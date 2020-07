Lyhyesti lukijoilta: Hygienia unohtuu mansikanmyyjiltä

Korona-aikana ja muulloinkin tulee varsinkin elintarvikkeita käsitellessä kiinnittää erikoista huomiota hygieniaan. Seurasin erään kaupan edustalla mansikanmyyjän toimintaa. Paljain käsin hän asetteli mansikoita rasioihin, nyppi niistä isompia roskia pois ja samalla otti vastaan ostajilta rahaa. Hetken kuluttua laittoi suojakäsineet käsiinsä ja asetteli perunoita esille. Mansikoita teki mieli, mutta ostinkin perunoita.

Basillikauhuinen

Minkähänlaiset kriteerit paikallisteiden hoidossa ovat. Onko 500 kuoppaa kilometrillä hyvä vai huono tie? Kunnatkin voisivat vähän painostaa valtion teiden hoitoa alueellaan, myös Janakkala. Teiden kunto kun vaikuttaa asukastyytyväisyyteen sekä kunnan houkuttavuuteen asuinkuntana.

Alamainen

Asemapuiston piskuiseen vanhaan pesutupaan (HäSa 12.7.) voisi laittaa pienen juliste- ja korttimyymälän. Iittalan naivistien, sekä paikallisten taideyhdistysten ja -ryhmien töitä saisi näin esille helposti, junamatkalaisten viemisinä. Aina välillä ”kuukauden taiteilija” saisi erityishuomion pesutuvassa.

Mesenaattien aarreaitta

Hei vaan Käsky kävi toisin (HäSa 11.7.). Sävystäsi päätellen olet yrittäjä, eli nykysuomeksi se, jolle kaikki kulu, työntekijäkin, on kirous. Ikinä ei mene riittävän hyvin. Kaikki valtion tukitoimenpiteet ovat alimitoitettuja ja ainakin toiset saavat enemmän? Olisiko helpompaa mennä vaan toiselle töihin, niin näkisit ”kolikon toisen puolen”? Tai ehkä vaan yrität haalia liikaa itsellesi ja pieni vastoinkäyminen vie firmasi katastrofiin.

Riskiryhmäläinen

Ei kannata odotella Thaimaan marjanpoimijoita pohjoiseen, vaan työintoisia kotimaisia poimijoita nopeasti kehiin, etteivät marjat mätäne metsiin.

Sirkku

Nordean konttorinjohtaja Hanna Mero (HäSa 10.7.), kyllä tiedetään, että varaamalla aika asioimaan pääsee. Mutta henkilöt, jotka käyvät nostamassa rahaa, hehän siellä hikoilevat odottaessaan kassavuoroa. Eli kysyn vielä, kaatuuko pankkinne, jos laitatte yhden kassahenkilön lisää palveluun. En käytä automaatteja ja siten jakele tilinumeroitani maailmalle huijareiden käyttöön. Pankinhan pitäisi olla kortittomillekin palvelua antava instanssi, eikä simputtava.

Pentti Ranta

Olipa kerrassaan upea kirjoitus (HäSa 8.7.) Mika Walkamolta. Asiathan ovat juuri näin, miten Mika kirjoittaa. Iso kiitos Mikalle ja tsemppiä.

Birdland

Mika Walkamon kirjoitus oli hyvä. Kun on monta ”kokkia, niin siitä tulee huono soppa”. Nyt vassarit heräsivät ja alkoivat ruotia Walkoman tekstiä. Näin se aina kolahtaa, ja on kuin somessa, pitää olla eri mieltä. Meillä on liikaa päättäjiä, siitä tulee eripuraa.

Rauhoittukaa

Nykyään mökkinaapurit rakentavat vanhoista mökeistä korkeita huviloita. Minkäänlaista ilmoitusta ei anneta naapureille, ei kuulema tarvitse, kun on kunnan lupa rakentaa. Näin Keski-Suomessa. Ei se minua haittaa, mutta ihmettelen, kun muissa kunnissa on vielä ilmoitusvelvollisuus?

Sulla lupa, mulla ei

Nimimerkki Seuraaja (HäSa 2.7.) kyseli, eivätkö pyramidit ja muut Egyptin muinaiset monumentit ole orjien rakentamia. Vastaus on, että eivät ole.

Andrei Sergejeff

Suomeen tulee Kreikasta hallituksen päättämästä 175 pakolaisen määrästä ensi erässä 20 alaikäistä, yksin ilman huoltajaa Kreikkaan tullutta, noin teini-ikäistä poikaa. Miten maahanmuuttovirasto Migri ja hallituskin suhtautuisivat sitten siihen, jos saapumisen jälkeen myös heidän mahdollisia huoltajiaan ja useita lähiomaisia tulisikin Suomeen? Määrä saattaisi moninkertaistua, ellei rajoituksia olisi.

Miten Migri reagoisi?