Lyhyesti lukijoilta: Huutelijat eivät ymmärrä kehitystä

Mika Walkamo kirjoitti hyvin (HäSa 14.1.). Kaupungissa kaikkea vastustaa pieni äänekäs joukko, jonka huutelut toivottavasti osataan jättää omaan arvoonsa. He eivät ymmärrä kehitystä. Annetaan kuitenkin kaupungin kehittyä ja koirien haukkua!

Lapiota maahan, Hattula

Anne Laatikaisen (sd.) esitys anonymiteetistä kaupunginjohtajan haussa on populismia. Anonyymi hakemus ei sovellu näkyviin johtajavalintoihin. Hakemuksesta tulisi poistaa henkilö- ja kotipaikkatietojen lisäksi myös edellisten työnantajien tiedot CV:stä. Jos edellinen tai nykyinen työnantaja on näkyvissä, nimen ja hakemuksen voi yhdistää 20 sekunnin googlauksella. Jos ei ole, haastatellaan paperilla parhaat, vaikka olisivat vetäneet edellisissä viroissaan vihkoon.

Kimmo Kautio (ps.)

Hyvä ehdotus Anne Laatikaiselta tuo kaupunginjohtajan valinnan anonyymisyys ensimmäisellä kierroksella (HäSa 13.1.). Kyllästyttää tuo edelleen jatkuva narina nykyjohtajien valintaprosessista.

Jaska

Jos kaikki tietäisivät aamuliikenteessä, minne ovat menossa, olisi kunkin helppo valita aina se oikea kaista, joka johtaa määränpäähän, eikä tarvitsisi käyttää risteysalueita ohituskaistoina ja olla se heikoin lenkki liikenteessä.

Paasikiventien aamuralli

Eikö idänpäässä ole tarpeeksi jalkakäytävää, kun täytyy ehdoin tahdoin haastaa laturaivoa kävelemällä latupohjalla ja irtokoiran kera.

Musti

Toimittajan kuuluukin suhtautua ajan ilmiöihin, ideologioihin ja muun muassa somehypetykseen kriittisen tarkastelun kautta. Niin ettei turhaan kärjistä tai nostata vastakkainasettelua. Hyvä Viki Salonen.

Pertti Pitkänen

Nimimerkille Jääratojen ylläpito ei ole ihan ilmaista vastaisin, että Ojoisten kentän hoito on, kun siellä ei tehdä mitään! Muistutan vielä, että vastaavasti tekonurmen lämmittäminen Suomen talvessa on järjetöntä, kun vieressä on potkupallohallikin.

Talvella talvilajeja

Vanajan sillan purkua koskevassa jutussa kerrottiin raskaan liikenteen ohjauksesta. Jos noin puolet reilusta tuhannesta raskaasta ajoneuvosta ajaa Hämeenlinnan keskustan läpi, loput Turengin kautta. Eikös siinä Suvirannan viereisellä sillalla ole joku painorajoitus? Kyllä rekkamiehet kiittää Turengin hidastetöyssyjä. Kai se silti on pakko purkaa.

Hannu Manner, Hämeenlinna

Nuorten aikuisten kyky ostaa asuntoja on romahtanut, kertoo KVKL:n johtaja Mikkelsson (HäSa 11.1.) ja tutkitusti nuoret perheet haluavat omakotitalon. Mitä tekee kaupunki, rakentaa kerrostaloja rautatieaseman viereen ja ison kerros-vuokratalon samaiseen paikkaan, tyhjää Pööliä tuijottamaan. Päästäkää jo nuoret työmarkkinoille jotta voivat luotta tulevaan ja tehdä lapsia. Kun on yli 60-vuotias ja eläke tienattu, niin olisi kohtuullista antaa työnsä nuorelle.

Almujen sijaan töitä

Ei puhuta enää poikkeusajasta vaan uudesta normaalista.

Mari

Markku Uhari ihmetteli, miksi Putin ja Erdogan saavat jatkaa Twitterissä, kun taas Trump potkaistiin pihalle (HäSa 13.1.). Syy on selvä: Trump on käyttänyt palvelua sääntöjen vastaisesti valehdellessaan ja yllyttäessään väkivaltaan. Niin arveluttavia kuin kaksi muuta mainittua henkilöä ovatkin, niin he eivät ole rikkoneet palvelun käyttöehtoja.

Selvät säännöt