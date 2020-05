Lyhyesti lukijoilta: Eihän ole pakko tarjoilla alkoholia puistokahviloissa?

Hämeen Sanomissa on kerrottu, että Hämeenlinnan kaupunki vuokraa kolmeen puistoon paikkoja kesäkahviloille. Tätä ajatusta en vastusta. Ihmettelen sitä, että Hämeenlinnan kaupungin viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen (HäSa 22.4.) sanoi, että halutessaan kahvilat voivat hakea lupaa myös alkoholin myyntiin. Onko pakko? Asun Linnanpuiston vieressä ja kokemuksesta tiedän, että alkoholi tuo mukanaan ikäviä lieveilmiöitä ja roskaamista. Puistoissa oleskellaan perheen kanssa. Nyt on jo saatu mediasta kuulla ja nähdä, kuinka alkoholin kulutus on kodeissa kasvanut. Eikö voitaisi ajatella, että jätettäisiin alkoholin myynti pois? Riittää, että aikuiset saavat kahvia ja lapset limua ja jäätelöä. Toivon, että nämä kauniit ulkoilukohteet pysyisivät kauniina kesällä.

Luontoa kunnioittava

Vuokratuotto Hämeenlinnassa huippua, OK, ainoa vain, että ei niistä kaupunki saa verotuloja, ne(kin) vie valtio. Valtio muutenkin leikkaa edelleen kuntien verotuloja.

Rafael Hellsten

Lämmin korona-kevään kiitos kauppakeskus Tuulosen S-marketille: toteutatte kiitettävästi turvaväli-, kassa- ja pakkausrauhaa ja käsihygieniaa. Kaupassanne on turvallista asioida myös näin poikkeusaikana. Kaikissa ruokakaupoissa asiat eivät ole näin hyvin hoidettu.

Luottavainen riskiryhmäläinen

Nimimerkki Opet uupuneita? (HäSa 27.5.), viimeiset kouluviikot ovat kevyempiä, niin myös nyt. Etäopetus oli täyttä opiskelua.

Koulujen avaaminen oli turhaa

Kun uusia bussiaikatauluja ja -reittejä suunnitellaan, minulla olisi pieni toive. Asun Lukiokadun alkupäässä ja olen sydänsairas. Täällä asuu paljon vanhoja ja huonokuntoisia ihmisiä. Olen pitkään ihmetellyt, miksi kaikki bussit ajavat Palokunnankatua, yksikään ei aja Arvi Kariston katua Lukiokadulle. Lähin ruokakauppa on Hallituskadulla ja sekin ollaan lehtitietojen mukaan lopettamassa. Sen jälkeen lähin kauppa on Goodman tai Hämeensaari. Lähimmät pysäkit ovat tori ja Oikeustalo. Se on liian raskasta monille. Taksi on siis usein ainoa vaihtoehto. Kaiken lisäksi kirjasto avautuu syksyllä, joten bussiasiakkaita tulisi sitäkin kautta. Toivon, että voisitte suunnitella reitit niin, että mekin saisimme tasapuolisuuden nimissä tänne yhden bussin. Ei varmaan ole mahdotonta toteuttaa.

Rantareitti