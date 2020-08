Lyhyesti lukijoilta: Autolla ei pysynyt sähköpyörän perässä

Viime perjantaina liki puoltayötä Hämeenlinnan Paasikiventiellä edessämme ajeli nelikko: mönkijä, kevari, mopedi ja sähköpyörä. Kaikilla oli sama vauhti. Autolla ei perässä pysynyt nopeusrajoitusta noudattaen. Vähän ihmettelin, kun pyöräkin meni ajotiellä samalla vauhdilla muiden kanssa. Ei näköjään tarvinnut edes pahemmin polkea.

Ei perässä pysytty

Pyöräilijät vaativat kovaan ääneen uusia baanoja, siltoja ja tunneleita ja vieläpä rahatukea sähköpyörän hankintaan. Me kävelijät emme vaadi mitään, mikä maksaa. Me vain haluaisimme kävellä jalkakäytävillä rauhassa, ilman pelkoa kaahailevista pyöräilijöistä!

Kävelijä ensin

Tulipa bongattua polkupyöräpoliisi kevyen liikenteen väylällä. Kiitos siitä. Lisää valvontaa ja kuritusta röyhkeille pyöräilijöille, jotka karjuvat puhelin kourassa jalkakäytävällä kulkevalle väistä. He kun polkevat laumana jalkakäytävällä.

Raakasti sakkoa

Voi kauhistuksen kanahäkki! Luulin lehteä äkkiseltään vilkaistessani (HäSa 15.8.) kuvaa palstalla joksikin lautavarastoksi, mutta tekstistä selvisi, että se onkin Parolan uusi terveysasema! Apua! Pistäkää nyt äkkiä edes pensasryhmiä ja puita tuota ankeutta pehmentämään!

Viihtyisyyttä ja kauneutta kansalaisille

Satu Heinoselle (HäSa 16.8.): Kyseessä on heitteille jättäminen jos alaikäinen, epilepsiaa sairastava nuori löytyy kadulta ilman asuntoa tai yösijaa. Sosiaalitoimi ei saa jättää vastaamatta saamaansa avunpyyntöön joka sille on toimitettu lähes kuukausi sitten. Vastaavissa tapauksissa voi soittaa Hämeenlinnan sosiaalipäivystykseen tai turvataloon myös silloin, jos kyseessä on nuori aikuinen.

Muistutuksen paikka

Satu Heinosen kirjoituksesta: näin pitäisi toimia aina. Kiitos hänelle ja Hämeenlinnan Asunnot oy:lle. Kaupungilta kuuluu löytyä henkilö, joka ottaa vastuun nuoristakin.

Maskin takaa

Hämeen Sanomissa (16.8.) kerrottiin, että ”toivottavasti teatteriin tulijat käyttävät maskeja”. Allekirjoittaja ei siis voi mennä teatteriin. Olen astmaatikko, ja olen kerran käyttänyt maskia, eikä se ollut hyvä asia. Maski oli kohta märkä. Teatterissa pitäisi vaihtaa noin neljä kertaa maskia.

En ole sopiva teatteriin

Kiitos, Saila Karpiala (HäSa 12.8.)! On huojentavaa tietää, etten ole ainoa, joka on kiinnittänyt huomiota Aleksis Kiven puiston nimikylttiin. Suurin osa ihmisistä tuskin välittää siitä, mutta minua on jo pitkään häirinnyt nimen väärä kirjoitusasu. Mahtaako olla suuri työ lisätä se pieni väli?

Vesa T

A4 -aikataulut, varsinkin linjan 3, on printattu mahdollisimman pienellä. Eikö netittömien kiusaamisella ole mitään rajaa?!

RS

Hämeen Sanomien (14.8.) mukaan kaupunkirakennejohtaja esittää, että tunnin pysäköintimaksu nousisi keskusta-alueella 1,6 eurosta 2 euroon. Korotus olisi 20 prosenttia aiemmasta tasosta. Olisiko tarvetta prosenttilaskun kertausopintoihin?

Toisaalta

Kiitos kokonaisvaltaisesta potilaan hoidosta korvatautien poliklinikalla. Kuulontutkimuksessa hän totesi, että korvakäytävässä oli este, jolloin heti lähetti korvalääkärille, jossa korvakäytävä puhdistettiin ja kuulontutkimus voitiin tehdä. Korvakäytävä oli tarkistettu terveyskeskuksessa pari päivää ennen, tuloksetta. Kiitos ennen kaikkea siitä, ettei potilasta lähetetty kotiin, vaan hoidettiin yhdellä kertaa. Samalla kiitos verisuonikirurgian poliklinikalle ja osastolle kuuntelevasta hoidosta. Potilaan omaista on kuunneltu, selvitetty ja annettu tietoa.

Elsa Karhunen

Nyt korona-aikana olisi tilaisuus Saulilla ja Jennillä järjestää todellinen koko kansan Itsenäisyyspäivä virtuaalisen Linnanjuhlan merkeissä. Koko kansa kutsuttaisiin juhlimaan virtuaalisen osallistumisen muodossa. Nyt diginikkarit ideoimaan ja ehdottamaan bileitä presidenttiparille.

Aaro ja Lennu mukaan

Täällä mielipidepalstalla viisasteleville besserwissereille kehoitus asettua itse ehdolle kuntavaaleihin! Ne uskalikot ovat nykyisin todella vähissä! Tiedoksi kaikille!

Puolue

Kovilla työllisyystoimilla uskotaan saatavan jopa kymmeniä tuhansia lisätyöllisiä. Ilmeisesti työpaikkojenkin määrä kasvaa näiden työllisyystoimien avulla. Hieno homma.

Jos näin on

Ennen Suomen EU-kansanäänestystä suomalaiset työnantajat lupasivat heti 100 000 uutta työpaikkaa, jos Suomi liittyy unioniin. Ei tullut. Nyt ministeriö esittää keinoja lisätä työvoimaa kymmenillä tuhansilla. Kukaan ei puhu uusista työpaikkopaikoista.

ReiPan

Ihmettelen, että hallitus ei vaadi pakollista sairausvakuutusta niille matkailijoille, jotka liikkuvat huvin vuoksi ulkomaille tai Suomeen. Vakuutus korvaisi sitten sairauskulut, eikä niitä kerättäisi taas veronmaksajilta.

Kiukkuinen

Suomen viennin arvo vuonna 2019 oli 64,9 miljardia euroa. Vientitulojen määrän kärjessä olivat maat järjestyksessä seuraavasti: Saksa, Ruotsi, USA, Hollanti, Venäjä, Kiina, Britannia, Italia. Italiaan veimme vain 2,3 miljardin arvosta. Kuitenkin tulevassa EU:n yhteisponnistuksesta jo nyt arvaillaan, että Suomen vastikkeettomasta lahjarahasta, 3,6 miljardia euroa, merkittävä osa menisi juuri Italian auttamiseen.

Jotenkin kohtuutonta!