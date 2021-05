Lyhyesti lukijoilta: Auto saman tien pois rattijuopoilta rikoksentekovälineenä

Miksi ei rattijuopoilta viedä saman tien auto rikoksentekovälineenä valtiolle? Varmasti vähentäisi haluja lähteä auton rattiin ja parantaisi kansalaisten turvallisuutta.

Kansalainen

Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen ilmapiiri ja ongelmat: Asiaa ei nyt varmasti auta pallottelu syyllisten välillä. Henkilöstö vastaan organisaation johto ja asiantuntijat. Näkemys- ja kokemuseroja on – tämä on faktaa. Suuri vastuu, kuormitus ja vaatimukset uuvuttavat. Arjessa joka päivä elävät kokevat asiat konkreettisesti ja ”vierailevat tähdet” eivät pääse käsiksi kokonaiskuvaan ja arjen realismiin. Vuorovaikutuksessa on nyt pulmat – eli henkilöstö vs. vaka-johto. Mikäli henkilöstö ei osaa toimia organisaation visioiden mukaisesti – he tarvitsevat apua, tukea, opastusta, ohjausta, koulutusta – kannustusta ja kunnioitusta unohtamatta.

Pienten puolella

Hykin rehtorin Antti Karrimaan mukaan neljän vuoden aikana 2–3 oppilasta on vaihtanut koulua Tuomelan avoimien oppimisympäristöjen takia (HäSa 10.5.). Todellisuudessa luku on moninkertainen, mikä näkyy ja tuntuu lähialueen kouluissa. Todella kyseenalainen lausunto rehtorilta, kun totuus on aivan muuta.

Opettaja

Hieno oivallus alanurkassa Noora Hakuliselta (HäSa 12.5.). Lapset todellakin osaavat nykyisin hienosti englantia. Valitettavasti arkikäyttöön lipsahtaa usein sammakoitakin. Kiitos tuosta e-vinkistä!

Sari Korhonen, Hämeenlinna

Perussuomalaisilla on 76 ehdokasta Hämeenlinnan uuteen valtuustoon. Joista naisia on vain 15, noin 20 prosenttia. Alle 30-vuotiaita on vain 6, noin 8 prosenttia. Voi todeta, että perussuomalaiset on vanhojen eläkeläisukkojen puolue. Sitä saa mitä tilaa!

Politiikan tarkkailija

Kilpailu kiihtyvästä kotimaanmatkailusta käy täysillä näemmä muualla paitsi Hämeenlinnassa. Eilen luin uunituoretta Hämeenlinnan ympäristökuntien hienoa matkailuesitettä, jonka kartalla Hämeenlinna esiintyi vain harmaana kaistana. Taitaa olla seutuyhteistyö Hämeenlinnan matkailusta vastaaville edelleenkin tuntematon käsite.

Taas se juna meni jo