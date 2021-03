Lyhyesti lukijoilta: Dynaaminen johtaja voisi kääntää elinvoiman nousuun

Hämeenlinnalle riittää jatkossa yksi kaupunginjohtaja, eikä syy ole säästämistavoitteessa. Kaupungin on haettava dynaamista, laaja-alaisesti toimivaa yhteisöjohtajaa, joka palauttaa jo jossain määrin menetettyä kaupungin elinvoimaa. Kaupungin imago oli merkittävästi parempi muutamia vuosikymmeniä sitten, muun muassa lääninhallituksen aikoihin. Johtajalta olisi odotettava uutta, luovaa yritysmyönteisyyttä ja näin asukaslukukin kasvaisi.

Toivoa on!

Nykyisten kaupunginjohtajien ilmoitettua eläkkeelle siirtymisestään, perussuomalaisille oli tärkeää, että uutta kaupunginjohtajaa tai -johtajia ei valita poliittisin perustein. Nyt kun kunnallisvaalien ajankohtaa siirrettiin, persujen mielestä kaupunginjohtajan valintaa eivät saa tehdä nykyiset valtuutetut. Tuo jos mikä tarkoittaa, että he vaalivoiton toivossa he politisoivat valintaprosessin. Tekee valinnan uusi tai vanha valtuusto, se ei pätevyysarvioita muuta.

O tempora, o mores

Olemme ilolla todenneet, että katujen kunnossapito on tänä talvena hoidettu alueellamme paremmin kuin koskaan ennen. Suurkiitokset!

Metsäkuralan alkuasukas

Kiitos ihana ihminen, joka löysit perjantaina 5.3. pudottamani avaimet Citymarketin parkkipaikalta ja veit ne talteen infoon, josta noudin ne. Ihanaa, että on noin huolellisia kanssaeläjiä. Aurinkoista kevättä!

Kiitollinen Iittalasta

Keltaisen Mersun koeajossa (HäSa 9.3.) mainittiin, että kotilatauksen hintaa nostavat sähkön siirtomaksut, mutta se siirron hintahan on jo mukana oletetussa 15 sentin kWh-hinnassa, myös sähkövero ja perusmaksu, sekä Alv on mukana. Sähköä myydään nyt alle 6 sentin.

Hassan, Janakkala

Matti Hietalalla (HäSa 9.3.) ei tunnu olevan ilmasto- ja ympäristökriisin todellisesta tilasta käsitystä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamissa siirtolaismäärissä puhutaan hieman eri mittakaavan luvuista kuin Suomen sodanjälkeisissä uudelleenasutuksissa. Yleissivistys ei ole luonnonsuojelun mittari. Me korkean koulutustason maissa asustelevat haukkaamme leijonanosan tämän planeetan resursseista. Se jos joku on epäreilua.

Lotta, Janakkala

Lulu Ranne on useaan otteeseen kritisoinut hallituksen löyhää rahan käyttöä ja muun muassa yrittäjien koronatukien jakamista. Itse hän on kuitenkin saanut kansanedustajien kilometrikorvausta yli kymmenen kertaa enemmän kuin toinen Hämeenlinnasta oleva kansanedustaja.( IS 5.3.).

Eivätkö junat kulje

Jälleen Jaskalta asiaa (Lyhyesti lukijoilta 8.3.). Lulun kirjoituksista ei nyt ota selvää erkkikään, Teppo sentään siirtäisi vanhukset kotoaan vaivaistaloihin niin kuin vielä kultaisella 60-luvulla tehtiin.

Eikka

Hesarin otsikko: Miljoonas rokoteannos voi saapua Suomeen jo ensi viikolla ”Kyllä tämä hyvältä näyttää” Toisaalta: Olet soittanut Hämeenlinnan terveyspalvelujen koronarokotuksen ajanvaraukseen… emme pysty antamaan aikoja… Seuraa paikallista mediaa ja Hämeenlinnan verkkosivuja!

Vanhuspalveluako?

Hölmöläisten hommia nämä hallituksen koronatoimet. Vaaleja siirrellään, ulkonaliikkumiskiellolla uhkaillaan, mutta testaus rajoilla tökkii ja hallitus vatuloi lakien kanssa. Vai kolmen viikon loppukiri? Ehkä sittenkin harakiri…

Virveli

Mielenkiintoista: Suomen pääministeri visertelee eli twiittailee hallintoalamaisilleen englanniksi. Ehkä niitä ei ole tarkoitettukaan rahvaan ymmärrettäväksi? Käsittämätöntä toimintaa työväenliikkeen nykyiseltä kellokkaalta.

Alan dorgin

