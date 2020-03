Lyhyesti lukijoilta: Hallituksen naisille täydet pisteet

Suomen hallituksen naisille täydet pisteet.

Kiitos (HäSa 25.3.) lehden takasivun tietoiskusta, eiköhän sieltä löydy tietoa Ikäeristetylle ja muillekin.

Nimimerkki Passari 61, vedä kauppaan mennessä kertakäyttökäsineet käsiin ja kaupasta tullessa heti roskiin ja kotona vielä hyvä käsien pesu ja käsidesi

Ajankohtaisohjelma 25.3. Helsinki-Vantaan lentoasema: Miksi ei epidemia alueilta saapuneille annettu edes hengityssuojia? Kaikki saapuvien matkustajien tarkastus ja ohjeistus on todella pahasti myöhässä. Tauti vaan leviää, kun kontrolli vuotaa. Tällaisilla töppäyksillä rasitetaan entisestään terveydenhuoltoamme.

Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet, lentoliikenteen väliaikainen alasajo ja EU-valtioiden sisärajojen valvonta, ovat poliittisille ääriryhmille mannaa. Vihreät ovat ekstaasissa lentojen keskeytysten tuottamista päästövähennyksistä, ja PS:n kannattajat rajaliikenteen valvontatoimista. Molemmat toivovat väliaikaistoimenpiteille jatkuvuutta koronaongelmasta päästyäkin. Kenties näiden ääriryhmien toiveita tulee täyttymäänkin.

Kyllä Suomen kansan kohtalo koronaviruksen kourissa on Jumalan kädessä. On hienoa, että meillä on kansanedustaja, joka ymmärtää kehottaa muita edustajia rukoilemaan Suomen puolesta koronaviruksen vuoksi. Piispoilta olisi odottanut vastaavaa kehotusta.

Melkein 60 vuotta Hämeenlinnan kaupunkielämää seuranneena en voi kuin ihmetellä miksi toriparkkia vastustetaan niin paljon? Rakennetaan se parkki ja avataan kävelykatuja edes yksikaistaisiksi ja näillekin muutama parkkipaikka, niin saadaan keskusta taas elävöitymään ja vilkkaaksi niin kuin keskustan kuuluu olla. Näin saadaan lisää työpaikkoja ja elävä keskusta.

Miksi jatkuvasti tulee esille jokin velvoitepysäköinti, sehän on toissijainen asia tässä, kun puhutaan yksityisestä rahoituksesta. Olemme ymmärtäneet, että kun luola on täysin valmis ja tiedetään, mikä on lopullinen hintalappu, niin se summa jaetaan puoliksi yksityisten rahoittajien ja kaupungin kesken, joka sitten myy velvoitepaikkoja niitä tarvitseville. Mielenkiinnolla odotamme, onko tässäkin kuitenkin taas jokin epäselvä kieroilu.

Kiitos Ilmari Tapiovaaraa koskeneesta jutusta. Paikallisena asukkaana jäi ehkä vielä kaipaamaan osuutta, jossa olisi lyhyesti kerrottu Tapiovaaran yhteydestä tänne Hämeenlinnaamme.

