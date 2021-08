Lyhyesti lukijoilta: Areena ja seurakuntatalo Miekkalinnan viereen

Eikö uudelle areenalle ja Poltsarin seurakuntatalolle löytyisi hyvä paikka Miekkalinnan viereiseltä hiekkakentältä? Näin pysyttäisiin samalla alueella ja voitaisiin jatkossa hyödyntää hallien yhteiskäyttöä. Lisätilaa jos tarvitaan, niin siirretään viljelyspalstat Hämeensaareen ja puretaan homeinen Ahveniston koulu (kunhan Myllymäen koululaiset pääsevät sieltä evakosta takaisin omaan kouluunsa), parkkipaikat hallin alle.

Mikä ettei?

Miksi terveyskeskushammaslääkärit antavat vain valohoitoa eivätkä paikkaa hampaita kunnolla. Nyt joudun kalliiseen juurihoitoon. Vaan eivätpä he saa niitä euroja. Menen lääkärille, joka osaa ammattinsa.

Ähäkutti

Milloin saamme kahvilan kaupungin länsipuolelle? Sokerileipuri valitettavasti joutui lopettamaan, joten nyt olisi tilausta uudelle. Uuden kaupan tiloissa on liiketilakin vapaana.

Kahvikissa

Vihdoinkin uimahalli on auki! Sitä onkin odotettu. Miten käy aikoinaan lunastetulle seniorikortille, jäihän siitä suuri osa käyttämättä, kun halli koronan vuoksi suljettiin?

Peräkylän polskuttelija

Jukolan uuden S-marketin lihatiski: Olet tervetullut, kauan odotettu välttämättömyys ihanine herkkuineen ja palveluineen.

Jaana

Kunpa Hämeenlinnan kaupungin hallinto osaisi edes joskus viestiä, toimia ja vastata nopeasti kuten Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri! Kiitos sinne vielä kerran!

Rafael Hellsten, Liike Nyt

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kammoksuu artikkelissa (HäSa 2.8.) ”kantasuomalainen”-sanaa. Tarjoan vihjeen uudissanojen kehittelijöille: miltä kuulostaisi ”perussuomalainen”?

Korpifilosofi

Miksi tv-ohjelmissa rokotetaan jatkuvasti ja häärätään neulojen kanssa? Osa ihmisistä pelkää juuri neulan pistoa. Eikö sanallinen valistus riitä? Katsoja ei tiedä, että se ei koske. Pelottelu siis pois!

EKU

Melko löysällä asenteella tapahtumajärjestäjät ottavat kantaa vastuullisuuteen koronatartuntojen lisääntyessä! Käsidesi ei ihan oikeasti riitä, mikäli käsien lisäksi muukin kroppa on paikalla. Olisiko syytä kokeilla alkoholin myyntikieltoa festareilla ja muissa joukkotapahtumissa?

Voi hyvää päivää

Kummaa vastustusta koronapassille oppositiosta? Perussuomalaiset huolissaan asettamisesta eri asemaan: sama puolue puhuu silti kantasuomalaisista ja muista! Kristityt ovat vuosisatoja vainonneet ristin varjolla muita: nyt ollaan niin suvaitsevaisia, ettei ketään vaan loukata. Ei kyseessä ole kampanja, vaan sotatila viruspandemiaa vastaan. Ei silloin valita puolia, vaan soditaan yhdessä.

Voi hyvää päivää

Marinin hallitus vaan lomailee ja seurailee kun korona-epidemia räjähtää. Festarit ja juhlat jatkuvat, kun kansaa ei haluta ärsyttää. Ja ulkomailta tietenkin valuu uusia variantteja ilman esteitä. Kohta ihmetellään, kun sairaalat täyttyvät koronapotilaista. Olisi kaivattu Niinistön ehdottamaa koronanyrkkiä…

Virveli

Työnantaja ei oikeusoppineiden mukaan saa tiedustella työntekijän koronarokotuksesta. Entä jos kaikki rokotetut, vaikka palvelualoilla, itse kertoisivat tiedon? Lisäisikö se rokotushalukkuutta myös rokottamattomilla?

Riskiryhmäläinen

Kun Suomessa alkaa olla jo lähes puoli miljoonaa siirtolaista, on sen seurauksena jo selvästi havaittavissa sellainen muutos, ettei suomalaiseen kulttuuriin integroituminen ole enää välttämätöntä. Pyritään asumaan sellaisissa kaupunginosissa, joissa on mahdollisimman paljon omaa kieltä puhuvia. Tämä ilmiö on täysin selvästi nähtävissä pääkaupunkiseudulla, mutta piirteitä siitä on havaittavissa Hämeenlinnassakin.

Toivottavaako kehitystä?