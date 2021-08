Lyhyesti lukijoilta: Hämeenlinnan asioita hoitaa "kaksi pormestaria"

Jari Koskinen on käytännössä täyspoliitikkona pormestari, "sui generis, omaa laatuaan".

Jari Koskisen haastattelu vahvistaa käsitykseni, että Hämeenlinnan asioiden käytännöllisessä hoidossa on ”kaksi pormestaria” (HäSa 24.8.). Uusi kaupunginjohtaja toimii epäpoliitikkona kokonaistehtävässään perinteiseen tapaan, mutta Tampereen apulaispormestarin kokemustaustastaan johtuen yksittäisissä asioissa poliittinenkin asenne noussee esiin. Jari Koskinen on käytännössä täyspoliitikkona pormestari, ”sui generis, omaa laatuaan”.

Kiinnostavaa!

Hyvät kaupungin uudet päättäjät, ottakaa lusikka kauniiseen käteen ja päättäkää nämä asukkaiden enemmistön kannattamat asiat: 1.) talous kestävälle pohjalle ilman veronkorotuksia, 2.) vapaa aikarajoitettu pysäköinti keskustaan, 3.) ei yritystoimintaa haittaavaa pyörätietä Sibeliuksenkadulle, 4.) melua ja muuta haittaa aiheuttavat tapahtumat Kantolaan.

Yksi kulkija

Perussuomalaisten perustaja Timo Soini on todennut useasti, että puolue on populistinen. Torikansaa ei pidä vähätellä, kun iso osa heistä äänestää perussuomalaisia. Koulutetut ja sivistyneet äänestävät kokoomusta. Lulun pitää kehystyttää ja ottaa oma mielipidekirjoituksensa huoneentaulukseen sekä ohjenuorakseen. Kerro meille äänestäjille todelliset aikaansaannokset Hämeenlinnan kunnallispolitiikassa? Aikaa on ollut!

Idänpään-Heikki

Onko kokoomuksen tarkoitus muuttaa koko Hämeenlinnan keskustan pysäköinti maksulliseksi ja tulpata ne vähäisetkin vaihtuvat pysäköintipaikat? Niinhän varmaan saadaan lisää kävijöitä keskustaan ja asiakkaita ”yrittäjille”, vai kuinka?

Vassari

Keväällä Marin ja Kiuru räksyttivät Helsingin Vapaavuorelle, koska Vapaavuori puolusti lasten oikeuksia harrastuksiinsa. Nyt on ääni muuttunut kellossa. Marin ja Kiuru vaativat nyt toimimaan vastoin itse laatimaansa lakia.

SDP-takki kääntyi näin…

En ole uskovainen, mutta en hyväksy, että maahanmuuttajien takia luovumme perinteisestä uskonnostamme. Tuskin maahanmuuttajien maassa luovuttaisiin perinteistä meidän takiamme.

Suomalainen mies

Työmarkkinoiden irtisanoutumisia tietyillä aloilla, muun muassa terveydenhuollossa ja palvelualoilla, ihmetellään työnantajaleirissä. Syy ei aina ole pelkästään palkka, vaan arvostus työntekijänä ja osana työyhteisöä! Tämän ymmärtäminen ei luulisi olevan rakettitiedettä?

Voi hyvää päivää