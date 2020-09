Lyhyesti lukijoilta: Elämä Hämeenlinnassa tehdään mahdottoman kalliiksi

Päivi Lindqvistin kirjoitus (HäSa 22.9.) osuu asian ytimeen, että Hämeenlinna on menossa pysäköinnin suhteen todella kalliiseen suuntaan. Hyvät veronmaksajat muuttavat täältä pois. Mutta mutta, millä konstilla tämän ymmärtäisi myös Hätilän Kokoomus? Kyllä eläminen tehdään mahdottoman kalliiksi tässä kaupungissa. Sari parin pitäisi avata silmänsä ja korvansa, eikä tämä koske vain pysäköintiä!

Ei hyvältä näytä

Päivi Lindqvist on pahasti myöhässä mielipiteissään asemanseudun pysäköinnistä. Pööli on lähes valmis. Totta kai on selvää, että sen käyttöaste täytyy saada mahdollisimman korkeaksi. Nyt pitäisi keskustella Pöölin hinnoittelusta. Ei ratkaisu ole se, että Pööli pidetään tyhjänä ja täytetään esim. Asemantaustan kapeat kadut autoilla.

Asemantaustan asukas

Eikös Suomessa tullut vuonna 2017 voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki? Yrjö Niemi väittää (HäSa 22.9.) että samaa sukupuolta olevien parien pappisvihkijät toimivat vastoin yhteiskunnan lakia. Joten? Enkä ole ihan varma siitä Raamatunkaan opetuksesta. Kannattaisiko tarkistaa, ettei kyse ole vain väärästä tulkinnasta? Kirkolta vihkimisoikeus pois, kirkko siunaa kauppakeskuksiakin, miksei sitten kahden toistaan rakastavan ihmisen yhteistä elämää.

Jaska

Lämmin kiitos sille mieshenkilölle, joka löysi kadottamani avaimet asioidessani Goodmanissa sunnuntaina 20. syyskuuta ja vei ne Infoon. Avaimet ovat nyt hallussani.

Ikikiitollinen mummi

Viitaten Juhonpojan kirjoitukseen ajatus on ideaalinen, hallituksen kokoonpano sitä vastoin ei noudata demokratian ideaa. On turhaa maalittaa oppositiota, jos ottaa huomioon vaaleissa saadut äänimäärät.

Marjaterttu

EK:n kyselyn mukaan kolmannes yrityksistä kokee, että maan hallituksen toimet eivät kannusta toimintaa! Mitä? Kyllä yritysten, mikäli ovat elinkelpoisia, pitää pystyä toimimaan ihan omista lähtökohdistaan. Mitä pullamössöporukkaa tuo on?

Voi hyvää päivää

Nimimerkki AL ihmetteli Valko-Venäjän johtajan sukunimen ääntöasua (HäSa 22.9.). Sillä tiedolla, jonka viisi vuotta jatkuneet venäjän kielen opinnot antavat, oletan että nimen Lukashenko viimeinen tavu on painoton, jolloin o ääntyy a:na. Jotkut toimittajat osaavat tämän, jotkut eivät.

Venäjä on vaikeaa

Tilastokeskuksen mukaan Suomen syntyvyys on pudonnut jyrkemmin kuin naapurimaissa. Kymmenessä vuodessa syntymättä on jäänyt yli 60 000, eli melkein Rovaniemen asukasmäärä. Koulutus ei tee naisesta urakeskeistä ja nirsoa isäehdokkaiden suhteen. Korkeakoulutetut lisääntyvät kuten ennenkin. Alemmalla koulutuksella olevat keskittyvät töiden tekoon ja vähentävät synnyttämistä. Työelämässä naisen ikäsyrjintä on korkeimmillaan ennen 30:tä ja jälkeen 50:n. joten lapsien tekoon ei kannata köyhän naisen ryhtyä, kun köyhyys periytyy eikä työelämä aukea.

Kohdun vangit

Näen punaista, kun puhutaan koronakriisistä. Fed aloitti jo syyskuussa 2019 talouden tukitoimet painaen 75 mrd/päivä liikelaitoksille. Velkakriisi kyseessä.

Jartsipeksi