Lyhyesti lukijoilta: Eikö olisi jo aika sulkea Suomi?

Koronatartuntamäärät alkavat olemaan jo sitä luokkaa, että eikö olisi jo aika sulkea Suomi kahdeksi viikoksi taudin hillitsemiseksi?

Huolissaan

Tapahtumajärjestäjien mielestä yleisöä pelotellaan koronatartunnoilla. Jahas, haiskahtaa ihan rahanahneudelta taas kerran! Eipä nykytarttuvuuden deltavariantti taida paljon käsidesiä säikkyä, vai kuinka?

Riskiryhmäläinen

Jussi Lahdensuo unohtaa 29.7. mielipiteessään pari olennaista faktaa. Latauspisteiden kustannukset ja sähköliittymän noussut perusmaksu menee taloyhtiöissä kaikkien osakkaiden, myös autottomienkin maksettavaksi. Valtakunnan tasolla tarvitaan lisää sähkönsiirron kapasiteettia, minkä sähköyhtiöt kuittaavat kollektiivisesti kaikilta asiakkailtaan pysyvästi korkeampina perus- ja siirtomaksuina.

Sähkölämmittäjä

Heikki Notkoa haluan lohduttaa hänen huolessaan kantojuurakon raivaamisessa. Meillä Papinniityntiellä on sama ongelma. Soitin kaupungin puutarhurille ja hän kertoi että tullaan jyrsimään pois. Työstä on lähetetty tarjouspyyntö. Soitostani on kymmenen vuotta ja kanto versoo paikallaan. Hitaasti yritykset reagoivat tarjouspyyntöihin vaikka kaupunki haluaa toimia ketterästi.

Kiirettä pitää

Ovatko nuoret uhrautuneet vanhempien hyväksi, kun eivät ole päässeet baareihin, yökerhoihin ja festareille? Iäkkäämmät olivat pitkään vailla kaikkea sosiaalista elämää, edes lähimpiä ei voinut tavata. Kaikki harrastustoiminta on loppunut, myös kuntoliikunta. Monet ovat passivoituneet, jotkut erakoituneet. Paluu aktiiviseen elämäntyyliin voi olla vaikeaa.

Vanha

Kiitos toimittaja Marika Riikoselle tekstistä ”kaupunginorkesterin kuolema” lehdessä 28.7. Teksti toi monen ajatukset esiin.

Tosi on