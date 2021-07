Lyhyesti lukijoilta: Hämeenlinna voisi käyttää osatyökykyisiä apuna vanhustenhoivassa, mutta polutus opinnoista työelämään puuttuu

Vastineena keskusteluun hoiva-avustajien saamiseksi avuksi vanhustenhoivaan. Osatyökykyisten hoiva-avustajien työvalmennus uupuu Hämeenlinnasta. Esim. lievästi kehitysvammaiset pystyisivät tekemään hoiva-avustajan tehtäviä, mihin heidät on Kiipulassa koulutettu. Hämeenlinnassa ei kuitenkaan ole tähän erikoistunutta osatyökykyisten työvalmentajaa eli polutus opinnoista työelämään puuttuu ja moni jää opiskelujen jälkeen joko tuettuun työtoimintaan tai suoraan eläkkeelle, vaikka rahkeet ja oma halu riittäisi palkkatöihin. Nyt olisi korkea aika kehittää tähän kunnon polutus eli palkata kaupunkiin osatyökykyisille ammattitaitoinen ja vakituinen työvalmentaja hoiva-alan työpolkuun.

Minna Kolari, Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen puheenjohtaja

Lue lisää: Vanhusten hoivayksikköjä vaivaa pirullinen ongelma Hämeenlinnassa – Sote-johtaja: ”Olen todella pahoillani, että tilanne on tällainen” (8.7.2021)

Jo on aikoihin tultu, kun Hämeenlinnassakin pelätään, että kok-sdp -veljet ja -sisaret eivät saakaan enää keskenään sopia yksimielisiä päätöksiä ja kompromisseja, vaan ulkopuoliset saattavat jopa äänestää vastaan. Ja se äänestäminen, se tapahtuu per henkilö, ei prosentti.

Äänestäjä

Ehdotushan oli, että kaupunki maksaisi asukkaiden liput. Miten se voisi vaikuttaa tapahtuman kannattavuuteen? Kaupunki tämän harmin ja häiriön saa aikaan, kun tapahtumia ei siirretä Kantolassa järjestettäviksi, ollen sen vuoksi myös maksumiehenä.

Luetun ymmärtäminen?

Lue lisää: Kuiva keikkakausi palkittiin Wanajassa, mutta ei kaikkien mielestä – Katso kuvat (9.7.2021)

Järjestäjien ilmoitus Wanaja Festivaalin katusulusta (Niittykatu) petti täysin! Kuljeskelijat pissivät joka pusikon ja jälleen kerran 4H-kerhon leikkipuiston. Ympäripäissään olleet kansalaiset toikkaroivat vapaasti joka paikkaan! Viimeistään nyt Hämeenlinnan kaupungin on tehtävä päätös festivaalien siirtämiseksi pois keskustasta. Asukkaiden painostusta tarvitaan selvästi enemmän.

Voi hyvää päivää

Pikaratkaisu ongelmiin Hämeenlinnassa: Linnanpuisto varataan vain autojen parkkipaikoiksi, festivaalipaikaksi ja ympärivuotiseksi nuorten ja känniääliöiden pissipaikaksi! Muuten keskusta autottomaksi alueeksi. Kantolaan auringonotto- ja piknik-paikka, tosin maksullinen tietenkin! Tässä näin aluksi.

Kantakaupunkilainen

Reipan oli oikeilla jäljillä konserttien siirrossa Kantolaan. Myös Elomessuille olisi siellä hyvät tilat verrattuna nykyiseen erittäin ahtaaseen paikkaan. No, onneksi Kantolassa on laadukkaat tilat varastoida betonielementtejä!

Tapahtumaton(?) puisto

Seuraavan siltaremontin yhteydessä rakennettava kiertoliittymä Viipurintien ja Arvi Kariston kadun risteykseen. Tilaa on ruhtinaallisesti. Toiseksi vaarallisempaa Saaristenkadun ja Palokunnankadun risteykseen lähes ilmaiset liikennevalot tai stop-merkit/kärkikolmiot. Nopeusrajoitukset kun eivät tehoa suvikuskeihin.

Kesämopo karannut?

Hämeenlinnan kaupungin toimihenkilöt jotka vastaavat mm. Viipurintien sillan korjauksesta ovat aikaan saamattomia. Hommatkaa ihmisiä töihin jotka osaavat hoitaa hommansa. Kyseinen tapa toimia ei tulisi isoissa kaupungeissa kuuloonkaan. Tampereella kyseinen työ olisi hoidettu kolmessa vuorossa alta pois mahdollisimman nopeasti. Ei paljoa tarvitse tavallisen tallaajan rakentamisesta ymmärtää että pieleen on mennyt jälleen.

Ikuisesti tuppukylä

Hämeenlinnan kaupungin antaman veneen käyttöön Tervaniemessä on kaupunki ohjeistanut toivomuksella, että vene palautetaan saman päivän aikana. Menettely ei ole reilu halukkaita käyttäjiä kohtaan. Kaupungin tulee toimittaa veneen käytölle varauslista, johon varaaja laittaa nimensä sekä varaamansa ajan esimerkiksi maksimi 3 tuntia. Näin voi moni halukas iloita kaupungin tarjoamasta kesäisestä mahdollisuudesta.

Jaana Rusko-Laitinen

Joku äidin pikku mussukka ilostuttaa turenkilaisia päristelemällä yöt läpeensä mopolla, viritetyllä tietysti. Sen verran on reipasta menoa että kohta saattaa napsahtaa.

Luukut auki

Karanojan jätealuetta uudistetaan. Hyvä. Toivottavasti mallia henkilöasiakkaiden alueelle ei oteta Lahdesta tai Hollolasta. Ovat nimittäin äärimmäisen hankalia peräkärryn kanssa kulkeville asiakkaille. Harvemmin paikalla on vain yksi tuoja vaan samaan aikaan useampi kärrykuski harjoittelee peruuttamista typerästi sijoitetuille lavoille. Usein ”omalle” lavallesi et pääse kun joku tukkii väylää naapurilavalla. Kyllä Karanoja on ainakin tähän asti ollut loistava ja tilava paikka tuoda peräkärryllinen erilaista lajiteltavaa jätettä.

TeePee