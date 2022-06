Lyhyesti lukijoilta: Autoilijoille pitää luoda erityistä Hämeenlinna-imagoa

”Hämeensaari tarvitsee maamerkin”, todettiin kaupungin parin luottamushenkilön kirjoituksessa, jossa paikalle toivottiin Sibeliukseen liittyvää paviljonkia. Tampere-Helsinki -radan varrella huomiota herättävin onkin jo Hämeen vanha linna. Kaupungin imagoa dominoivaksi väitetty ortodoksisen kirkon torni kaadettiin 1920-luvun alussa vapaussota-sisällisodan jälkimainingeissa. Autoilijoille olisi aihetta luoda erityistä Hämeelinna-imagoa.

Toimeen

Nykyään on vaikea saada tietoa paikkakunnan urheilutapahtumista, koska seurat eivät laita ilmoituksia urheilusivuille eikä myöskään lehdellä ole enää tapahtuu tänään -palstaa, Menoinfossa on vain taidealan ja kuntourheilun tapahtumat.

Lukija

Hämeensaareen näyttävä maamerkki. Upea ja kannatettava idea. Surullista, että tämä(kin) ajatus ammutaan takuuvarmasti alas.

Reijo Sillanpää

Pekka Lylyn populistinen kirjoitus herätti lähinnä kysymyksiä; eikö Ahvenanmaalla ole Pekka Lylyn tietojen mukaan mitään sanottavaa alueen demilitarisoinnin purkamiseen liittyen?

Kalifi

Ei ole Pekka Lylyllä oikein faktat hallussa mitä tulee Ahvenanmaan demilitarisointiin liittyviin sopimuksiin. Kyllä alueen status pohjautuu vain ja ainoastaan vuonna 1921 tehtyyn Geneven sopimukseen. Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopimus vuodelta 1940, jossa Neuvostoliitolle on myönnetty ja tarkemmin määritelty demilitarisoinnin valvontaoikeus. Kannattaa tutustua faktoihin ennen kuin lähtee suuremmin kirjoittelemaan näkemyksiään. Katoaa uskottavuus.

Turengin Kalifi

Voisiko Hämeen Sanomissa joku ymmärrettävästi perustella ja kertoa, miksi tuttu ja turvallinen sanomalehti on saanut uuden, niin yleisönosastoilla, kuin torikahvioissakin murinaa ja purinaa aiheuttavan ulkomuodon kaikkineen.

Jussi

EU on päättänyt yhtenäistää elektroniikkalaitteiden latausliittimet. Miksi? Suurimmassa osassa latureista on jo irrallinen latausjohto. Osa laitteista myydään jo ilman laturia. Niissä on vain latausjohto mukana. Kiinteällä johdolla varustetut laturit pitäisi kieltää ja määrätä latureihin yhtenäinen liitin esim. USB-C. Johdon voisi sitten valita laitteen liitännän mukaan tai käyttää adapteria. Laturi on elektroniikkaromua ei johto. Luulisi Brysselissä olevan tärkeämpääkin päätettävää!

Puurot ja vellit

Valitukset lehden ulkoasusta suurimmaksi osaksi perusteettomia. Käytetyt fontit ovat lähes samoja, joten luettavuudeltaan hyvä. Sudokut palauttaisin entiselleen. Samoin säätiedot, jotka olivat aiemmin selkeät ja paikallisuutta korostavat. Kuuden päivän ulkomaan lämpötilat on täysin tarpeeton.

Kestotilaaja 70v

Nyt olisi reilua vastata lukijoiden kritiikkiin uudesta ulkomuodosta (Häsa). Ihan huonoksi meni, haalea teksti, nimipäiviä näkee jos hakee, Antin kirje lattean näköinen jne.

Pettynyt

Ylösnousemus on vihdoin tapahtunut Hämeenlinnassa; nimittäin kirjaston alapuolisen puiston hiekkatiellä oikein moninkertaisesti. Koko Hämeenlinnassa asumisen ajan olen ihmetellyt ko. väylän keskellä pylvään kantoja. Nyt ylösnousseet ja poissa.

Hoosianna

Palauttakaa sudokun numerot entisenlaisiksi, isot mustat sekoittaa ja ratkaisut pois ruudukoiden alta.

Ratkoja

Kiitos Pasi Honkaselle (HS 1.6.) ja Anne Laatikaiselle (HS 3.6.) kannanotossa kulttuurimme puolesta. Lapsilla ja nuorilla on oikeus kulttuuriperinteisiimme. On käsittämätöntä, että asiasta tehdään jatkuva vuosittainen ongelma. Perinteet sisältyvät kulttuureihin.

Jaana Rusko-Laitinen

Hetkinen, saako kaupunki myydyksi edellisiäkään Asemanrantaan rakennettuja uusia kerrostaloasuntoja kun niistä on vasta kolmannes myytynä (HäSa 7.6.)? Onko kaupunkirakennetoimiston ja lautakunnan toimijat itse kasvattaneet lapsia kerrostalossa? Aseman vieressä? Hyvin toimeentuleva poliitikko ja virkamies asuu itse omakotitalossa mukavalla omakotitaloalueella. Hämeenlinna ei ole niin hyvä työllistäjä että lapsiperhe valitsisi kerrostalosta kodin ellei ole esimerkiksi avioero tai muu hätätilanne. Nukuttaisitko itse lasta parvekkeellasi assan vieressä, kun vanhat dieselveturit käryttävät ja kuljetusvaunut paukkuvat ja kirskuvat.

Lasten kaupunki