Lyhyesti lukijoilta: Idiotismia ja kulttuurikielteisyyttä Janakkalassa

Voi Hassan, mitä ihmettä oikein höpäjät: Janakkalaan viisi kirjastoautoa ja pääkirjaston ovet kiinni (HäSa 23.9.) Meillä on upea pääkirjasto, loistava, ystävällinen ja monipuolinen palvelu ja erinomaisen viihtyisät tilat! Eräänlaista idiotismia ja hämmästyttävää kulttuurikielteisyyttä ja uskomatonta lyhytnäköisyyttä osoittavat myös Janakkalan sivistystoimen silmäätekevät, jotka ovat viemässä syrjäseutujen asukkailta heidän ainoan lähipalvelunsa, kirjastoautopalvelut! Joissain kunnissa kirjastoauton palveluun on muuten lisätty muitakin auton mukana kulkevia pikkupalveluja.

Hämeenlinnan viisiottelijat järjestivät lauantaina lajin SM-kisat. Olympialaisiin valmistautuva Suomen mestari Laura Salminen kiitteli Hämeen Sanomissa, että kisajärjestelyt olivat aivan maailmancup-kilpailujen tasoa. Vaan eipä näkynyt kaupungin johtoa eikä edustusta edes palkintojenjaossa. Kutsuttu kuulemma oli. Miksei kaupungin johto viitsi arvostaa oman kaupungin monipuolista osaamista edes tervehdyksellä, jos arvokisoihin paikalle piipahtaminen on liian vaikeaa?

Miksi Hämeenlinna haluaa arvioitavan nuorempia lapsia numeroilla kuin opetushallituksen ohjeistus on (HäSa 30.9.)? En halua lapselleni samaa kokemusta kuin aikanaan itselleni ala-asteen ensimmäisessä numerotodistuksessa: numero kuutosten (6) jälkeen loppui laulu ja piirtäminen.

Katso netistä, löydät tietoa netistä! Mutta jos ei ole nettiä…

Hämeenlinnaan rakennettava unelma-areena etsii operaattoria 20 vuodeksi. Soitettaisiinko Ritaluomalle? Hänellähän on viranomaisten tutkimaa osaamista.

Uimarintie sai kaistaviivansa, mutta Paasikiventien risteyksen ajokaistanuolet ko. tieosuudelta jäi vielä maalaamatta.

Väkivallan tilastoidaan vähentyneen yhteiskunnassa. Rehtoriliitto kertoi MTV:n uutisissa, että kouluväkivaltaa on vain vähän. Hämeenlinna meni reippaasti ohi valtakunnallisten lukemien, THL:n terveys- ja hyvinvointikyselyssä, yläkoululaisten ja amislaisten kokemassa kouluväkivallassa. Olisiko aika uudistaa opetus- ja oppilashuollon johto? Kaupunki laahaa 80-luvulla suhtautumisessaan kouluväkivaltaan, kun kourallinen väkivaltaisia saa näin paljon valtaa. Opetustoimella ja oppilashuollolla on koulukohtaiset tilastot: Missä esimiestyö?

Kyllä Hamkin sairaanhoitokoulutuksen sekavaa tilaa ei voi kuin hämmästellä. Ei edes harjoittelupaikkakumppaneita vaivauduta enää kuulemaan. No, jos hoitotyön pedagoginen johto (HäSa 19.9) on ranskankielen asiantuntemuksen varassa, niin opetuksen motto lie jatkossa C’est la vie.

Viime vuonna alkoi infulenssarokotustutkimus. Tutkimukseen osallistuneille vanhuksille annettiin joko nelinkertainen tai verrokkiryhmälle normaali rokotus. Tämän vuoden kesällä piti olla uusintarokotus. Tänä kesänä kerrottiin myös saatavan tieto, kumpaan ryhmään viime vuonna kuului. Ei ole kuulunut mitään.

Suuri kiitos sunnuntain iltamessusta kantorille, upea esitys laulusta Leivästä enkelten ja viulusoolosta. Ihana tunnelma, ja kaikilla maskit, myös papilla ehtoollisella.

Olisiko kaikkien nuorten tulla mukaan aikuisten todellisuuteen: taudit leviävät, tarttuvat ja tappavat! Myös korona. Some-todellisuus ja biletys yökerhoissa ei nyt auta! Turha itkeä, jos syyttävä sormi osoittaa kohti.

Joonas Kuikan näkökulma (HäSa 2.10.): ”Katosiko koronasta tolkku?” Avasiko silmäsi? Hälvensikö pelkoasi? Toivottavasti. Pari lainausta tekstistä: ”Näihin lukuihin peilaten ihmettelen Suomessa julkisessa keskustelussa esiin nousevaa koronakurin vahtimista, joka näkyy mm. muiden etäisyyksien kyttäämisenä.”…. .”Lisääntyvä tieto paljastaa… ei kovin hallitsemattomasti tarttuva, eikä edes kovin vaarallinen tartuntatauti.” Joonas Kuikan näkökulma on koko laajuudessaan tiedossa oleviin lukuihin peilaten loistavasti muotoiltu ja perusteltu, asiallinen kannanotto lukuisista eri tulokulmista tarkastellen. ”Ihmiset osaavat kyllä arvioida oman henkilökohtaisen koronariskinsä…”

Kun Päivi Räsänen kirjoitti abortin aiheuttavan ”syyllisyyden, torjumisen ja vaikenemisen taakkaa” (HäSa 4.10.). Kukahan taakkaa projisoi?

Jussi Lahdensuolle tiedoksi: Suomessa työnantaja-, sekä ammattiliitot sopivat palkoista ja muista työehdoista. Niistä ei päätä hallitus tai eduskunta. Tärkein vero on kunnallisvero. Sitä maksaa jokainen, myös Kelan peruspäivärahalla olevat. Siitä päättää jokaisen kaupungin- tai kunnanvaltuusto itsenäisesti. Kaikki eivät maksa valtionveroa. Viron malli ei sovi Suomeen. Siellä kun on osittain villin lännen meininki. Ja virolaiset rakennusfirmat, sekä rakennusmiehet tekevät sutta ja sekundaa!

Vassari-nimimerkin ehdottamilla keinoilla ollaan sitten kaikki ilman töitä. Eipä saisi sitten ammattiliitotkaan rahaa ainakaan jäsenmaksuista. Sehän on vasemmiston tavoite? Kun seuraa hallituksemme päättömiä toimia työllisyyden alentamiseksi. Edellinen hallitus sentään sai lisättyä työllisten määrää.

Nimimerkki Hävetkää, ota pikimmiten yhteys Timo Soiniin. Hän on perustamassa uutta puoluetta. Lehtitietojen mukaan se olisi eräänlainen uusi vennamolainen SMP. Kenties sinulla on ystäviä, sukulaisia, tai muita hengenheimolaisia. Siitä on hyvä aloittaa. Olisit luomassa kenties jotain ennennäkemätöntä ja -kuulumatonta!

Viime aikoina on asiantuntijatahoiltamme korostettu Suomen historiallisen alhaisen, tämänhetkisen syntyvyyden, katastrofaalisia seurauksia. Vaaditaan maahanmuuton lisäystä pelastukseksi. Siirtolaisia onkin kymmenintuhansin maahamme tullut, mutta liian harvat heistä omaavat riittävän osaamistason ja ovatkin sosiaaliturvan varassa. Miksi emme ota käyttöön Kanadan mallia, jossa työperäinen maahanmuutto on kiintiöitetty osaamisperusteiseksi?

