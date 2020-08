Lyhyesti lukijoilta: Apparan parkkipaikka on hävettävässä kunnossa

Hämeenlinnan käyntikortteja lienevät linna, Aulanko ja Ahvenisto. Kyllä on Ahveniston uimalan parkkipaikka hirveää mainosta kaupungista! Miten se voi olla niin hirveä! Johan siellä rikkoo montuissa autonsa. Ahtaudelle ei voi mitään, mutta en keksinyt vierailleni selitystä kuopista. Onhan meillä soraa! Hävetti!

MT, Hämeenlinna

Niinpä niin, Marko Ahtiainen (kok.), kun on auto alla ja bensaa suonissa, voi hurauttaa vieraidensa kanssa vaikka minne: auto vain alle ja menoksi. Keskusteluissa kauniin puistomme kohtalosta on kyllä kokonaan unohdettu meidät vähempiosaiset ja paikkaan sidotut autottomat tai pyörätuolilla tai rollaattoreilla kulkevat ikäihmiset. Ei mitenkään kadehtien, mutta totta kuitenkin on, että mieluummin mekin Turengissa asuvat hengittäisimme raikasta ilmaa kauniissa ympäristössä kuin bensiinin käryä kuumalla asfaltilla. Jos olisi valta valita.

Turengin mummot

Lue myös: Kuntalaisaloite Turengin uudesta S-marketista herättää vaihtelevia tuntemuksia (4.8.2020)

Kyllä on törkeää piittaamattomuutta pyöräilijöiltä Hämeenlinnan Hallituskadulla, kun ajelevat yksisuuntaista katua väärään suuntaan keskellä katua. Mitähän he ajattelevat tai oikeamminkin millä.

Liikennesäännöt

Toim. huom. Uusi tieliikennelaki sallii pyöräilyn joissakin tapauksissa yksisuuntaisilla kaduilla molempiin suuntiin. Tämä pitää kuitenkin olla osoitettuna erikseen liikennemerkillä. Hallituskadulla näin ei ole.

Lue myös: Uusi tieliikennelaki ei mullista pyöräilyä Hämeenlinnassa (28.5.2020)

Keskiaikafestivaalia on Linnanpuistoon rakennettu taas tunnemyrskyssä: rakennusaika on pitkä, Rantareitti suljettu osittain jne. Ymmärrettävää valitusta. Miksi kuitenkin Niittykadulta häädetään asukkaiden autot, jos tilalle saavat työntekijät tuoda omansa? Selitykseksi ei kelpaa katujen käyttö pelastustienä tai kuljetuksiin!

Voi hyvää päivää

Upea kukkaloisto Vanajantiellä: Junan ikkunasta kuin tervetulotoivotus kaupunkiin. Industrial-tyyliä parhaimmillaan.

Junantuoma

Bussiaikataulut ja Vanajaveden opiston opas ovat nyt vain netissä. Digiloikan nimissä palveluja saa huonontaa vapaasti?

Tyrmistynyt

Voisiko johtaja Jukka Lindberg tai asiasta perillä oleva joku muu taho meille yksinkertaisemmillekin, oikein selkosuomella kertoa, mitä tarkoittaa ”osaulkoistus”, kun on kyse Kalvolan, Rengon ja Jukolan terveysasemien kohdalle suunnitellusta toimenpiteestä? Onko se sitä tulevan soten tarkoittamaa suunniteltua parannusta, panostusta lähialueiden palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Vauvasta vaariin?

Antti Leinikka, neljän palstan kirjoitus, eikä mitään konkreettista omaa ideaa uusien maksajien houkuttelemiseksi Hämeenlinnaan. Kaupungin sivujen mukaan Linnan kehityksen sijoittumistiimillä on ollut 450 asiakastapaamista asian tiimoilta. Miksi panttaat ideoitasi, vai aiotko esitellä niitä vasta kevään kuntavaalitilaisuuksissa, jos olet pyrkimässä valtuutetuksi?

Utelias kuntalainen

Televisiossa haastateltiin kolmea Prometheus-leiriin osallistunutta nuorta. Kysyttäessä heidän kokemuksiaan leiristä yksi nuorista kertoi mahdollisuudesta ottaa tatuointeja leirillä. Missä on aikuisen vastuu? Tatuointi on aikamme surullinen ilmiö pilata ihmisen kaunis luonnollinen iho.

Jaana R-L

Tekstaaja, kerro nimesi

TOIM. HUOM. Lyhyesti lukijoilta -palstan (painetussa lehdessä tekstaripalstan) kirjoittajien on kerrottava lähetyksen yhteydessä aina toimitukselle nimensä ja yhteystietonsa (paikkakunta).

Nimen puuttuminen on useimmissa tapauksissa julkaisun este.