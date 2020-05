Lyhyesti lukijoilta: Eikö valtuutettu edustakaan kunnanvaltuustossa kuntalaisia?

Janakkalalaisen kunnanvaltuutetun (kok.) ja yrittäjän Ari Laivolan tuoreeseen kannanottoon ja eropyyntöön liittyen jäi askarruttamaan, että oliko Laivola ajatellut edustavansa valtuustossa kuntalaisia vai Hopealahtea.

Kuntalainen

Ei kaupunginkirjastoonkaan mennä sisälle, varatut haetaan ulko-ovelta juhannukseen asti. Nummen kirjasto on surkean suunnittelun malliesimerkki. Vastuuhenkilöt vaikenevat. Mutta nyt mukaudutaan tähän hetkeen, eiköhän syksyllä päästä lainaamaan ihan sisälle asti. Ja vielä, kun haet take awayn. don’t throw it away, eli käytä roskista, älä tienpiennarta.

Siivooja

Yritin ostaa äitienpäiväkukkia Kodin Terrassa 7. toukokuuta, mutta oli perin vaikeaa pitää turvaetäisyyksiä ikäihmisiin, jotka olivat joukolla lähteneet puutarhaostoksille. Prismassa kohtaa samaa ilmiötä: kärryt sahaavat edestakaisin, samoin iäkkäät pariskunnat

Työikäinen, Hämeenlinna

Lainaus Jyri Snickerin kannanotosta (HäSa 7.5.): Kiinteistöjen roskiksissa ja Ringin kierrätysastioiden vieressä on sinne kuulumatonta tavaraa sekä maanteiden levähdysalueilla ja metsissä on sinne tyhjennettyä roskakuormia. Ihmiset eivät halua eivätkä työkiireiltään voi jonottaa tuntikausia päästäkseen Karanojan vaa’an läpi. Oli tilanne mikä hyvänsä Karanojalla, ihmiset jättävät roskansa mihin haluavat! Kun vaan omista nurkista saa pois! Sitten vielä Jyri Snicker toteaa, että Karanojan pitäisi käydä keräämässä nämä ”palautteet”! Kyllä meillä kaikilla pitäisi olla vastuu omasta tekemisestään! Pitäkäämme paikat siistinä!

Ilkka Juhani Lahtinen, Janakkala

Kevät on tullut Turenkiin. Pitkään odotettu kevät on tullut ja haluaisi istua pihamaallaan ja nauttia kevään kauneudesta ja lintujen laulusta. Tämän ihanuuden estävät ihmiset, jotka tuovat koiransa narun päähän aurinkoon istumaan ja haukkumaan.

Koiran omistava

Jaan ajatukset metsäyhtiö UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen kanssa (mm. A-studio 28.4. ja Puheenvuoro, HäSa 24.8.2019). Hänellä on painavaa viestiä koko Suomen upean teollisuuden ketjulle tehdassalista yritysjohtoon ja Suomen hallitukselle. Ps. Nyt tarvitaan hyvässä yhteistyössä kouluprosessin hallittu ylösajo käyntivalmiuteen, turvallisuus edellä.

Tehdastyöläinen ja koululaisen isä

Enpäs arvannutkaan, kuinka tärkeä ministeri Pekonen on. Kun hän on poissa, niin koko hallituksen toiminta halvaantunut, niin ettei kyselytuntia voida pitää. Pääministeri voi olla poissa, mutta silti kyselytunti järjestyy. Hei hallitus, mistä nyt tuulee?

Haiskahtaa pakoilulta

Kuuntelin, miten Luxemburg toimii ”naamariasiassa”. Kaikki ovat jo saaneet 4 kappaletta ja nyt lähetetään kaikille 40 lisää. Toinen mieleen jäänyt asia oli maahanmuuttajien kotouttaminen. Ottavat leireiltä 20 henkilöä, jotka sijoitetaan perheisiin. On ne rikkaassa valtiossa tyhmiä?

Vettenrohvi

Minut on kasvattanut Jerry Cotton ja Max Salonen.

On lyijyn alla lämmin

Kiitos Hämeen Sanomille Silmä tarkkana -pulmista. Niitä on hauska ratkoa koko perheen kesken!

Mari, Hattula