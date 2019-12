Lyhyesti lukijoilta: Eikö kaikilla oppilailla tulisi olla turvallinen tila ja sopivan kokoinen ryhmä

”Koulunkäyntiä oppilaan hyvinvointi edellä” (HäSa 20.12). Hienoa, mutta eikö kaikilla oppilailla pitäisi olla oma turvallinen tila ja sopivan kokoinen ryhmä, jossa tulee kuulluksi ja hyväksytyksi! Ylisuuret luokat ja avoimet oppimisympäristöt eivät ole sellaisia.

KS

Lyseon yläkoulussa on 7–9-luokkalaisten nivelryhmä oppilaille, joilla on ollut koulun käyntiin liittyviä haasteita, vaikkapa sosiaalisten tilanteiden pelkoa, aistiyliherkkyyttä yms. (HäSa 20.12.). Ryhmää ohjaavat sosiaaliohjaaja ja erityisopettaja. Nyt on oikeanlaista ennaltaehkäisevää työtä: Ei pöydän takaa tai papereilla, vaan oppilaan koulupäivässä mukana. Hieno juttu!

Teija Sydänmaanlakka

Aino, (HäSa 20.12), jaa että perinpohjaisesti on kuskaaminen hoidettu??? Kaksi orpolasta on ehkä matkalla kotiin. Hyvää Joulua vaan sinullekin seimen äärellä.

Jaska

Rinteen hallitus ehti purkaa aktiivimallin, parantaa perusturvaa, satsata koulutukseen ja purkaa indeksijäädytyksen. Näitä ei uutisoida.

Kintaalla twiitaten

Kiitos sinulle, joka auraajalla ajat lumia Vanhalla Härkätiellä Hattulassa. Toivon, että kiireiltäsi kuitenkin hiljentäisit vauhtiasi postilaatikoiden kohdalla. Oma postilaatikko katoksineen löytyi ojasta, muutama muukin postilaatikko oli saanut osumaa, kannet lentäneet tai ihan palasina. Talvi vasta tulossa, joten toivottavasti ei ole liikaa pyydetty.

Mukavia aurauksia pienemmällä vauhdilla

Tuskin nimimerkki (20.12.) Osuit naulan kantaan vertaamalla Kolumbian matkaan näitä Isis-taistelijoita.

Järkipuhetta

Kymmenen opposition kansanedustajaa jatkaa ”noitavainoa” maan ulkoministeriä vastaan! Samalla he viivästyttävät muiden eduskunnassa käsiteltävien kansalaisten asioiden käsittelyä. Nyt tiedetään, mitkä puolueet eivät ansaitse ääniä jatkossa, vaaleissa tai gallupeissa!

Äänestävä äänekäs

Kaupat lisäävät itsepalvelukassoja ja skannaa itse ostoksesi -palveluja. Asiakas tekee työn, jota varten aiemmin oli palkattu ihminen. Itseään palveleva ei saa alennusta ostoksistaan, jotka itse kerää, skannaa ja maksaa?

ReiPan

Kiitos kauniista joulujuhlasta Vuorentaan koulun pihalla. Oli ilo olla mukana ja todeta että kaikki onnistuu kun on tahtoa ja porukkahenkeä. Rauhallista joulua ja hyvää alkavaa vuotta 2020 kaikille mukana olleille.

Yksi mukana ollut mummi ja pappa

Kiitos upeasta Linnan valaistuksesta. Siiri Timosen suunnittelema ja Torvisen showtekniikan Henna Koskisen toteuttama Lumilyhty aloittivat kivan valaistussarjan.

Linnasta iloa pimeyteen

Te kaksi henkilöä, jotka päristelitte kaksipyöräisillä, moottorillisilla kulkuneuvoillanne Kyläsepäntieltä poiketen ylös hiekkamäkeä, sitten Nujulantien ylitse, sitten Harvialantien alikulkutunnelin läpi, ette taida aidosti välittää liikennesäännöistä. Asia tapahtui 19.12. klo 20-21 maissa. Ei ole ensimmäinen kerta, kun ihmiset kulkevat laittomasti kyseistä ”oikotietä”. Voisiko paikalle asettaa poliisivalvontaa, joka näppärästi pitäisi silmällä myös Cannonballin väkeä?

Foliohattua en höllää