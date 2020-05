Lyhyesti lukijoilta: Eikö juottoloita ole jo tarpeeksi torin lähellä?

Vai että pitäisi terassi saada torille? Eikö noita juottoloita ole torin varrella ja lähikaduilla jo tarpeeksi? Tuokaa sinne mieluummin pieniä pöytiä aurinkovarjoineen ja tuoleineen vapaasti kaikkien käytettäviksi. Koronayksinäisyyden vuoksi monet riskiryhmäläiset ja vanhempi polvi janoavat kaljan sijaan ihmistä, jonka kanssa voisivat jutella ja vaihtaa kuulumisia. Halukkaat voisivat laulaa, soittaa, runoilla, näytellä tai vaikka tanssia muiden iloksi. Kaupungin muutaman tuhannen euron sijoitus kalusteisiin toisi hyvää mieltä, iloa ja toiveikkuutta elämään kaikille torilla kävijöille iästä riippumatta!

Yhteishyvä

Hämeenlinnan keskustan kehittäjä Sari Hagemaier: ehdotan, että tulevasta torin terassista tehdään hevosenkengän muotoinen ja se sijoitetaan torilla jo olevan lasten leikkipaikan ympärille! Silloin on hyvä valvoa, toinen toistaan?

Kantakaupunkilainen

Puolisoni tarvitsee paljon apuja, ja lääkärikäynnin yhteydessä kysyin yhden kysymyksen omasta asiastani. Oliko terveydenhoitaja fiksu, kun lähetti kolmen sanan vastauksesta laskun?

Omaishoitaja

Totuimme vuosikymmenien ajan näkemään siististi pukeutuneita bussikuskeja. Ratin taakse kömmitään vaikka maastopuvussa. Jonnekin metsään on jäänyt taito vastata matkustajan tervehdykseen. Huom! En yleistä, sillä mukavia kuskeja tietysti on, eivätkä kaikki yhtiöt onneksi salli tätä kirjavaa tyyliä.

Matkustaja

Iittalan louhoksen täyttäminen renkailla on hämmästyttävää. Sopijaosapuolilla on erilainen näkemys sopimuksen sisällöstä? Millaisia sopimuksia Hämeenlinnassa tehdään, jos asia voi olla tulkinnanvarainen? Kuka on vastuussa? Kuka osaa lukea?

ReiPan

Erinomainen esitys Raimo Siltaselta (HäSa 23.5.) tuulipuistosta. Nyt kaupungin ja energiayhtiön ”kehitysmiehet” tiimi pystyyn asian jalostamiseksi ja toteutettavaksi.

Jukka Uotila

Hämeenlinnan kaupungin henkilöstösäästöt – taas suurta utopiaa ja sanahelinää.

Onhan se nähty

Sari Raution lausunto kaupungin säästötoimista oli täyttä pintaraapaisua asiasta. Jos vähennetään 100 henkilötyövuotta viidessä vuodessa hallinnosta, jossa on mukana satoja henkilöitä eri viroissa ja toimissa kaupungintalolla. Kannattaisi palkata ulkopuolinen työntutkija selvittämään paljonko on ylimääräistä työvoimaa kaupungintalolla ja muussa organisaatiossa. Kun asiaa ruvetaan selvittelemään omin voimin, niin koskaan ei tule totuutta esiin. Ei muuta kuin kellokalle töihin. Ei selvityksentekoa hyväveliverkoston agendan kautta. Taitaa olla kunnallisvaalit liian lähellä teettää kunnon selvitys turhan työvoiman määrästä. Totuutta esiin päättäjät. Eikä ruveta heti nostamaan kunnallisveroa ja palvelumaksuja sekä vähentämään palveluja. Turha syyttää koronaa talouden sakkauksesta.

Pentti Ranta

Vuosikausien kokemuksella varustettu Hannu Filen on tunnollisesti työskentelevä shakin ammattilainen ja hänen pulmiaan on ilo lukea lehdestä. Sunnuntaina sivulla B17 kuitenkin hämmennyin lukiessani ”musta voittaa valkean kuningattaren”. Kirjoittajalla on ollut mielessä pelin järkevä kulku koko ajan, mutta sanoissa on menty sekaisin.

Shakkikyttä

Aivan järjetöntä on Suomen olla liittymättä Hollannin, Itävallan, Tanskan ja Ruotsin kanssa yhdessä vastustamaan EU:n 500 miljardin euron elvytysrahastoa, josta Suomen osuus olisi noin 8,5 miljardia euroa. Eli suomalaiset veronmaksajat vastikkeettomasti, hyvää hyvyyttään, jakaisivat rahaa mm. Italialle ja Espanjalle. Presidentti Niinistö selvästi vastustaa ajatusta, mutta Sanna Marin tuntuu kiinnittyneen Saksan myötämielisyyteen.

Kiltti EU-Suomi