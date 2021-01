Lyhyesti lukijoilta: Älkää valmentajat ruikuttako – Liikuntaa voi harrastaa ulkonakin

Kyllä nyt valmentaja Antti Pennanen katsoo pandemian aiheuttamia rajoituksia varsin yksipuolisesti (urheilu, HäSa 20.1.) koskien lasten ja nuorten sisäharjoittelua. Varmasti voin sanoa, että jos nuoret eivät pääse sisätiloihin harjoittelemaan, ei se ole millään tavalla yhteiskunnallisesti kriittistä. Voi kuinka paljon on nuoria, jotka eivät harrasta lainkaan urheilua, ja silti he pärjäävät elämässä. Liikuntaa voi harrastaa varsin hyvin ulkonakin, kesällä kävellen ja talvella hiihtäen. Nyt on mitä parhaimmat ulkoilukelit, älkää siis valmentajat ruikuttako, viekää treenit ulos. Korona kuriin ja sisähallit boikottiin, uskokaamme lääketieteen asiantuntijoita ja jätetään tunteilut ja väärät uskomukset sisäharjoittelun tärkeydestä omaan arvoonsa.

Kyllä nyt tehtiin paha virhe koronaryhmän toimesta, kun jälleen keskeytettiin nuorten harrastustoiminta. Hyvä keskustelu A-studiossa tiistaina ja jopa siellä asia nähtiin huonona.

Olisiko vähintäänkin kohtuullista, että uutisissa kerrottaisiin myös parantuneista, jotka ovat koronan sairastaneet. Nyt kerrotaan vain sairastuneiden määriä, ei ollenkaan parantuneiden määriä, joita on kuitenkin moninkertaisesti enemmän.

Kiitos Turengin terveysaseman lääkärille ja sairaanhoitajalle hyvästä hoidosta. Lääkäri antoi rtg-lähetteen ja samalla antoi rtg:n ajan sekä hoitajalle pistosajan. Kaikki meni nopeasti, ei tarvinnut soittaa moneen paikkaan, eikä häiritä puhelimella henkilökuntaa. Säästyi aikaa monelta ihmiseltä ja tuli hyvä olo hoidon mutkattomasta toiminnasta. Ehdotan, että kaikki voivat ottaa toimintansa ohjeeksi, koska vanhojen ihmisten osuus lisääntyy.

Elsa Karhunen, Turenki

Onko ympäristöystävällistä toimintaa ostaa ”Tesla” ja sen tekemisen päästöt. Laittaa se lataukseen ja ostaa Venäjän öljyllä ja Viron kivihiilellä tuotettua sähköä. Jo 2000-luvun alussa olevissa polttomoottoriautoissa oli elektronisesti säädetty polttoaineenkulutus. Ajetaan ne ensin loppuun.

Eikö voisi valita kuntavaaleissa kaupungin johtoon vain osaavia henkilöitä, kiellettäisiin poliittisiin puolueisiin kuuluvilta henkilöiltä ehdokkuus. Loppuisi tämä jatkuva vääntö.

Helsinki näyttää mallia, että lumet roskineen mereen vaan. Ei herran jestas mitä touhua. Luulisi ympäristöministerikin jo puuttuvan tähän touhuun.

Idänpään-Heikille (HäSa 19.1.): Hämeenlinnan kaupunki päättää, miten ruutukaava täytetään, eli tehdäänkö keskustasta Katuman tapainen nukkumalähiö, jossa tosin pitää olla hiljaa vai kultturelli city upeilla rannoilla. Keskustassa ei ole kummemmin palveluja, niin kerrostalot Tiiriön kupeeseen Pullerille.

Vähän ihmetyttää Hämeenlinnan kaupungin myöntämä vapaapäivä kaikille työntekijöilleen hyvin sujuneen koronavuoden palkkioksi. Vanhuspuolella on tehty maski kasvoilla ja tiukkoja rajoituksia noudattaen töitä maaliskuussa jo vuosi. Sitten on työpaikkoja joissa edelleen kokoonnutaan aamuisin joukolla ilman mitään maskeja ja turvavälejä.

Lauantaina esiteltiin lehden aukeaman verran entistä jääkiekkoilijaa, joka pelaili huumepäissään ja oli silti ”ehkä maailman paras” Sunnuntaina asiantuntijoiden huolena puolen sivun uutisessa oli huumeongelman räjähtäminen käsiin, koska ”työelämässä menestyvien” huumeidenkäyttö kasvaa joka vuosi. Kumpikohan viesti meni perille?

Italiassa riidellään EU-lahjarahan 81 miljardin käytöstä. Lainaa tuon päälle on vielä tyrkyllä 127 miljardia, mutta ei taida kelvata kun se pitäisi teoriassa maksaa takaisin. Rikas Italia on sössinyt taloutensa, mutta ei hätää. Sanna on luvannut pelastaa. Ja taas Suomen kansa maksaa. Sosialisti ei laita pelkästään köyhiä kyykkyyn, vaan koko kansan.

