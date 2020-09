Lyhyesti lukijoilta: Hyvin toimii koronatestaus

Hyvin toimii koronatestaus Hämeenlinnan terveyskeskuksessa! Maanantaiaamuna soitin, ajan sain puoliltapäivin ja vastaus tuli tekstiviestillä tiistaina iltapäivällä. Sujuvaa ja nopeaa.

Ei odottelua, Hämeenlinna

Mitä ihmettä yrittäjäjärjestö MaRa:n toimitusjohtaja haluaisi: että kuka tahansa, oli koronavirus tai ei, voisi matkustaa Suomeen piristämään yrittäjien elämää vai? Aika lyhytnäköistä, eikö vain? Edelleenkään ei siis yrittäjille mikään riitä!

Voi hyvää päivää

Poikkesin kirjaston yhteydessä olevaan Lounaskahvila Taukoon. Se on viehättävästi sisustettu, ei prameasti, vaan oikein kirjaston henkeen sopivaksi. Ruoka oli tosi hyvää, mitään hajuhaittaa en haistanut vaikka oli paistetut muikut ruokalistalla. Palvelu oli erinomaista. Kirjaston puolella poikkesin myös eikä sielläkään haissut.

Marja-Liisa Salmi, Hämeenlinna

Sirpa Pietikäinen haluaa kolme nopeaa junayhteyttä Helsinkiin (HäSa 11.9.). Nopea junayhteys lentokentälle ja lentoliikenteen vähentäminen perustellaan samoilla ympäristösyillä? Rahaa riittää ja maksajat ovat tiedossa, maksuhalukkuudesta viis.

ReiPan

Arkkitehti Tommi Terästön esittämä väite (HäSa 10.9.), jonka mukaan markkinaehtoinen pysäköinti ei täyttäisi lain vaatimusta, on epätosi, joka perustunee virhetulkintaan kaupungin vastuusta kiinteistöjen omista pysäköintijärjestelyistä.

Teppo Turja (ps.)

On tästä koronasta jotain hyvääkin seurannut, nimittäin kaikki ne jokakesäiset omakotitalojen kattopeltien myyjät, rännijobbarit, hormisaumaajat ja viemärikuvauksien tyrkyttäjäfirmat ovat jääneet pois ulko-ovien takaa kolaamasta!

Ojoinen

Kaikki ministerit ja myös kansanedustajat palkattomalle, myös Bryssel. Säästö on valtaisa jaa hiilijalanjälki puolittuu. On hauska lounaita syödä. Kansa lystin kustantaa. Kuunnelkaa Irwinin Haistakaa paska koko valtiovalta. On asiaa.

Maalaisjärki