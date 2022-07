Lyhyesti lukijoilta: Hämeensaaren uudet korkeat talot tulevat varjostamaan kauniita puutaloja

Luin 13.7. Hämeen Sanomista: Hämeensaaren rakentaminen alkaa. Muutin Hämeenlinnaan 2002 Eteläkadulle: aivan ihana puutalokadunpätkä keskellä kaupunkia ja järvi näkyi. Nyt jotkut hörhöt rakentavat korkeita taloja, jotta kaikki kauniit talot joutuvat niitten varjoon. Melkeinpä voisin lyödä vetoa, että vielä tämän vuosikymmenen lopulla on asuntoja myymättä ja rakentaja konkurssissa. Miksi asukkaat eivät reagoi, kun kaunis kaupunkimme pilataan.

VK Ojoinen

Ja taas vielä on utopistisia “kukkahattuhenkilöitä”, jotka haikailevat menneisiin nostalgisiin aikoihin (tekstarit 14.7.). Junnu Vainion sanoin: “Aika mennyt ei koskaan enään palaa”! Kaupungissa oli kauppahalli 70-luvulla. Se lopetettiin kannattamattomana. Syinä mm. Centrumin ja Sokoksen tavaratalot. 15. päivän lehdessä oli Citymarkettien ja Lidlin kokosivun mainokset sekä K-Supermarkettien 1/2 sivun mainos. S-Marketeilla on palvelulihatiskit Jukolassa sekä Idänpäässä. Mistä asiakkaat ja ennen kaikkea kauppiasyrittäjät? Museovirastollakin on sanottavansa remontissa. Ei kannata, eikä voi perustaa kallista puistoa “asfalttiviidakkoon”!

Heikki Notko

Nimimerkki Vassari (HäSa 14.7.): Kirjoitat, ” ettei myönnetyltä lomalta voi työntekijää vaatia töihin”. Pääministeri tuskin kuuluu ammattiyhdistyksen piiriin, vaikka edustaakin demareita. Odotan, että pääministeri (olipa hän kuka hyvänsä) itse tietää, milloin on syytä ryhtyä töihin jos/kun asiat niin vaativat.

Irmeli

Nimimerkki Ojoinen (HäSa 15.7.): lomalla, töissä, oppositiossa. Ihan sama! Tosiasia kuitenkin, että Kokoomus ei oppositiosta komentele Suomen pääministeriä. Vastuuministeri hoitaa Uniper/Fortum-sotkua, pääministeri taatusti seuraa, lomaltakin.

Vassari

Kaupungin keskuksen kautta soitettiin, en pystynyt vastaamaan mutta soitin takaisin keskukseen. Sieltä ei pystytty kertomaan, kuka oli ollut soittaja. Eikö ole mitään parempaa keinoa ottaa yhteyttä? Että asiakas tietäisi, kuka on yrittänyt ottaa yhteyttä.

Halloo halloo

Uudistunut Trucker Weekend? Olisiko liikaa toivottu, että uudistus tarkoittaisi tarpeettoman tyhjäkäynnin lopettamista? Nykyisillä naftanhinnoillakin luulisi olevan vaikutuksensa, mutta tapahtuman järjestäjä voisi silti huolehtia, että koneet sammutetaan.

Jalankulkija

Avaruus on edelleen suurvaltojen arvovallan kilpakenttä. Yhdysvaltain presidentti korosti ylpeästi saavutusta avaruuden kuvaamisessa ja antoi ymmärtää vain maansa pystyvän tähän. Vanhempi väestö muistaa hyvin Neuvostoliiton saavutukset Sputnikin (1957) ansiosta ensimmäisine miehitettyine avaruuslentoineen (1961). Ne suorastaan pakottivat USA:n miehitettyyn kuulentoon (1969). Kiina pyrkii nyt myös kohottamaan vastaavasti arvovaltaansa.

Kisailua