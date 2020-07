Lyhyesti lukijoilta: Bussia odottaessa on vaikea erottaa, paljonko kello on

Vanha Helsingintiellä Hattelmalassa on suljettu Hattelmalan harjulle vievä kaista 17.6, eli juuri ennen juhannusta. Kohdassa alkaa joskus Destian siltatyö. Vielä tänään 3.7 ei ole tehty yhtään mitään. Paikassa näkyvyys on hyvin huono ja sulkeminen vaarantaa liikenteen tarpeettomasti. Asiasta on ilmoitettu poliisille ja Destialle, mutta tilanne vain jatkuu. Miksi tieliikennettä voi vaarantaa tarpeettomasti?

Raimo Siltanen, Hämeenlinna

Olen Antti Korpimaan kanssa täysin samaa mieltä. Nyt lokit terrorisoivat varsinkin uuden kävelykadun asukkaita, yrityksiä sekä asiakkaita. Marjo Kolarin kanssa olen eri mieltä, mitä tulee lokkien oikeuksiin. Onko ne mainittu YK:n ihmisoikeusasiakirjoissa? Lokkiystäväsi eivät ole läpäisseet käytös- ja tapakoulutuskursseja.

Idänpään-Heikki

Tekstareissa 2.7. mainitusta 0-tutkimuksesta. Jotkut saattavat käyttää omia käsidesejään. Varsinkin jos yleisessä käytössä olevaan käsidesipumppuun pitää koskea eikä kyseessä ole ns. automaattimalli.

Pöpöt pois

Elsa Karhunen harmitteli (HäSa 2.7.), etteivät kaikki keskussairaalaan tulijat käytä aulassa olevaa käsidesiä. Aivan oikein! En käytä itsekään, koska kyseinen aine haisee kammottavalle, lähinnä likaisille märille villasukille ja tekee kädet aivan tarttuvan tahmeiksi. Minulla on laukun sivutaskussa oma käsidesipullo, josta lorottelen ainetta tarpeen tullen.

Parempaa ainetta odotellessa

Kenelle mahtaa kuulua linja-autoaseman kello? Kellotaulu ollut jo kauan melkein musta eikä viisareiden asentoa ja aikaa tahdo erottaa. Olisiko ylivoimaista hankkia uusi näkyvästi aikaa näyttävä kello linja-autoaseman seinälle.

Anteeksi, paljonko kello on?

Liian hyvää ollakseen totta: Kiipulan näyttävät kukka-asetelmat erehdyttivät meidät uskomaan, että kuntalaisten sitkeät, 12 vuoden jatkuvat valitukset Janakkalan Turengin keskustan ja sisäänajoväylien sikamaisen kehnosta viheralueiden hoidosta vihdoinkin olisivat tuottaneet tulosta, mutta ei! Alueet rehottavat rikkaruohoja ihan entiseen malliin ja kertovat ohikulkijoille karua kieltään viranhaltijoiden välinpitämättömyydestä ja kykenemättömyydestä ymmärtää hoidetun ympäristön merkitystä niin kunnan imagolle kuin asukkaiden viihtyisyydellekin. Hoitamaton miljööhän on yhtä kuin kunnan pysyvä mainos – kielteisessä merkityksessä!

Häpiä, Häpiä

Ennätyspitkä helleputkiko aiheutti Halla-Ahon valtakunnansyyttäjää mollaavat aivopierut?

Hyhhyi

Raatihuoneen takapihan pysäköintialue on kesäaikaan vailla käyttöä virkamiesten lomien ja politiikan kesätauon vuoksi. Voisiko takapihan avata kuntalaisten käyttöön ainakin tapahtumien ajalle tunnin kiekkopaikkoina? Pieni, mutta merkityksellinen elinvoimateko tämäkin? Kivaa kesää!

Jenna Kankaanpää, valtuutettu (kok)

Jos nimimerkki Politiikan tarkkailija olisi pitänyt silmänsä auki, hän osaisi esimerkiksi kertoa, että kaupungin ostolaskut saatiin julkisesti verkkoon perussuomalaisten aloitteesta.

Teppo Turja

Perussuomalaisten kirjoitus Hämeen Sanomissa oli taas täyttä puppua. Olette vuosia olleet valtuustossa ja jarruttaneet kaikkea kehitystä Hämeenlinnassa. Yhtään omaa ideaa ja ajatusta kaupungin kehittämiseksi ei ole teiltä tullut. Juuri siksi teitä on vain 6 valtuutettua 51:stä ja toivottavasti ei yhtään enempää seuraavienkaan kunnallisvaalien jälkeen.

Täyttä puppua

Timo Kämäriltä hyvä info vallitsevasta tilanteesta koskien tienvarsimainontaa. Esimerkki erittäin haitallisesta byrokratiasta! Asiasta tulee kirjoittaa enemmän ja yrittää puuttua moiseen haitantekoon. Yrittäjyyttä täytyy helpottaa, ei haitata.

Epäbyrokraatti Janakkala

Toivottavasti ei vielä esitellä mahdollisesta uudesta presidentistä. Aikaa on paljon jopa neljä vuotta. Paljon voi muutoksia tulla. Presidentillä pitää olla korkeakoulutus.

Odotetaan rauhassa pari vuotta

On se niin ikävän näköistä tuo jalkakäytävillä pyöräily Hämeenlinnassa.

Hyi, hyi!