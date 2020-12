Lyhyesti lukijoilta: Halli Hämeensaareen maksoi mitä maksoi?

Hämeensaaren Kehitys oy sai määräaikaisen yksinoikeuden Hämeensaaren ”kehittämisen” suunnitteluun. Nyt apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo on halukas jatkamaan suunnitteluaikaa, koska kilpailevaa hanketta ei ole. Miten voisi olla? Onko Hämeenlinnan johtajisto jo päättänyt, että uusi halli tulee Hämeensaareen, maksoi mitä maksoi?

ReiPan

Tarvitseeko Suomi todellakaan Sedu Koskisen tavoin ajattelevaa ja valtiovaltaa kaikesta syyttävää yrittäjää? Herran oikea osoite voisi olla jossain Etelä-Amerikan ”tasavallassa”? Hyvää matkaa!

Voi hyvää päivää

Kaija-Leena Savijoki kirjoittaa Assi-sairaalasta (HäSa 1.12.). Joskus aiemmin on kerrottu, että sairaala rakennetaan lainalla ja laina pystytään maksamaan rahoilla, jotka kertyvät alentuvilla käyttökuluilla. Miten on?

Tuottava investointiko kunnille

Turvapuhelin ei ole turvallinen käyttäjälle. Helsingistä vastataan. Pitkään soitin ja uninen ääni vastasi: no mikä siellä on hätä. Apua ei kuulunut kotihoidosta, joten ambulanssi tuli hakemaan. Monta tuntia kotihoitoa saa odotella turvapuhelimen oikea nimi olisi turha puhelin. Laskutus toimii, se kai on tärkeintä.

Mummo

Turkisala sai tukea 5 miljoonaa euroa viime vuonna (HäSa 2.12.), samana vuonna turkisala maksoi kuitenkin veroja noin 120 miljoonaa euroa. Aika pieni tuki tuotti moninkertaisesti verotuloja yhteiskunnalle. Tarhausasia riippuu aina keneltä kysytään ja missä kysely on tehty, ehkä jossain isossa cityssä.

Karvari

Taisi puolueen kannalta olla hyvä veto SDP:lle yhdistää korona ja puoluepolitiikka? Tällaiseen päätelmään ainakin itse ajauduin pohtiessani Tarja Halosen roolia koronaviestinnässä. Paljonkohan tuli laskua veronmaksajille tästä valtioneuvoston nimen alla tapahtuvasta kampanjoinnista? Yhteiskuva Paavojen Väyrynen ja Lipponen kanssa olisi muuten saattanut lisätä ”pelotevaikutusta”.

Vettenrohvi

Menneinä vuosikymmeninä Suomessa surkuteltiin, lähes hävettiin eurooppalaisissa yhteyksissämme vähäistä kansainvälistymistämme. Nyt sitä on kai saatu, kun maassamme on jo lähes puoli miljoonaa vieraskielistä (muu kuin suomi, ruotsi, saame), eli täsmällisemmin ilmaisten Tilastokeskuksen mukaan 8 prosenttia. On kuitenkin arvioitu, että sosiaaliturvan kokonaismenoista kuluu siirtolaisväestöllemme noin 30 prosenttia.

Nytkö syytä tyytyväisyyteen?

Helmareiden Amanda Rantasen pelipaidassa on numero 13. Kuka vielä väittää, että 13 on epäonnen luku?

12plus1

