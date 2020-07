Lyhyesti lukijoilta: Aulangon leirintäalueen ranta huutaa tyhjyyttään

Ah ihana Aulanko ympäristöineen! Kuinka moni tietää tai tuntee Aulangon alueen ja rakennuttajan Hugo Standertskjöldin historian? Määrätyissä kohteissa historiasta kertovat opasteet ilahduttaisivat kovasti omatoimista kulkijaa. Ja mistä löytyy yksi Hämeenlinnan kauneimmista auringonlaskuista… Katajiston entisen leirintäalueen rannasta, joka nyt huutaa tyhjyyttään! Matkaparkki Hämeensaaressa – hiekkasaharassa on aika lohduton näky, kun parempaakin olisi tarjolla, mutta ei…

Pirjo Järvinen

Timo Kämäriltä oivallinen kirjoitus mielipidepalstalla (HäSa 15.7.). Toivottavasti valtuutetut ja kaupunginjohtaja ottavat nyt neuvoista vaarin, koska veronkorotusten tie on loppuun kuljettu.

Raija, Hämeenlinna

Timo Kämärin kirjoitus kaupungin henkilöstömäärästä on täyttä asiaa. Kaupungin tilanne osoittaa johtajuuden puutetta ja sitä, että päättäjistä liian suuri joukko on itse töissä julkisella sektorilla. Sarien olisi aika ottaa ohjakset tiukasti käsiinsä ja laittaa hiekkalaatikko järjestykseen. Mikäli Sarien taidot, kyvyt tai tahto ei riitä, kapteeneita pitää vaihtaa.

Lomautukset muualla jokapäiväisiä

Hyvä kirjoitus Sari Oksalan alanurkassa kuluttamisen houkutuksista (HäSa 15.7.). Jo 40 vuotta sitten kuulin Yhdysvalloissa laulun siitä, kuinka ovelat myyntimiehet saavat meidät ostamaan tavaroita, joita emme tarvitse maksamalla lainatulla rahalla, jotta säästäisimme varoja, jotka eivät ole meidän. Edelleen kulutus ja jätevuori kasvavat vuosi vuodelta. Mutta lisääntyykö siitä ihmisen onnellisuus? Maapallon tilasta puhumattakaan.

Elämme suurta harhaa

Kuluvana vuonna toukokuun loppuun mennessä Suomeen saapui 1350 turvapaikanhakijaa ja Tanskaan 270. Miten on mahdollista, että Suomeen on tullut 5-kertainen määrä, vaikka Tanska on läpikulkijoiden kannalta turvallinen maa? Lieneekö Tanska rajoitustoimenpiteillään saattanut maan huonoon valoon ja näin ollen vetovoimansa vähäisemmäksi kuin näissä asioissa liberaalimpi Suomi? Koronarajoitusten aikaan Suomen rajat kai olivat auki.

Ainakin tältä osin

Mika Walkamon kirjoitusta kommentoineet leimattiin vasemmistolaisiksi. Väärin meni ainakin minun kohdaltani. Olen kokoomuksen äänestäjä, mutta en ymmärrä, miten ongelmien listaaminen ilman ainuttakaan ratkaisuehdotusta auttaa ketään. Kuka tahansa pystyy valittamaan, kuten Walkamo kirjoituksissaan säännöllisesti tekee. Yritähän keksiä jotain toteuttamiskelpoisia ajatuksia seuraavaan kirjoitukseen.

Äänestäjä

Suomalainen tiedonvälitys on rapautunut ja viihteellistynyt! Nykyisin jokainen ”kesätoimittaja”, tiedotusvälineestä riippumatta, luulee olevansa asiantuntija muun muassa lakien tai perustuslain tuntijana? Pahinta on, että kansa uskoo näin virhetietoa.

Koulutus kunniaan