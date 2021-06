Lyhyesti lukijoilta: Ei kuulemma ole ilmaista pysäköintiä, mutta ei ole pyöräilyäkään

Ei kuulemma ole ilmaista pysäköintiä, muttei näytä olevan ilmaista pyöräilyäkään. Uusi kyseenalainen väylä maksaa kolme miljoonaa. Samalla saadaan näppärästi pois 42 asiointiparkkipaikkaa.

Kalle J

Nimimerkki Sairion asukas (HäSa 15.6.) on oikeassa. Elisan valokaapelikaivuun jäljet hoidettiin tosi ammattitaidottomasti, niin nurmikot kuin asfaltit. Jälki on rumaa.

Hätilän asukas

Vaikka demarien vaalitulos ei ollut odottamansa, Hämeenlinnassa oltiin tyytyväisiä. Saihan Hämeen Sanomat maanantain lehteen harvinaisen kuvan: Johannes Koskinen hymyilee.

Tapani

Kanta-Hämeen kunnista kristilliset menettivät eniten paikkoja Hämeenlinnassa. Keskisuuressa kaupungissamme on vain kaksi KD:n valtuutettua, mikä on vähän. Riihimäelläkin on enemmän, vaikka Päivi Räsänen menetti lähes 500 ääntä. Toivottavasti kristillisten kuntavaaleista ei tullut homo- ja lesboparien avioliitto- tai adoptio-oikeusvaali. Niitä asioita kun ei päätetä kunnissa ja kristillisilläkin on niistä hyvin eriävät mielipiteet.

Kirkon kanta?

Kansa on puhunut! Nyt Sarit sivuun ja johtotroikkaan Koskiset ja Ranne! Heille kansa on antanut luottamuksen ja sitä tulee noudattaa!

Vakaa äänestäjä

Kun kuntavaaleissa liki puolet äänestäjistä jättää käyttämättä äänioikeuttaan, ei millään puolueella liene suuremmin aihetta maljojen nosteluun ja kilistelyyn!

Heksa

Hieman kuulostavat huvittavilta puoluejohtajien selittelyt vaalien jälkeen oman puolueen menestyksestä kuntavaaleissa. Kuka silloin voittaa, kun 45 % kansasta jättää äänestämättä? Kyllä siinä tappion kärsineitä ovat kaikki puolueet ja ennen kaikkea kuntademokratia.

Turengin ukko

Minusta on varsin omituista se että Orpo ja kokoomus riemuitsevat neljättä kertaa peräkkäin siitä, että ovat kuntavaalien suurin puolue. Orpo sanoo, että kannatus johtuu siitä että kokoomus haluaa laittaa kuntien talouden kuntoon. Mitä he ovat sitten tehneet kolme edellistä kautta, jos ja kun kuntien talous on kuralla?

Jaska

Mikä mättää rokotustodistusten näkymisessä kanta.fi-järjestelmässä? Lupaus oli toukokuun lopulla: nyt on edelleen Kanta-Hämeen osalla ”miljoona erilaista selitystä” nettisivuilla. Yhä edelleenkö täkäläiset potilastietojärjestelmät ovat kivikaudelta?

Riskiryhmäläinen

Nyt esillä oleva työperäisen maahanmuuton lisääntynyt tarve on otettava hyvin vakavasti. Maahamme viime vuosina tulleissa pakolaisryhmissä on useissa järkyttävän alhainen työllisyysaste, eivätkä kalliit kotouttamistoimenpiteetkään ole auttaneet riittävästi. Työperäiset tulijat onkin asetettava ennakkotutkintaan, jossa heidän työhön liittyvät osaamistaitonsa on perusteellisesti selvitettävä. Emme tarvitse lisää Kela-asiakkaita heistä.

Yhteinen etumme

Nyt kyllä suututtaa. Voiko olla totta, että Hämeenlinna suorittaa vielä vuonna 2021 lintujen pesinnänaikaisia hakkuita. Muutamassa vuosikymmenessä useat lintulajit ovat muuttuneet uhanalaisiksi tai äärimmäisen uhanalaisiksi juuri tällaisen toiminnan seurauksena. Luonnon monimuotoisuus on uhattuna, eikä tällainen toiminta asiaa paranna. Kiitos Aapo Reimalle tärkeästä mielipiteestä (HäSa 12.6.).

Hannele Manla, Hauho