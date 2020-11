Lyhyesti lukijoilta: Hämeenlinnan ei tarvitse olla huolissaan

Hämeenlinnan ei tarvitse olla huolissaan tunnettavuudessaan ja tapahtumattomuudessaan, vai tietääkö joku, mitä tapahtuu Vaasassa, Mikkelissä, Hyvinkäällä tai Joensuussa? Silti aika moni ne tunnistaa ja puolessa on vilkas torielämä. Seinäjoki, Pori, Savonlinna ja Lappeenranta ovat tuttuja musiikkijuhlista, mutta aika vähiin jää muu vetovoima. Kivoja kaupunkeja kaikki, ei Helsingissäkään koko ajan tapahdu, ainakaan niin paljon, että pitäisi juosta siellä.

Hassan, Janakkala

Lue myös: Missä ovat tapahtumat ja nykyaikaisuus?

Toripaviljonki olisi todellakin hieno juttu. Kaupunki selvitti Veijo Kuosan peräänkuuluttamalla (HäSa 19.10. ja 25.11.) tavalla kiinteistönomistajien halukkuutta investoida keskustaan. Selvitys osoitti että halua investoida on, kun saa lisää rakennusoikeutta, ja sen vaatimia pysäköintipaikkoja. Tämä viesti ei valitettavasti mennyt läpi toriparkin vastustuskiihkossa. Myös esteettömyys olisi edennyt kovasti uudisrakentamisen myötä. Kaavoitus keskustassa jatkuu, mutta investoreja tarvitaan. Pelkät verorahat eivät siihen riitä. Jatketaan kehittämistä!

Sari Rautio, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Lue myös: Toripaviljonki Hämeenlinnaan ei ole hullumpi ajatus (Hanna Antila-Andersson, 22.11.2020)

Rohkeutta on ja kantti kestää. Mikalla on kaikki lailliset oikeudet asettua ehdolle kuntavaaleissa. Jos tai kun hän tulee valituksi, hän edustaa siellä perussuomalaisia, ei itseään. Lartaman pelipaidan nosto jäähallin kattoon perustui hänen ansioihinsa HPK:n ja samalla Hämeenlinnan kaupungin hyväksi tehdyssä työssä. Sitä työtä ei voi millään muuksi muuttaa. Rauhoittavaa huomata, että Mikalla on kateellisia seuraajia, sehän tarkoittaa vain sitä, että hänet otetaan vakavasti. Pelätään hänen valituksi tulemistaan. Minä en pelkää, vaan suorastaan toivon.

M. A.

Lue myös: HPK-ikoni hyppää politiikkaan persujen riveissä (Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset 12.11.2020)

Kuten Kylli Kylliäinen kirjoitti (HäSa 20.11.), että lapsella on oikeus tulevaisuuteen: hieno ajatus ja kannatettava. Hämeenlinnan päättäjienkin pitäisi tätä oikeutta tukea, mutta onko näin, jos päiväkodissa 1–5-vuotiaat ovat samassa ryhmässä, tai koulu tehdään ilman väliseiniä? Töttöröihin satsataan satoja tuhansia ja tehdään kaikki mahdollinen, että lapsiperheet eivät viihtyisi täällä.

Seniori

Hämeen Sanomien uutisessa (21.11.) kerrottiin, että perussuomalaisten mielestä Hämeenlinnan kaupungissa rakenteellisten muutosten tarve on ollut nähtävissä vuosikymmenten ajan. Kuntavaalien läheisyys vaikuttaa kuulemma ensi vuoden budjettiin. Heräsi vaan kysymys, onko ensi vuoden budjetti vaikuttanut koko tämän valtuustokauden persujen toimintaan, kun eivät mitään ole saaneet aikaan? Ristiriitaisia ajatuksia heillä. En ihmettele.

