Lyhyesti lukijoilta: Hei Hämeenlinna, saisitteko kunnon alueen matkailuautoille? Nyt eurot menevät muille paikkakunnille

Hei Hämeenlinna, olisi kiva, jos viimeinkin saisitte kaupunkiinne kunnon matkailuauto-/vaunualueen. Matkailijoiden eurot menevät muille paikkakunnille, kun keskustan tuntumassa ei ole tarjolla muuta kuin todella ankea hiekkaparkki,mikä ei todellakaan houkuta jäämään, vaikka kaupungissa on paljon tarjottavaa. Puskaparkki kukoistaa pitkin kaupunkia. Onneksi lähikunnissa palvelu pelaa.

Matkailija

Hämeenlinna ei siis saanut tärkeätä elinvoimalautakuntaa . Kun otetaan huomioon pian toteutuva kunnallisen toimialan muutos sote-asioiden siirtyessä hyvinvointialueelle, niin kunnallisen toimialan tärkeimmiksi jäävät koulu- ja sivistyspalvelut sekä elinvoima-asiat. Lautakunnista ei ole enää runsaudenpulaa ja verotulotkin putoavat alle puoleen nykytasosta. Elinvoimakysymykset ovat itsessään laaja-alaisia ja kaiken “primus motor”.

Jälkivalittelut

Ratkaisevatko (vain) rakenteet ja organisaatiojärjestelmät elinvoimatyössäkin, eikö pitäisi saada tuloksiakin ja niiden tekijöitä? Niitä yhä odotellessa, hyvää kesää!

Rafael Hellsten Liike Nyt

Taaskaan ei pidetty omista kiinni Hämeessä. Miksi sählättiin ja annettiin Sally Leskisen ammattitaito toisen maakunnan käyttöön . Sallyn osaaminen ja energisyys tiedettiin, hän olisi ollut loistava henkilö Kanta-Hämeen hyvinvointialueen virkoihin.

Pettynyt

Kaupunginvaltuustolle tuotu esteettömyysraportti ohitti tälläkin palstalla usein käsitellyn viestinnän. Kaikilla ihmisillä ei ole nettiä tai nettitaitoja. Raportti ohitti asian ja tästä valtuutettu Turja myös huomautti. Pankkipalvelut ym. kuuluvat kaikille ikään, vammaan tai muuhun esteellisyyteen katsomatta. Miten asiaa viedään eteenpäin ikääntyneiden määrän lisääntyessä?

Heikoin lenkki

”Uutisten luotettavuuden kasvu on journalisteille mukava uutinen”, iloitsee päätoimittaja Tuulia Viitanen Digital News Report 2022 -kyselytutkimuksesta (HäSa 16.6.2022 ). Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin suomalaiset luottavat uutisiin yleensä ja missä määrin erityisesti uutisiin, joita seuraavat. Tutkimus ei siis tarkoita, että uutisten todenmukaisuus on välttämättä parantunut, vaan että ne tuntuvat uskottavilta. Se on kyllä mukava uutinen.

Myllymäkeläinen

Oikeastaan on hyvä asia, että Kalkkuna estää Suomen Nato-haaveet. Nyt jenkkien on annettava meille turvatakuut, ja kerralla tuli selväksi, ettei Naton päätöksentekokyky ole kriisissä tehokasta.

Gösta Genast L.

Kiitos nimimerkille “Olen silmät ymmyrkäisenä, suu levällään” kirjoituksesta. Samaa olen ihmetellyt jo vuosia, kuinka huono muisti ihmisillä on vaalien alla. Toivottavasti viestisi tavoittaa mahdollisimman monta äänestäjää ja joille muisti palaisi edes pätkittäin.

Pistää(kö) miettimään