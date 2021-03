Lyhyesti lukijoilta: Ehdokkaiden on kerrottava kantansa Areenasta

Areenaa ajetaan kuin käärmettä pyssyyn (julkinen tiedote Arjessa mukana 1/2021). Pyydän hämeenlinnalaisia kuntavaaliehdokkaita ilmoittamaan, puollatteko vai vastustatteko jäähallin rakentamista kaupungin keskustaan järvimaisemaan? Näin saattaisimme valikoida ja saada valtuuston, joka luotsaisi Hameensaareen esteettisesti sopivamman ja taloudellisesti järkevämmän suunnitelman.

Ei enää kolosseja

Johannes Koskinen on oikeassa (HäSa 20.3.)! Pääradan kapasiteetin kasvattaminen rahti- ja henkilöliikenteelle on Suomen ykkösprioriteetti investoinneissa.

Heikki Koskela (kesk.), Kalvola

Sarit Myllykangas (sd.) ja Rautio (kok.) sekä Pasi Vesala (sd.) kirjoittavat, että Pöölissä on vuoropysäköinti, asukas yöllä ja junailija päivällä. Missähän se asukas pitää autoaan päivällä, kun päivittäinen ajoaika on 1,5 tuntia?

Kello on armoton

Karoliina Frankin (kok.) kirjoitus (HäSa 20.3.) kaupunginjohtajan valinnasta oli naiivi. Kyllä valinta on aina poliittinen ja valtasuhteista riippuva, kun sitä on pienempienkin virkojen täyttäminen. Frankin on turha kuvitella, etteikö valintaan liittyisi muita ”lehmänkauppoja”, hallituksen ja valtuuston puheenjohtajuudet ovat hyviä kauppatavaroita. Tätähän Kautiokin (ps.) ajaa. Kaukana ollaan siitä, että kaupunginjohtaja valitaan ammattitaito edellä, on sitten vallassa kuka tahansa.

Aina joku valitaan

Hämeenmaan johdon tulisi äkkiä ilmoittaa Janakkalan kunnalle luopuvansa Lyylinlammen tontin tavoittelusta. Eihän se voi olla ainoa kelvollinen rakennuspaikka kauppakiinteistölle. Kuntalaisten mielipiteet jakautuvat vahvasti. Se kaiketi on käynyt selväksi jo Hämeenmaallekin. Aiheutatte eripuraa kuntalaisten ja asiakkaittenne keskuudessa, ja valtuutetut ovat joutuneet pahaan välikäteen päätöstä tehdessään.

Tervakosken Tuomas

Lähestyypä Turenkia mistä suunnasta tahansa, yhtä henkireikää koko matka. Matkailija kysyykin, missä keskusta on. Tässäkö?

Arto Karvonen

Usein linja-auton kuljettajat tuntuvat olevan todella huonotuulisia, mutta 17. maaliskuuta kello 12 linja 5 oli poikkeus. Iso peukku ponihäntäiselle ja parrakkaalle mieskuljettajalle. Todella ystävällistä asiakaspalvelua. Toinen mikä kuitenkin ihmetyttää. Naispuolisilla bussikuskeilla on aina maski kasvoillaan, mutta mihin ovat miespuolisten kuljettajien maskit jääneet?

Maskillinen matkustaja

Kaaduin aamulla 19. maaliskuuta lehdenhakumatkalla ja naapurin hälyttämällä ambulanssilla kuljetettiin ensiapupoliklinikalle. Hoitoketju toimi erinomaisen täydellisesti tänä korona-aikanakin kuljetuksesta hoitoon ja illaksi kotiin pää kuvattuna ja tikit silmäkulmassa. Kiitokset ensiapuhenkilöstölle ja pelastusenkelinä toimineelle naapurille.

Lammin äijä

Nyt, kun suomalaiset noudattavat etätyösuosituksia ja ovat kotonaan enimmän osan päivistään, niin kauppiaat ovat nostaneet ruokatavaroiden hintoja järjestään. Ei ole teidänkään ahneudelle näköjään mitään rajaa

Ojoinen

Miksi vihreiden ympäristöministeri hätäännyttää juuri nyt, tässä koronatilanteessa, vanhoja ihmisiä öljylämmityspuheillaan?

Timo Laine

Suomi siis valittiin jo neljännen kerran peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi. Vuonna 2010 amerikkalaistaho, maineikas Newsweek-lehti, julisti vertailuselvityksensä perusteella Suomen maailman parhaimmaksi maaksi ja koko 2010-luvun kansainvälisissä vertailuissa olimme kärkisijoilla. Valitettavasti monet suomalaiset – tosin vain vähän matkailleet – eivät vieläkään menestykseemme usko. Mutta eiköhän alemmuuskompleksimme ole jo aika hävitä.

Tyystin!

Sisäministeriön on puututtava heti poliisin toimimattomuuteen muun muassa Helsingin 20.3. laajan kokoontumisrajoituksen rikkomisen vuoksi. Poliisiylijohtajan tulisi myös erota. Ei voi olla niin, että viranomaiset edistävät tottelemattomuutta ja koronaviruksen leviämistä!

Voi hyvää päivää

Tanskan sisäministerin mukaan liian suuri määrä ei-länsimaisia asukkaita voi johtaa ”rinnakkaisyhteiskuntien” syntyyn (Iltalehti 20.3.). Tanskan sisäministeriön mukaan ei-länsimaisten osuus kullakin asuinalueella ei saisi ylittää 30 prosenttia. Tanskan demaripääministeri Mette Frederiksen lausui parlamentissa tavoittelevansa tilannetta, jossa Tanskaan ei tulisi yhtään turvapaikanhakijaa. Mitähän Marin ja Ohisalo tästä sanoisivat?

Eli kollegat