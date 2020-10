Lyhyesti lukijoilta: Biomassasta saisi uusiutuvaa energiaa

Olisiko biomassasta turpeen korvaajaksi? Eivät yksin kotitalouksien kahvinporot ja perunankuoret riitä, vaan meidän matalat järvemme ja lampemme ovat ehtymättömiä biomassan lähteitä. Euroopan Vihreän kehityksen rahastosta pitäisi hakea startti uudelle energianlähteen tuotantomuodolle. Kaislikoiden niitto, nosto, kuormaus ja kuljetus toisivat työtä vaikkapa turvetuotannosta luopuville yrittäjille. Raaka-aine olisi ilmaista ja luonto kiittäisi.

Mummo

Siirrytään kaasuautoiluun. Käyttämätön maakaasu soihdutetaan. Lisätään biokaasun tuotantoa.

Heikki Koskela, Kalvola

Aulangon ulkoilupolkujen läheisyyteen on rakennettu pieni parkkipaikka, sinne vievällä tiellä on kuitenkin ajoneuvolla ajo kielletty, kuitenkin huoltoajo on sallittu. Tarkoittaako tämä siis sitä, että lenkkeilijöitä saa käydä juottamassa autolla parkkipaikalla?

Huoltaja

Oikea on suunta päättäjillä. Kuppilat kuntoon. Kapakat kiinni.

Pekko

Kuka selittäisi tyhmälle, mistä tietää, kumpi puoli maskista tulee sisäänpäin? Olen käyttänyt monia ja nähnyt vielä useampia, eikä asia ole vieläkään selvinnyt. Sini-valkoisessa tulee kuulemma sininen puoli ulos mutta valkoisista ei saa tolkkua.

Mummo sateessa

En ymmärrä, miksi ravintoloita syyllistetään tartuntojen levittäjiksi. Toisaalta kerrotaan, että altistuneiden ikäluokka olisi nuoret aikuiset 18–25v? Mm. jääkiekossa ja katsomossa mielestäni on suurempi riski. Kaukalossa syljetään ja halataan. En ole urheilunegatiivinen, mutta edellä sanomani voisi ottaa huomioon.

VK, Ojoinen

Iso kiitos Veera Jussila ja kaikki te, jotka äänestitte Alvettulan päiväkodin säilymisen puolesta.

Alvettulan kyläyhdistys ja Alvettulan koulun tuki ry

Hätilän pihlajissa oli tänä kesänä vähän marjoja. Tämä tarkoittaa valtavaa lumen tuloa ensi talvena. Nyt olisi tienpitäjillä aika teroittaa aurat ja varustaa ne vempaimella, joka estää aurauslumen pakkautumisen talojen porteille. Muualla maailmassa nämä vehkeet ovat sääntö eikä poikkeus. Satojen kilojen märät lumipaakut ovat vanhenevalle väestölle ylivoimaisia haasteita.

Etanan sarvet

Nyt kun luin Hämeen Sanomista tuon verotoimiston toiminnasta, niin kerron omasta kokemuksesta, että olkaa tarkkoja, jos itse täytätte esimerkiksi kotitalousvähennystä koskevaa lomaketta. Itse tein virheen, eikä siinä selitys auttanut, noin 200 euroa vähennettiin veronpalautuksesta. Se on iso raha eläkeläisen pussista.

Yksi harmistunut

Suomen koko poliisitoimen ”ylipäällikkö”, sisäministerimme Ohisalo, voisi mennä seuraavaan vastaavaan ilmastomielenosoitukseen, jossa taas vastoin yleistä laillista järjestystä tukittaisiin yleinen liikenneväylä. Hän voisi itse ”komentaa” sen keskeytettäväksi, ilmaistuaan sitä ennen mielenosoittajille olevansa itsekin aivan samaa mieltä mielenosoituksen aiheesta.

Osoittaisi näin auktoriteettinsa

Hyviä työllisyysuutisia budjetin käsittelystä. Uusia työpaikkoja luvassa 230 000. Kepu lupasi 150 000, RKP 50 000 ja demarit 30 000. Vassarit ja vihreät lupasivat lisää veroja, joten hallituksen linja pitää. Vaikka velaksi.

Hyvä Suomi

Timo Heinonen viitaten kirjoitukseesi (HäSa 7.10.) voinen kysyä, missä olivat hämäläiset ministerit ja kansanedustajat, kun Kataisen hallitus aloitti Turun tunnin junan suunnittelun? Silloin aluettaan edustavan kansanedustajan olisi pitänyt olla aktiivinen.

ReiPan

Mielipidepalsta täyttyy päivä toisensa jälkeen pysäköintiaiheesta. Kuka on se ensimmäinen rohkea kuntapoliitikko, joka uskaltaisi vastata näihin kirjoituksiin?

Lasse Vilminko, Hämeenlinna

Juu, kaikki palvelut viedään tavallisilta ihmisiltä. On se kumma, miten sitten asiat hoituu. Ensin postit, sitten pankit kutistuivat aivan olemattomiin, sisälle ei pääse kuin porun kanssa, ja nyt verotoimistokin Kelasta puhumattakaan, ei muuta kun jonoon ja kuollaan pois.

Yksi monista

Taas lähtee 50 työpaikkaa keskustasta. Ei se tällä menolla kehity ja elinvoimaistu. Kuinka keskustan autottomat pääsevät Pööliin työvoimatoimistoon?

Hassan, Janakkala

Voisiko joku kauppias/kauppiaat järjestää riistapäivät? Olisi myynnissä hirven, peuran, lintujen jne. lihaa ja tuotteita. Myös poroa ja lammasta voisi olla tarjolla. Olisiko mahdollista täällä, Helsingissä on, myös jänistä ja sorsaa.

Magdalena

Kunnon kuntoportaat saatu Hauholle. Iso kiitos kaikille hankkeeseen myötävaikuttaneille.

Kunnon mies

Uusi pysäköintisääntö on sekoittanut osan autoilijoista pahanpäiväisesti. Väärälle puolelle pysäköidyn auton nähdessään kuski luulee katua yksisuuntaiseksi ja koukkaa vasemman kaistan puolella risteykseen.

Kaikkea sitä kun vanhaksi…

Perjantaina 2.10.2020 autoni sammui liikenneympyrään Katumajärven lähellä. Siihen jäin. Nousin autostani, niin näin, että eräs nuori herra tulee luokseni kysymään, tarvitsenko apua. Hän kävi kanssani tilanteeni vaihtoehdot läpi ja tarjoutui vielä hinaamaan autoni korjaamolle. Niin hän teki ja sain vielä pitkän matkan kyytiä kohti määränpäätäni. Sain autoni maanantaina 5.10. jolloin ilmeni, että Hyvinkäällä tankkaamani 95-bensiini oli jotain muuta. Haluaisin kiittää tätä hämmästyttävän avulaista herraa lämpimästi näin lehden sivuilla.

Sirkka Kalteva, Hyvinkää