veti yksityisen päiväkodin päätös periä täysi maksu 280 euroa, vaikka lapsi olisi seuraavat kuukaudet kotona, kuten hallitus pyysi. Onko tarkoitus saada lapset tulemaan hoitoon oli tilanne mikä tahansa? Perheet ovat muutenkin kovilla, ei voi ymmärtää.

Ahneudella ei rajaa

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen ehdotuksen toriparkin toteuttamisesta ja kaavamuutoksen jatkamisesta (HäSa 25.3.). Vuoden 2017 kuntavaaleissa saivat puolueet ääniä seuraavasti: kokoomus 8 677, demarit 8 194, vihreät 3 594, perussuomalaiset 3 560, keskusta 3 165, vasemmisto 2 056 ja kristilliset 2 037. P-toria ja keskustan kehittämistä koskevan kuntalaiskyselyn avainkysymys oli: Kannatatko P-torin rakentamista, jos puolet rahoituksesta on yksityiseltä ja puolet kaupungin omistamalta pysäköintiyhtiöltä? Ei-vastauksia oli 8 471 ja kyllä-vastauksia 1 067. Vastustajien lukumäärä olisi siten riittänyt kuntavaalien kakkossijaan – kokoomuksen ja demarien väliin!

Mikä jäi epäselväksi?

Jos P-torin hankesuunnitelmaa jatketaan Majurin esityksen pohjalta, seuraavatkin valtuustot sidotaan toteuttamaan parkkiluola. Muussa tapauksessa uusien rakennuslupien saajat tulevat esittämään kaupungille miljoonien korvausvaateita. Toivottavasti päättäjät lukevat pohjaesityksen ajatuksella.

Tori Torina

Mitäs mieltä Olli Mustajärvi (HäSa 25.3.) olet, eikös työnantaja ole palkanmaksaja? Mistä virkamiesten palkat tulevat, verovaroista vai jostain muualta?

Pate Teikka

Kaupungin virkamiehet vastaavat kuntalaisille tekemistään päätöksistä. Valtuutetut vaihdetaan, mikäli eivät toimi samoin. Myös ne kuntalaiset voisi vaihtaa, jotka eivät mielessään hyväksy P-parkkiäänestyksen tulosta! Vai ”Kittilän laki”?

Kantakaupunkilainen

Eikö tie pitäisi rakentaa sinne missä on käyttäjiä, eikä niin, että rakennetaan tie ja sanotaan, että käyttäkää sitä, vaikka ei tarvitsisi käyttää.

Toriparkkiko?

Nyt upea hetki korjata rivosti rikkinäiset liikennemerkkimme. Ulkomaalaiset on ohjattu ulos ja suomalaiset kotiin. Pääteittenkin varsilla on ehkä puumateriaalista halvasti tehtyjä liikennemerkkejä, joista maali ja materiaali ovat roiskuneet ulos. Suomen imago kärsii ja teksteistä ei saa selvää! Poistakaa, vaihtakaa tai korjatkaa nyt!

Heikki Hämeenlinnasta