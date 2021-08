Lyhyesti lukijoilta: Herätys päättäjät! – Lääkehoidot eivät riitä, mielenterveyshoitoihin lisää vaihtoehtoja

Kiitos Joni Koskiselle Keroputaan mallia koskeneesta kirjoituksestaan (HäSa 11.8.). Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat Jaakko Kianderin (HäSa 8.8.) mukaan eniten työkyvyttömyyseläköitymisiä. Päättäjien on herättävä toimimaan asiassa ja hoitopuolella on lisättävä vaihtoehtoja ihmisten mielenterveysongelmien hoitamiseksi. Ihmismielen ongelmat ovat vaativia hoidettavia, eikä lääkehoito yksinään ole taikasauva. Resursseja on pakko lisätä ja tehdä se viisaasti.

Hätilän Helmi

Avoin dialogi ja perheen yhteinen reflektointi traumaa aiheuttavista asioista on Joni Koskisen ja minunkin mielestäni avain psyykkiseen tervehtymiseen. Valitettavasti trauman aiheuttanut asia voi olla niin kielletty aihe, tabu, että sen peittelyyn on tarvittu vuosien uhkailua, vaientamista, aktiivista unohtamista ja peittelyä, josta osallisia on koko perhepiiri, jopa yhteisö. Trauma on silloin muuttanut kaikkien perheenjäsenten persoonaa ja keskinäistä vuorovaikutusta siirtyen sukupolvelta toiselle, jos vaikeneminen jatkuu. Asian käsittely olisi turvallista enää poliisin läsnä ollessa.

Fasadi kunnossa

Lienee se ja sama, miten niitä turvavälejä koulutyössä toteutetaan. Kuitenkin koulumatkat kuljetaan täällä maalla pikkubusseissa. Auto on joka penkkiä myöden täynnä. Vouhkataan rokotuksista ja koronapaseista.

Maalaisjärki käyttöön

Eihän koronapassi ole ongelma. Esimerkiksi ravintola voisi laittaa sisäänpääsyn ehdoksi, että asiakas on kahdesti rokotettu tai sairastanut koronan. Asiakas ovella näyttää kännykästään koronatiedot omakannasta ja henkkarit, Miksi tästä tehdään liian vaikeaa?

Rokotettu

Vastaus edelliseen: No ethän voi käyttää ravintolaan tai tapahtumiin pääsyvaatimuksena koronapassia tai sairastettua koronaa, kun maassamme ei ole vielä ollut tarpeeksi rokotteita takaamaan yhdenvertaisen oikeuden päästä tapahtumiin.

Rokoroko

Tässä lehdessä kerrottiin, että mm. Viipurintien pääterveysaseman kolmen lääkärin lähtöön vaikutti VR:n junavuorojen harventaminen. Koskiset, laittakaapa VR ruotuun ja kertokaa johtajistolle, mikä on sen päätarkoitus, eli matkustajien palveleminen. Ei suinkaan johtajien ylisuuret palkat, optiot ym. etuudet!

Heikki Notko

Lapset ja nuoret kärsivät nyt rajoitusten muodossa futisturistien ja muiden vastuuttomien koronatoimista. Hallitus myös ottaa hullun lailla velkaa, jota nuoret aikanaan maksavat. Onko tämä oikein ja kohtuullista?

Onko oikein?

Hämeenlinnassa haetaan nyt töihin 22 sairaanhoitajaa ja 29 lähihoitajaa. Näihin on pakko hakea ulkomailta työntekijöitä. Suomalaiset naiset eivät enää jaksa, paitsi jos miehet ottavat kodin ja lastenhoidon päävastuun. Ehkä silloin nainen jaksaa huonosti johdetulla matalapalkka-alalla. Lastensuojelu taitaakin hoitaa kaupunkimme lapset, kun isät eivät millään ehdi. Lastensuojelijoiksi haetaan myös jatkuvasti uusia työntekijöitä. Mistä niitä lapsia sinne riittää kun kouluihin ei riitä oppilaita?

Ongelmana perhe

Olen nyt odottanut Kelan sairauspäiväraha päätöstä nyt 31 arkipäivää. Onko Kelalla laillinen oikeus yksipuolisesti päättää kauanko hakemusta voi käsitellä? Tuskin. Nyt päiväni kuluvat miettien, miten saa hoidettua laskut sekä välttämättömät tarpeet.

Odottava

Olisiko Suomeen hankittavista hävittäjistä järjestettävä kansanäänestys? Kansa tämän maksaa ja miksi kansalaiset eivät saisi suosikkiaan valita?

Kansa tietää

Onkohan nimimerkki Kansa tietää laittanut vitsin, siltä se tuntuu. Kysyn vaan.

Epätodellista