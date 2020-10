Lyhyesti lukijoilta: Hötterötötterö Pöölin kyljessä

Sari Raution (HäSa 16.10.) mukaan taas olisi käytävä kaikki säästökeinot täikammalla läpi. On sitä Raution johdolla ennenkin yritetty, mutta niin vain on vasta avatun Pöölin kyljessä komeileva höttötötterökin nielaissut 160 000 euroa veronmaksajien rahaa. Samaan aikaan varhaiskasvatus elää sijaispulassa tällaisena aikana. Kun talous on kuralla ja kouluissa lasketaan vihkoja ja puolitetaan kyniä, ei voi olla niin, että jossain kustannuslajissa on piikki auki taivaaseen asti.

Kimmo Kautio (ps.)

Pöölin seinässä olevan kartion hinta on kaupungin lakkautuslistalla olevan terveysaseman sairaanhoitajan 4–5 vuoden palkka.

Ottaa pattiin

Lue lisää: Nyt selvisi, mikä punainen kartio roikkuu Pöölissä ja mitä se maksoi (15.10.2020)

Kylläpä tämä on iso, hämmästeltiin Pöölin avajaisissa (15.10.2020)

Samaa mieltä kuin nimimerkki H.M. (HäSa 14.10.), maksuttomalla pysäköinnillä Hämeenlinna houkuttelisi kaupunkiin uusia asukkaita ja veronmaksajia, Hämeenlinnaa on aivan turha verrata pääkaupunkiseutuun tai Tampereen seutuun.

Pikkukaupunki

Olen astmaatikko ym. ja käyttänyt puoli vuotta asioilla ns. kirurgin maskia. Jos siitä henki salpautuu, tarkista (HäSa 15.10.) lääkityksesi oikeellisuus.

Maskin käyttäjä

”Hämeenlinnassa hinnat ovat monta vuotta laskeneet, mutta uudisrakennuksia on kuitenkin tehty.” (HäSa 15.10.) Ilmeisesti ”resurssiviisaan” kaupungin päättäjät ajattelevat, että kunhan vain rakennamme lisää, niin kyllä me siten saamme paljon hyviä veronmaksajia ja asukkaita lisää.

Rafael Hellsten

Taas tuli vesilasku ja hulevesilasku. Jäteveden hinta piti laskea, kun hulevedestä ruvettiin maksamaan. Kuinka ollakaan, on käynyt juuri päinvastoin – kuten kyllä oli arvattavissakin. 1.1.2019 oli jäteveden hinta 1,74 euroa/m3 ja nyt 1.8.2020 hinta on 2,2444 euroa/m3 eli yli 20 % nousu! Vesi on tietysti myös noussut samassa suhteessa ja maksaa nyt 1,4632 euroa/m3. Luottamus lupauksiin on kovalla koetuksella tämänkin tapauksen myötä.

Vesimies, Hämeenlinna

Kiertelin Aulangonjärveä ja lueskelin rantapolun varrella olevia kylttejä, kahdessa eri paikassa. Toisessa kerrottiin, että alueella on kielletty mm. metsästys ja kalastus. Toisessa taas kiellettiin metsästys. Miten on, voinko kalastella rannoilta virvelillä. Valtion korttia en tarvitse ikäni puolesta. Kaupungin palvelupiste myy kalastuslupia järvelle. Miten tämän ristiriidan saisi selvitettyä?

Epätietoinen kalastaja

Meneillään on kampanja tv:ssä ja radiossa kehotetaan kansalaisia lahjoittamaan puhetta. Taannoin nuori mies, tuttu monille, minulle vieras, oli mukana kampanjoimassa. Asiaan kuuluu myös kertoa, mikä on kullekin mielestään paras sana. Hänelle oli chillailla. Sopii moneen kohtaan, sanoi. Tee purskahti pöydälle vasta sitten, kun hän lopuksi ilmoitti: ”Osallistuthan sinäkin, ettei suomen kieli katoaisi.”

Että sen poikia

Kiitos Wille Riekkinen (HäSa 15.10.)! Kerrankin voin vilpittömästi olla samaa mieltä kirkon tehtävistä!

Aamen!

