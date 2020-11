Lyhyesti lukijoilta: Autoilijan monet kauhunhetket vältettävissä

Musta on hieno väri. Mustaa ja esimerkiksi tummansinistä ei kuitenkaan tulisi käyttää ”pimeän ajan” vaatetuksessa päällimmäisessä kerroksessa. Moni autoilija kokee nimittäin kauhun hetkiä, kun liikenteessä eteen äkkiä vilahtaa pyöräilijä umpimustissa. Heijastimet ja valot toki parantaisivat tilannetta, mutta näitähän ei juuri kenelläkään ole! Vanhemmat laittakaa lapsillenne koulumatkoille huomioliivit päälle.

Ossi Aaltonen, Hämeenlinna

Nim. Pettynyt keskustelija (HäSa 12.11.) pohti, mitä tarkoitimme metsänmyynnillä. Oikea termi on metsän myyntituotto. Se kasvaa valtuuston päätöksen mukaisesti 250 000 eurolla. Maaomaisuuden tuotot on budjetoitu erikseen, sisältäen maan myynnin, maankäyttökorvaukset ja vuokratulot. Vastaan mieluusti myös puhelimitse tai sähköpostilla kysymyksiin.

Sari Rautio, kh:n puheenjohtaja (kok.)

Ihanko tosissaan päättäjät säästösyistä vähentävät ravintoterapeutin palveluita seitsemän arkkitehdin kaupungissa? Vitsikirjassa eivät sivut lopu.

Marjaterttu

Valo tulee Idästä tai tässä tapauksessa totuus! Nimimerkki Idänpään-Heikki (HäSa 13.11.) on täydellisesti oikeassa kirjoittaessaan veronmaksuhaluttomista kokoomuslaisista. Ahneus toisten lompakolle on silmiinpistävää!

Vassari

Kokoomusta haukuttiin, kun oli veronkorotusta vastaan. Pienituloisena eläkeläisenä olen hyvin tyytyväinen, kun kokoomus on vastaan kuntaveron nostoa. Tasaverohan iskee meihin huomattavasti kovemmin kuin suurituloisiin. Vappusatasta odotellessa.

Lahrensivun Tarmo

Tarja Filatov on ollut meidän verorahoilla 25 vuotta poliitikkona ja luulee tietävänsä yrittämisestä ja työn tekemisestä jotain. Menehän oikeisiin töihin.

Kauko Virtanen, Hämeenlinna

Asioin keskiviikkona 11. marraskuuta Hämeenlinnan Prismassa lamppuosastolla. En ole koskaan aikaisemmin saanut niin hyvää palvelua. Kiitos täyden 10:n myyjälle!

Tyytyväinen asiakas

Alanurkkaan viitaten (HäSa 12.11.), kyllä torin luistelujää on ollut merkittävä keskikaupunkia elävöittävä asia. Kahvilasta oli mukava katsoa, kun isä opetti taaperoa luistelemaan. Lopuksi juotiin isovanhempien kanssa kuumat kaakaot ja glögit. Tuli tunne, että Hämeenlinnassa elää monta ikäpolvea lämpimästi yhdessä.

Kimmo Koivisto

Torstain alanurkan kirjoitus oli ilkeä ja turha. Sen viesti: kaupunkilaiset pitäkää suunne kiinni, kyllä virkamiehet ja päättäjät tietävät, mikä teille on hyvä.

Ällmöä

Iso kiitos Susanna Kinnarille hyvästä tekstistä (HäSa 12.11.). Olen juuri muuttanut 35 vuoden ulkomailla asumisen jälkeen Hämeenlinnaan. Muualla maailmassa Suomi on kerännyt mainetta monen vuoden ajan maailman onnellisimpana maana ja meillä on täällä kaikki puitteet ollakin sitä, kunhan vain oppisimme olemaan onnellisia kaikesta, mitä upea maamme meille tarjoaa. Näin korona-aikana varsinkin, kun muualla maailmassa eletään lähes täydessä karanteenissa ja kaikenlainen harrastelu on täysin kiellettyä. Ehdotan, että harmaudesta huolimatta ottaisimme positiivisemman asenteen ja nauttisimme tästä ihanasta vapaudesta, joka meillä vielä ainakin toistaiseksi on. Olkaamme kiitollisia myös viranomaisille kaikesta vaivasta, jonka näkevät puolestamme, jotta arkemme olisi kaikesta huolimatta mukavaa ja nautinnollista. Minä ainakin nostan hattua ja jätän valittamisen muille. Iloista marraskuuta kaikille.

Lenita Kantele

Viikon luetuimmat verkossa -jutussa oli Ford Kuga esitetty positiivisesti. Toisenlaistakin tietoa on: maahantuojan takaisinkutsu https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/ford-kuga-phev-saa-takaisinkutsun-latausjarjestelman-viassa-tulipaloriski/ Pollentien autopalo oli Kuga. Mietipä sitä.

Vanhasimeoni