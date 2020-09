Lyhyesti lukijoilta: Hävetkää! Pendelöinnin kustannuksia ei saa kasvattaa

Onko heitä, pieni ja keskituloisia työtä tekeviä hämeenlinnalaisia puolustavia päättäjiä? Ilmeisesti ei, varsinkin jos seuraa keskustelua uudesta parkkihallista eli Pöölistä. Hävetkää! Pendelöinnin kustannuksia ei saa kasvattaa!

Janne Liukkonen, Hämeenlinna

Sari Rautio ja Timo Kenakkala (HäSa 3.9.), näin veronmaksajan oikeusvaltiokäsityksen mukaan Rimpelä olisi pitänyt siirtää toisiin tehtäviin, kun poliisi ilmoitti käynnistävän esitutkinnan epäilystä Rimpelän törkeästä virkarikoksesta. Jos tutkinta johtaa syytteisiin, Rimpelä on hyllytettävä virastaan.

Kysynpä Markulta

Nyt kun Nummikeskukseen (Markun kouluksikin kutsuttu) rakennetaan niitä varmasti ”Suomen hienoimpia” kiinteitä väliseiniä, niin nimiehdotus: ne voisi nimetä referenssivuokraseiniksi. Toivottavasti niidenkin suunnittelu on tilattu maan parhailta asiantuntijoilta pohjoosesta.

Vuokraa vuokran päälle

Suomi on edelleenkin oikeusvaltio (mielipidekirjoitus, HäSa 3.9.) Näin itsekin ajattelin aikoinaan sinisilmäisesti, sillä Suomi on lukemattomilla mittareilla maailman paras maa asua. Elämä on tässäkin asiassa valitettavasti opettanut toteamaan, että kaikki on rakkaassa synnyinmaassanikin suhteellista, myös oikeuden saaminen.

Jaana Rusko-Laitinen

Kylläpäs vassarit pillastuivat Mika Walkamon kirjoituksesta (HäSa 2.9.). Hän kirjoitti, kuten asiat ovat: ”Kahdeksassa tunnissa poimii enemmän marjoja kuin kuudessa tunnissa”. Koittakaahan nyt vihreät ja vassarit tulla sieltä ideologian takaa todelliseen elämään ja tekemään töitä.

Hyvä Mika

Olipa innostava kirjoitus siitä (HäSa 29.8.) miten riihimäkeläiset vapaaehtoiset ovat kesän mittaan ilahduttaneet ikäihmisiä viemällä heidät ”senioripuistoilun” merkeissä tapaamaan tuttuja ikätovereitaan puistojen vihreään viihtyisyyteen, mukavan ohjelmaan ja kahvittelunkin merkeissä. Sydäntä lämmittävää toimintaa, jonka toivoisi todella leviävän myös meille! Kaikkihan tiedämme, miten voimaannuttavaa oleskelu mukavassa porukassa ja raittiissa ilmassa on.

Senioripuistoilua Turengin Lyylinpuistoonkin!

Helena Puistolan mielipiteet terveydenhuollon koulutuksesta, opetuksesta ja työelämästä ovat varsin totta (HäSa 1.9.). Kiitos, että nostat asiat esiin!

Vuosien kokemus

Arvoisa H.O.V. (HäSa 4.9.): Jätit ymmärtämättä pointin, tarkoituksella kenties? Kyllä kokoomuksen ja yrittäjien sanavaraston ”yhteisvastuu” tarkoittaa vain ja ainoastaan lisää paistia omalle lautaselle, ei makkaraa työntekijän pöytään!

Vassari

Suomen vetovoima pakolaisten tavoitemaana lienee suuri pohjoisesta sijainnista ja kylmyydestä huolimatta. Aikaisemmin saapuneet ovat antaneet maastamme positiivista informaatiota myöhemmin tulleille ja vielä tuleville. Mitä tästä asiasta poliittiset ääritahomme kenties ajattelevat? Vihreät korostanevat, että jo oli aikakin saada Suomeen ”monikulttuurisuuden rikkautta”. Perussuomalaiset puolestaan huudahtanevat, että ”sitä saa, mitä tilaa”.

Vau!