Lyhyesti lukijoilta: Hakkuuluvat myöntää nykyisin näköjään Greenpeace

Näköjään Greenpeace myöntää tai kieltää nykyisin hakkuuluvat Suomessa kuten Evon tapauksessa kävi, Lapissa tämä sama järjestö tekee omia selvityksiään ilman mitään lupia yksityisten metsistä ja toimittaa ne ulkomaisille paperinostajille, seuraus: kukaan ei osta enää puuta ja metsänomistajat jäävät ilman hakkuutuloja tai korvauksia.

Forestman

Olipas osuva pääkirjoitus (HäSa 23.3.) koskien Greenpeacen toimintaa Evon tiedekansallispuiston edistämisessä. Greenpeacen toiminta on juuri sitä, mitä täällä paikallisesti on pelätty ja joka mitä ilmeisimmin tulee myös jatkumaan. Tämä militanttimainen toiminta vie uskon koko hankkeesta ja se todellakin nostaa karvat pystyyn täällä paikkakunnalla. Kysymys kuuluukin, kuten täällä Lammilla pelätään, onko tarkoitus perustaa Evolle alue, joka suojellaan meiltä paikallisilta ja suomalaisilta laajemminkin? Muodostuuko hankkeesta alue, jonka ympäristö altistuu tulevaisuudessa vastaaviin Greenpeacen ”vaikuttamistoimiin” vaarantaa siten normaalin maanomistajille, retkeilijöille, metsästäjille ja luontoharrastajille kuuluvan toiminnan?

Pekka Kääriäinen

valtuutettu (kok.), Lammi, Hämeenlinna

Joka haluaa eri tahojen edustajat Evon kansallispuiston valmisteluun, on syytä kannattaa myös luonnonsuojelujärjestöjen edustusoikeutta. Vai eikö luonnonsuojelujärjestöillä ole osallisuutta luonnonsuojeluhankkeeseen? Greenpeacen toimihenkilö edustaa hankkeessa paitsi omaa järjestöään myös kolmea muuta suurinta ympäristöjärjestöä.

Juhani Lehto

valtuutettu (vas.), Hämeenlinna

Kiitos Menninkäinen (HäSa 24.3.), kun käymme keskustelua omaishoidosta. Iäkkään arki jää usein kodin tai laitoksen seinien sisään. Tänään ei haluttaisi tehdä lapsia, eikä hoitaa vanhenevia. Vallalla olevista arvoista kertoo, että seurakunta jakaa hyväntekeväisyys rahaa köyhtyneille vanhuksille, mutta kukaan ei puutu rakenteisiin jotka vanhuksia köyhdyttävät. Palvelutalojen oloja ei valvota. Aikuistuneet lapset menestyvät eläen eri arkea kuin vanhempansa.

Omaishoitajana ollut

Kiitokset Aulangon latujen erinomaisesta hoidosta tänä talvena. Ladut on ajettu päivittäin heti aamusta ja lumimyräkän jälkeen viivyttelemättä. Kyllä kelpasi ulkoilla!

Ilahtunut kuntohiihtäjä

Taas on se aika vuodesta, kun saa maksaa kiristyksen omaisen laskun, joka on omalle asuinalueelleni täysin vastikkeeton ja mihin ei voi itse vaikuttaa mitenkään muuten kuin maksamalla sen. Hulevesimaksu. Maksa tai menee ulosottoon ja noin kolminkertaistuu. Kiitos Hämeenlinnan kaupunki, kuoppaisesta tiestä, jolla seisoo vesi montuissa, pihastani, joka juo kaiken mitä siihen sataa ja ennen kaikkea loistavasta palvelusta, josta maksan, mutta en saa.

Punainen Ford, Iittala

Juha Isosuo sen kertoi Pöölistä kirjoittaessaan (HäSa 21.3.): ”…pendelöintiä tukevia palveluita”! Vieläkin aseman kartassa kerrotaan 180 ilmaisesta pysäköintipaikasta. Täytyy varmaan laittaa kädet kyynärpäitä myöten ristiin, ettei kaupunki päätä alkaa tukea esimerkiksi suositun rantareitin käyttöä. Sehän on vielä ilmaista…

Pekka

Olen jo useamman ihmetellyt, kun Hämeensaari-hankkeessa tälläkin palstalla tuodaan julki jäähallihanke ja muun muassa vaaditaan ehdokkaiden kantaa jäähallihankkeeseen. Kyse ei ole pelkästään jäähallista vaan monitoimiareenasta, jossa olisi muutakin kuin jääurheilu.

Pysyvä kehitys

Nimimerkki Testostereoidi huomioi tärkeän asian (HäSa 23.3.): nuorilla hormonit hyrrää. Pitäisi päästä ihastumaan vertaisten luo. Tulevaisuuden tekijät jäävät syntymättä, jos nuoret eivät pääse keinukallioille. Voihan sitä sanailla netissä, mutta kemia on se joka liittää yhteen. Täytyy olla vierekkäin, kaikkine aisteineen. Kai nuo pakenivat sota-aikoinakin jotenkin toistensa luo tai tyytyivät romanttiseen kirjeenvaihtoon.

Teija Sydänmaanlakka

Näyttävät myös joukkueurheilulajit olevan lähes kuppiloihin verrattavia koronalinkoja. Tartuntoja salaillaan, eivätkä viranomaiset halua tai uskalla puuttua asiaan.

Pekko

Onko Suomessa poliittisilla päättäjillä liikaa sidoksia elinkeinoelämään? Tältä valitettavasti näyttää, kun terveyspoliittisesti kaikkien ymmärtämiä koronarajoitustoimia ei saada mitenkään päätettyä! Poliittinen vastuuhan toki tiedetään. Se katoaa, kuin lumi keväällä!

Riskiryhmäläinen

Voidaanko rajoittaa yksilön perusoikeuksia ja vapautta enemmistön hyväksi? Minun perusoikeuteni on pysyä terveenä korona-tautisista ihmisistä huolimatta. Miksi ei rajoiteta tautia levittävien ihmisten liikkumista? No siksi, kun loukataan yhdenvertaisuutta ja ihmisten perusoikeuksia. On siinä meillä oravanpyörä, joka pyörii ja pyörii. Aina ei voi olla kaikilla kivaa. Pitää tehdä myös joidenkin oikeuksia rajoittavia päätöksiä, jotta yhteiskunnassa voidaan elää. Kaikenmoisia uusia lakeja tehdään ja vanhoja muutetaan. Nyt on yli vuosi katseltu tätä tautia ja arvottu mitä tehdään. Toivottavasti joku näistä kymmenistä hallituksen avustajista on päivittänyt lakikirjaa ja saadaan järkeviä, tällaiseen tautiin sopivia päätöksiä nopeasti esittelyyn ja voimaan. Se mikä ei toimi, pitää vaihtaa, aivan kuten siitä Ford Fiestastakin.

J.A.T.