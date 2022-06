Lyhyesti lukijoilta: Hämeensaareen ei tarvita kuollutta betonia - Arx näyttää mallia, mikä kertoo elävästä kaupungista

Aivan mahtavaa, miten Arx on laittanut tuulemaan ja Hämeenlinnasta on tullut lapsiperheiden unelmien kesäkaupunki. Kun ajelee valtatie kolmosen suunnalta, niin silmiin osuvat järvi, upeat terijoen salavarivistöt, sekä massoittain lapsia ja nuoria skeittaamassa tai kesäkonttitoiminnassa. Ei siihen kuollutta betonia tarvita eikä taivaita kurottavia maamerkkejä. Tuleva sukupolvi on maamerkki joka kertoo elävästä kaupungista.

Lapsissa tulevaisuus

“Suomi on koronakuolleisuudessa noussut koko maailman ykköseksi”, kirjoittaa nimimerkki Virveli ja moittii hallituksen ja THL:n toimettomuutta (HäSa 8.6.2022). Väite ei pidä paikkaansa. John Hopkins yliopiston (https://coronavirus.jhu.edu/) tilastojen mukaan Suomi on sijalla 88 virukseen kuolleiden lukumäärien luettelossa. Sijoitus on vielä parempi, 90, kun mitataan kuolleiden määrää väkilukuun suhteutettuna.

Myllymäkeläinen

Kysymyksiä Hämeen Sanomille uudistuksesta: Onko tekstin koko muuttunut pienemmäksi? Onko tekstin paksuus muuttunut ohuemmaksi? Onko teksti haaleampaa kuin ennen? Onko lehtipaperin väri muuttunut valkoisesta harmaammaksi? Onko lehtipaperi ohuempaa kuin aikaisemmin?

Pitkäaikainen tilaaja

Ilmeisesti Nummen yhtenäiskoulu uusi reseptini. Ainakin sieltä tuli ripeästi tieto, että reseptini on uusittu. Ihmettelen, kenen hallussa tietoni ovat.

Äimänä

Asemanrannan asunnoissa ei ole käynnissä massiivista putkiremonttia vaikka putkiliikkeen pakettiauto parkkeeraa laittomasti kevyen liikenteen väylällä kaikki arkiyöt ja viikonloput Huoltoajo-kyltti auton ikkunalla.

Filunkia

Energian huima hinnan nousu on innoittanut ihmisiä hankkimaan halkoja tontille talvea varten. On muistettava, että puita ei saa varastoida rakennuksen seinustalla ja pinoa kahdeksaa metriä lähempänä rakennusta. Suurien määrien varastointi vaatii palon viranomaisen luvan. Yhden kuivan koivupinokuution lämpöarvo on 1700 Kilowattituntia. Määrä vastaa n. 170 litraa polttoöljyä. Kymmenen motin pino siis vastaisi 17000 Kilowattihtuntia. Siis komiat roihut syttyessään.

Riski Inssi

Kanta-Hämeen paikallissään 5 päivän sääennuste takaisin. Tilastokartat pois ja ennuste niiden tilalle. Vancouverin, Tokion, Bangkokin ym. ennusteet eivät palvele maakunnan asukkaita.

Rainer Hämeestä

Kiva kun urheilutoimitus seuraa tiiviisti Janan naisten ykköspesiksen joukkuetta. Mutta voisiko otteluselostukset hoitaa muutoin kuin pelinjohtajaa haastattelemalla? Hän kun ei omia virheitään huomaa eikä ainakaan kerro niistä. Pelaajien niskaan vain kuormaa kasataan.

J. Tuominen

Onhan se vaan ihmeellistä, että nämä Wolttikuskit saavat ajella kaikista säännöistä välittämättä. Kesäkuu jo pitkällä ja silti vaan nastarenkailla mennään! Kaikkien pysäköinti-, pysähtymis- ja tyhjäkäyntikieltojen rikkomisen lisäksi. Ja härskisti vaan invapaikkaakin vakituisena päivystyspaikkana käyttäen. Tietenkin ilman inva-tunnusta.

Keskustasta

Talousdynamiikan kannalta pitäisi siirtyä palkkatyöstä laskutustyöhön.

Gösta Genast

Kyllä kaipaan 5 vuorokauden sääennustetta takaisin, sillä sen perusteella saattoi suunnitella omia menojaan tai vaikkapa nurmikon ajon ajankohdan.

Säämuija