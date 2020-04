Lyhyesti lukijoilta: Arvoisat kaupunkilaiset, huomasitte varmaan viimeisimmän kuprun?

Arvoisat kaupunkilaiset ja veronsa maksavat Hämeenlinnan kaupungin talouden tukipylväät. Huomasitte varmaan, minkä vaalikuprun kaupungin johdossa oleva karhukopla ja kaupunginhallitus tekivät: ovat hautaamatta torinalusparkkia lopullisesti. En vastusta kehitystä, mutta toriparkki vie kuntatalouden syvään ahdinkoon. Joillakin päättäjillä näyttää olevan pakkomielle saattaa toriparkilla Hämeenlinnan kaupunki rappiolle vuosikymmeniksi.

Pentti Ranta

Lue myös: Esitys toriparkista meni ihan uusiksi (6.4.2020)

Kiitos Juho Peltoniemelle (HäSa 7.4.) kouluruoka-alanurkasta. Ai että, oikein odotetaan ensi syksyn kouluruokia, joihin on hyvitetty käyttämättömät ruokamenot. Nyt kodit venyttävät aterian omista rahoistaan ja kaupunki sekä kunnat säästyvät ruokamenoilta. Joissain kunnissa on tosin pidetty huoli siitä, että kaikille lapsille kuuluva ruokaraha on jaettu ruokalahjakortin muodossa.

Mitenkäs Hämeenlinnassa?

Hämeenlinna ”koulukaupunki”, todellinen ”helmi kaupunkien joukossa” näytti taas kyntensä tarjoamalla lakisääteistä päivittäistä kouluruokaa vain vähävaraisille! Ihme kun ei pyydetty tiliotteesta kopiota.

Kaivokatu

HPK:n viimeinen kotiottelu kuluneella kaudella, lopputulos: HPK 0 – Antti Karjalainen 10.

Pekka

Rauman Lukkohan vuokrasi Karjalaisen HPK:lle hänen ensimmäisenä HPK-kautenaan. HPK maksoi suuressa viisaudessaan Lukolle Karjalaisesta, joka oli siellä katsottu tarpeettomaksi jostain syystä ja täällä tehtiin pitkä jatkosopimus myöhemmin, elikä hänet oli saatava vaikka väkisin tänne ja täällä jatkamaan! Eihän kukaan pelaaja pura sopimustaan alle puoleen hintaan, jotta seura pääsisi hänestä eroon. Hei haloo!

Ihmettelijä

Olen samaa mieltä kuin nimimerkki Home sweet home. Tilauksessani viime viikolla oli erittäin huonoja hedelmiä, joista osa joutui biojätteeseen heti ja enimmät parin päivän kuluttua.

Vaihdoin kauppaa

Ihan loistavaa, kun ruokakauppiaat huomioivat riskiryhmiä kello 7.00 alkavalla aukiololla. Harmi vaan, että hyllyt melko tyhjinä leivistä, pakatuista tuorelihoista jne. Isot purkamattomat laatikkopinot vieressä eivät auta! Henkilökunta vain kerää kotiinkuljetuksia?

Riskiryhmäläinen

Haluan kiittää kauppiaita kotiinkuljetuksista. Kahdesti viikossa olen saanut todella tuoretta ruokatavaraa kotiovelle! Ihmettelen niitä, jotka muuta ovat tällä sivulla väittäneet. Kiitos kauppiaalle, kun näin upean palvelun meille ikäihmisille pystytte järjestämään! Jaksamista toivottaen ja tapaamisiin, kun tämä epidemia on ohi.

Tyytyväinen pariskunta 75v

Varmuusvarastojen hiljalleen tyhjentyessä olisi veroparatiiseihin kotiutetuille miljardeille käyttöä.

Siksi verot

Kunnat vaativat valtiota apuun, mutta onko henkilöstöä lomautettu toimista, joissa palvelut ovat minimissään. Ei tunnu lupaavalta, kun keksitään esim. puhelinpäivystyksiä turhaan ja muita näennäistöitä.

Kati

Hoitohenkilökunnan suojavarusteet loppumassa, koronatestausta ei lupauksista huolimatta juurikaan lisätty, yksityisen sektorin apu ei ideologisista syistä hallitukselle kelpaa, mutta nehän on pikkujuttuja. Sen sijaan iso juttu on, kun Marin poseeraa Voguen kannessa.

Arvi

Suomen korkeasti koulutettujen naisten johtama hallitus saa maailmalla kehuja viisaista koronatoimista. Olen ylpeä heistä. Hämtonin valtaa pitävät Sarit puhuvat yhteistuumin toriparkin puolesta.

Korkeat korot

Assi-sairaalan rakennusurakan kilpailutus kun siirtyy, niin rakennuttaja ehtii lisätä kilpailutusehtoihin pykälän, joka velvoittaa urakoitsijan koko aliurakoitsijaketjun maksamaan sopimusten mukaiset palkat ja sotemaksut. Ettei tässä urakassa kävisi kuin Olympiastadionin saneerauksessa. Nykyteknologian avulla maksuja on helppo seurata, jos rakennuttaja sen haluaa tehdä.

Reipan