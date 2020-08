Lyhyesti lukijoilta: Herätkää! – Asukkaat taisteluun jättibalsamia vastaan

Herätkää Myllymäen ja Kankaantaan asukkaat! Ryhdytään yhdessä taisteluun jättibalsamia vastaan ennen kuin se valtaa meidän puistot, metsiköt ja lopulta pihat, kuten Linnanniemellä on tapahtunut. Tältä kesältä on kiire, etteivät siemenet ehdi kypsyä.

Pirkko Karhi, Hämeenlinna

Lue myös: Vieraslajien torjuminen vaatii kovaa työtä (9.6.2014)

Nimimerkki Vihreää joukko-oppia? (HäSa 5.8.) pyysi minua tarkentamaan, mitä tarkoitin, kun kirjoitin, (HäSa 4.8.) että väestömäärä ja sairaalainvestoinnit ovat maakunnissa samassa suhteessa. Kanta-Häme 170 000 asukasta, uusi keskussairaala 320 miljoonaa euroa. Keski-Suomi 250 000 asukasta, uusi keskussairaala 500 miljoonaa. HUS-alue 1,7 miljoonaa asukasta, yli 20 sairaalaa, investoinnit miljardi euroa/10 v. Aika linjassa ovat, kuten aikaisemmin kirjoitin. Hyvät lisäperustelut Assi-sairaalan tarpeellisuudesta esitti sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta mielipidepalstalla (HäSa 5.8.).

Mirka Soinikoski, kansanedustaja (vihr.)

Sanna Marin vakuutti keväällä, että virheistä opitaan. Näyttää ikävästi siltä, ettei hallitus ole oppinut mitään. Lentokentiltä ja satamista valuu maahan väkeä ilman kunnon ohjeistuksia, yökehoissa juhlat jatkuvat ja yli 500 hengen tilaisuudet sisätiloissa ovat sallittuja. Eikä maskisuositusta saada aikaiseksi. Kalliiksi käy hallituksen hidastelu!

Asialinjalla

Nimimerkille Yllättynyt (HäSa 5.8): Hämeenlinna jos mikä tarvitsee ehdottomasti uutta verta ja näkemystä, joten tervetuloa Kalle Jokinen. Muualta muuttaneena ja vuosia tätä touhua ihmetelleenä en voi muuta kuin toivoa, että täällä oikeasti kaupungin päättäjissä tapahtuu vaihtoa. Yhtenä kehityskohteena voisitte käydä turistiaikaan opintomatkalla vaikka Lappeenrannassa ja todeta, miten satama-aluetta ja linnoituksen seutua on siellä hyödynnetty.

Vaihtojen aika

Mikä maksaa sähkönsiirrossa? Teollisuus, digitekniikka, karja- ja sikatalous eivät hyväksy tuotannollisista toimintaa ja turvallisuutta vaarantavia sähkökatkoksia. Pakkastalvina myös taajamien ulkopuolella lämmitys on vaarassa. Me olemme vaatineet katkeamatonta sähkönsiirtoa. Valtiovalta edellyttää sanktioilla siirtoyhtiöiltä toimenpiteitä sen toteuttamiseksi. Kustannuksille ei ole asetettu ylärajaa. Yhtiöille sallitulla voittoprosentilla lasketut eurot lisääntyvät kustannuksien kasvaessa. On ymmärrettävää, että kaapelien kaivamisen lisäksi sähköyhtiöt uusivat vanhat muuntoasemansa ja linjansa, koska maksaja on tiedossa.

Sähkömies Hauholta