Jaska

Viime perjantaina lähdin pimeyttä ja liukkautta uhmaten fillarilla täältä Hattulan metsistä kohti Hämeenlinnaa. Hämmästykseni, iloni ja helpotukseni oli varsin suuri, kun huomasin Pälkäneentien pyörätien olevan hiekoitettu! Vieläpä vastaantulevan hiekoitusauton nuori kuljettaja teki kaikkensa päästäessään täti-ihmisen pientareelta turvallisesti eteenpäin. Liukkaus ei siis päässytkään tänä vuonna yllättämään. Lämmin kiitokseni siitä! Lisäksi kiitän kaikesta siitä hiestä, läähätyksestä ja pakaroiden pinteestä Parolannummen loistavia kuntoportaita. Kyllä meidän täällä Hattulassa kelpaa!

Suokkari, fillaristi

Verotoimisto on vain kolme tuntia viikossa auki. Aivan törkeätä toimintaa. Onko se valtion viranomaisten tyhmyyttä vai mistä johtuu, että sen sijaan, että lyhennettäisiin jonoja palvelua parantamalla, niitä aiheutetaan supistamalla aukioloaikoja. Korona on huono selitys sille, että seisotetaan vanhoja ihmisiä ulkona jonossa tähän aikaan vuodesta.

Tauno

Sinä nuorehko nainen, joka lastenistuin pyörässä ajelit maanantaina Raatihuoneenkatua, voisit käyttää pyörätietä. Kävelin kohti toria, mies tuli vastaan samalla kohtaa, ja sinä tungit ohi. Minulla ei silmiä selässä. Miksi ajatetaan jalankulkijoiden seassa?

Ei ollut ensimmäinen tapaus

Paitsi että maskittomat kaupoista pois, toivomus myös pikkukauppojen kassoille: pitäisitte huolta, että maksanut asiakas ”pääsisi alta pois” ennen kuin seuraava asiakas lasketaan maksamaan. Mennyt taas siihen, että varsinkin nuoret, ja useimmiten vielä maskittomat, tuppaavat kassajonossa iholle, ei tietoa mistään turvaetäisyyksistä. Ei ihme että tartuntamäärät kasvavat, kun eletään kuin ”vanhaan aikaan”.

Turvavälit kunniaan

Valtioneuvoston ja THL:n yhteinen kallis lehtikampanja mallinaan Tarja Halonen, vaikuttaa lähinnä demarien imagokampanjalta.

Hämmentynyt

Sotkeeko RKP puoluepolitiikkaa koronan torjuntaan? Mitenkään muuten ei voi ymmärtää oikeusministeri Henrikssonin ”känkkäränkkä-asennetta” valmiuslakien käyttöön ottoon, valtakunnallisen ihmishenkien suojelun kyseen ollen.

Riskiryhmäläinen

Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) neuvoo aamutelevisiossa valtioneuvostoa, kuinka marssijärjestys olisi koronan torjunnassa. Hän on väärässä: mikäli kunta tai kaupunki ei tee riittäviä toimia, ohjeita ja määräyksiä antaa AVI ja THL. Maan hallitus ei keskustele, edes Helsingin kanssa.

Voi hyvää päivää

Voisiko joku viisaampi kertoa miksi ministeri Lintilä ei halunnut ottaa kuuleviin korviinsa Alfan toimittajan Sanna-Kaisa Ukkolan ehdotusta junamatkojen tukemisesta Lappiin suomalaisille turisteille, että hiihtokeskuksiin saataisiin maksavia asiakkaita? Eikö näin saataisi vähennettyä veronmaksajien velkataakkaa, joka kasvaa ja kasvaa, kun suoraa rahallista tukea pumpataan jättisuurin yrityksiin?

Vettenrohvi

Valloitusta valtiotasolla on monenlaista. Yksi, kaikkein vaikuttavin, lienee sotilaallinen miehitys. Suomi on pelastanut itse itsensä siltä. On tosin oltu joskus osa kuningaskuntaa tai autonominen osa keisarikuntaakin. Nyt EU:n muodossa Bryssel valloittaa meitä säätäen meille lakejakin. Työt ovat vähentyneet 200 kansanedustajaltamme. Viime vuosina siirtolaisemme ovat suurelta osin vallanneet sosiaaliturvamarkkinamme.

Valloitusta sekin