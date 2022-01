Lyhyesti lukijoilta: Hattula keskittyköön oleelliseen, eikä ainakaan meidän uusien asukkaiden muistamiseen

Onnea Hattula! Muutimme kuntaan syksyllä. Älkää muistako meitä millään tavalla, keskittykää oleelliseen.

Uudet asukkaat

Uskomatonta! Opetustoimen johtajalle terveisiä, että halutessaan lakia voisi tulkita niin, että kaikki nuhanenälapset voisivat jäädä kotiin ja päästä etäopetuksen pariin. On käsittämätöntä, että tässä tautitilanteessa ei saa etäopetusta ilman virallista karanteenipäätöstä. Tiedätkö termin yhteen hiileen puhaltaminen, nyt tarvittaisiin juurikin sitä.

Henna

Ratkaisu strategiajohtaja Rimpelän rikosepäilystä on uutisoitu. Pitääkö nyt ymmärtää, että oman edun tavoittelu on sallittua, kun se ei ole huomattavaa, eikä esteellisyys virantoimituksessa olekaan tuomittavaa. Arveluttavaahan tässä on, ettei Rimpelä itse ole ymmärtänyt esteellisyyttään. Ihmetystä herättää myös, että kaikki luottamushenkilöt ovat hyväksyneet tällaisen toimintatavan. Haloo kaupungin johto. Elkö nyt pitäisi tehdä johtopäätöksiä, kuinka uskottavasti strategiajohtaja Rimpelä voi jatkaa virassaan.

Ihmettelevä kaupunkilainen

Jotta hoitajat pysyvät työpaikoillaan, on muun muassa lisäkoulutukseen satsattava enemmän. Näin työmotivaatio pysyy, kun on mahdollisuus tiedon lisäämiseen. Nyt heillä kolme koulutuspakkopäivää vuodessa, jotka täyttyvät lakisääteisistä ensiapu-, lääkehoito- sekä pelastuskoulutuksesta. Lisäksi kirjaamiskäytäntö aivan liian monimutkainen, mikä vie arvokkaalta hoitotyöltä suhteettoman paljon aikaa.

Päivi Kankaanmäki

aluevaaliehdokas (kok.)

Taannoin tällä sivulla aluevaaliehdokas (kok.) mainitsi maalaisjärjestä, no ainakin heiltä löytyy yritystä, kun mainostavat vaalikierrosta sanoin “Ilman tervettä järkeä -kiertue”. Eiköhän tämä kerro, mihin heidän toimestaan sote-miljardit katoaisivat, siis sijoittajien pohjattomiin taskuihin. Joten äänestysikäiset ja ikääntyneet näissä vaaleissa – on todella kysymys merkittävistä päätöksistä.

Tulevaisuus

Koronan ankeuttamaan aikaamme aurinkoinen ennuste huhtikuulle: Ministeri Kiuru on raskaana ja laskettu aika on medioiden mukaan maaliskuussa. Ja vanha kansanviisaus toteaa puolestaan: kuu kiurusta kesään…

Peer

Tiistain lehdessä ex-ministeri Liisa Hyssälä esitti mielipiteenään aluevaaliehdokkuudesta, että ei haittaa vaikka ehdokas on vaikka kansanedustaja ja kunnanvaltuutettu. Voi hyvät hyssälät! Sitten kehtasi vielä sanoa, että ei koko kokousta tarvitse istua, kunhan käy antamassa näkemyksensä! Kylläpä menee kokoukset mielenkiintoisiksi, kun kaikki vain piipahtavat paikalla ja lähtevät uusiin rientoihin. Minä kun olen kuvitellut, että kokoukset järjestetään sitä varten, että keskustellaan ja kuunnellaan muidenkin mielipiteitä. Väärässä olen ollut. Hyssälästä huolimatta minun ääneni saa kokemus, mutta ei urakalla valtaa joka puolelta kahminut. Kyllähän asioihin tutustuminen jää tällöin pakostakin heikoille kantimille osassa edustuksia.

Pientä rajaa edustuksille

Näin korona häviää… Kielletään ravintoloiden tapaan ruokailu kello 18 jälkeen myös kotona, koska se näyttää hallituksen mukaan olevan pääväylä taudin leviämiselle?

Nälkäinen

Ministeri Harakka (sd.) lupasi taannoin, että bensan ja dieselin hinta ei nouse. Näyttää nousevan ja nousevan. Voisitteko laittaa tilapäisen vero-alen vaalien ajaksi päästäksemme äänestämään lisää byrokratiaa ja veroja.

Hessu

Amerikkalaiselle miehelle siirrettiin sian sydän, koska hänelle ei voinut siirtää ihmisen sydäntä hylkimisreaktion vuoksi. Ihmettelen, onko tämä mahdollista suomalaiselle miehelle.

Orpopersu

Tanskalla, Ruotsilla ja Suomella on naispääministerit, sukunimiensä mukaan em. järjestyksessä: Frederîksen, Andersson ja Marin. “Tytöttelemättä” etunimineen: Mette, Magdalena ja Sanna. Tanskan Mette on viime aikoina yllättäen korostanut kantatanskalaisuuden pelastamista “nollalla turvapaikanhakijalla” maahansa. Ruotsin Magdalena on myös painottanut kohtuutta samassa asiassa, mutta Sannamme vaatii nyt runsasta työperäistä maahanmuuttoa.

Vaihtelua