Uskomatonta lukea emerituspiispan ajatuksia kirkollisen avioliittoon vihkimisen poistamiseksi.

Tyrmistynyt

Mikä on se viisaus, joka kätkeytyy vasemmiston julistukseen että kotitalousvähennys on vain suurituloisten etu. Eikös se mene tässä yhteiskunnassa niin että ne työllistävät jotka pystyvät palkan maksamaan. Onko se niin väärin työllistää siivoojia, remonttireiskoja, kotitalkkareita ym. kotiapulaisia. Työ, paitsi pimeä työ, ei ole vasemmistohallituksen ideologiaa. Vain silloin se tuntuu olevan hallitukselle ok jos pienituloiset saavat kaiken sen ilmaiseksi minkä keskituloiset maksavat heidänkin puolestaan.

Riistovassarit vauhdissa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on hypännyt kokoomuksen ja yrittäjäjärjestöjen taskuun? Vain raha yrittäjien lompakkoon merkitsee, ei kansalaisten terveyden ja hengen suojelu! Lillukanvarsista keskustelu ei myöskään takaa työpaikkoja.

Riskiryhmäläinen

Olen samaa mieltä kanssasi nimimerkki Liikkuva äänestäjä (HäSa 13.10.). Oppositiopolitiikka on todella muuttunut vastenmielisemmäksi kuin koskaan. Erityisesti Twitterissä oppositioedustajien kommentointi on kuin keskenkasvuisten räksytystä. Persujen puheenjohtaja kirjoittaa alatyylisesti PM:n tyylikkäästä kuvasta ja viljelee niinkin yleviä kommentteja kuin ”uli uli” ja ”uikuti uikuti”, joihin myös muut persuedustajat (mm. suuren valiokunnan varapj.) yhtyvät. Pitää olla huolissaan, kun ei ole mitään asiallista ja rakentavaa sanottavaa tässä vakavassa tilanteessa. Jo jankkaaminen puolen vuoden takaisista maskiasioista on kuin kulunut levy, jota kokoomus pyörittää uudelleen ja uudelleen. Nyt on mentävä eteenpäin, sillä edessä on mahdollisesti synkkä koronatalvi. Kaikkien pitää keskittää energiansa yhteistyöhön ja etsittävä keinoja siihen, miten tästä selvitään. Sitä varten olemme kansanedustajat valinneet ja siitä työstä me maksamme veroistamme heidän suuria palkkioitaan.

VES Q

Petteri Orpo pitää kansalaisia tyhmänä. Jos poliitikot (oppositiojohto) panostaisivat samalla tarmolla ja voimalla asioiden eteenpäin viemiseksi, kuin nyt maskikevään kaiveluun, voisi monet asiat olla jo hoidettuna! Kaikki ihmiset tiesivät keväällä että maskeja ei ole.

Huhuu

Toivoisin valtakunnan poliitikkojen keskittyvän tämän hetken hoidettaviin asioihin eikä jauhavan loputtomiin, kuka sanoi keväällä mitä ja milloin maskiasiassa. Ärsyttävää tavallisen kansalaisen näkökulmasta. Nyt pitäisi keskittyä koronan leviämisen estämiseen, soteen ja talouteen. Mitä tapahtuu junaratalinjauksille ja Suomen vihreälle kullalle, metsävarallisuudelle jatkossa ulkomaisten sijoittajarahastojen ostaessa metsää vapaasti, kiinnostaisi minua huomattavasti enemmän.

Suhteellisuudentajua, poliitikot

Sipilän hallituksen Sote tarjosi pienituloisimmillekin mersukyytiä jonottomiin sotepalveluihin. Tässä yksityiset palveluntuottajat olisivat tarjonneet apuaan. Nykyhallitus iloitsee Soten valmistumista. Se on kuitenkin Lada jonka keulalle on laitettu Mersun merkki. Siitä on karsittu kaikki se mitä Soten pitäisi pitää sisällään mukaan lukien säästöt ja vähenevä byrokratia. Ilo voi olla ennenaikainen sillä tämä riisuttu ladamalli ei ole vielä läpäissyt katsastusta

Kolhoosiladalla taivaaseen