Lyhyesti lukijoilta: Hämeenlinna ja Hattula leimaavat koululaisten perheet

Miten Hämeenlinna ja Hattula leimaavat koululaisten perheet, kun mainitaan, että taloudellisista vaikeuksista johtuen on mahdollista hakea ruokaa jakopisteiltä? Tässäkin Janakkala on esimerkillinen, ja ajattelutapa on ihmisläheinen, kun kaikki koululaisten perheet voivat saada avun. Olen mummuna kuullut perheiden miettivän, voiko hakea vai ei, myös häpeäleimasta on mainittu. Miettikäähän oikeasti. Kaikille oppilaille varmaan maistuu. Ei katso tilin saldoa, asumismuotoa, eikä vanhempien titteleitä. Nyt ollaan kaikki samassa veneessä.

Eija

Verkatehtaan remontoimistakin ennakkoluuloiset ja muutosvastarintaiset kaupunkilaiset vastustivat kynsin hampain ja kauhistelivat sen hintaa. Nyt sitten Verkistä kehutaan ja kiitellään. Toriparkin kanssa käynee samoin.

Muistetaan

Vastaajaprosentti on kyselyissä kaikkeen taipuva spekuloinnin kohde. Monivalintakysymyksissä on tuloksissa tulkitsijasta riippuen loputon mahdollisuus spekuloida, mihin vastaaja on ottanut kantaa ja mihin ei. Vaaleissa peli on jotenkin selvempää. Jos joku puolue saa esim. 11 % äänistä, 89 % kansasta ei ole kannattanut ko. puoluetta. Kumma kyllä tällainenkin puolue voi kansan tahdosta huolimatta päästä hallitukseen?

Vettenrohvi

Janne Liukkonen kirjoitti, että toriparkin suunnittelun lopettamispäätös pitää tulla valtuustosta. Näinhän se tietenkin pitääkin olla. Pitäisi vaan muistaa, että ymmärtääkseni valtuusto on jo kolme kertaa lopullisesti lopettanut toriparkin suunnittelun. Aina se vaan on uudella nimikkeellä noussut suunnitteluun. Jotta silleen.

Rauno A. Järvinen, Tuuloksen pitäjä

Impedit ire forum defectus denariorum! Pari tuhatta vuotta sitten piti roomalaisten olla menemättä torille, jos rahapussi on tyhjä. Torin alle menemisestä ei ollut ohjetta.

Laicus

Antti Leinikan kirjoitus toriparkista (HäSa 31.3.) on todella loukkaava meitä senioreita kohtaan. Ikäihmisistä harva vastustaa päivähoitopaikkoja. Antin mielestä parkkihallin vastustajat haluavat pysäköinnin vain verottajan piikkiin. Taitaa asia olla päinvastoin. Kirjoitus näyttää sen, että poliitikot pystyvät ohittamaan tämänkin ”kansanäänestyksen”, kuten itse haluavat.

Senioriveronmaksaja

Antti Leinikan kirjoitus oli ikäihmisiä loukkaava ja mustavalkoinen. Mikä olisikaan keskustamme näkymä, jos sitä ei 1960–70-luvuilla olisi pilattu purkamalla ja rakentamalla tilalle nyt jo purkukuntoisia rakennuksia. Toriparkki ei perustu realistiseen tulevaisuuden näkymään. Perspektiiviä päätöksentekoon ja oppia historiasta!

Vaari Kaurialasta

Lämmin kiitos Idänpään S-marketin ihanalle henkilökunnalle! Jaksatte aina hymyillä ja tervehtiä iloisesti meitä asiakkaita. Tulla nähdyksi, on tärkeä asia ihmisille aina, erityisesti tällaisena poikkeusaikana. Tsemppiä teille tärkeään työhönne! Toivottavasti pysytte terveenä!

Ilahtunut asiakas