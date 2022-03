Lyhyesti lukijoilta: Ihan turhaa rakentaa uusia kalliita pyöräteitä

Ihan turhaa tehdä uusia kalliita pyöräteitä esimerkiksi Hämeentielle molemmin puolin, kun ei pystytä hoitamaan entisiäkään pyöräteitä ja jalkakäytäviä.

Pyöräilevä

Eikö nyt olisi korkea aika hiekoittaa kaikki jalkakäytävät ja kävelytiet. Suurin osa niistä on peilijäässä. Jos niillä autot kulkisivat, niin ne olisi nuoltu puhtaaksi ja kuivaksi ajat sitten. Mutta mitäs meistä jalankulkijoista on väliä. Vai onko sora ja hiekka loppunut. Olemme samanlaisia veronmaksajia kuin autoilijat.

Sinikka Virtanen

Mitä eroa on Parolan S-marketin ja Parolan terveyskeskuksen pihoilla ja parkkipaikoilla? Marketissa niiltä on viety lumet ja jäät lähes täysin pois ja ne on hiekoitettu loistavasti. TK:ssa onkin jätetty lumet ja paikoilleen, eikä hiekanmuruakaan jään päällä ole. Sama tosin on tilanne kevyen liikenteen väylillä. Onko Hattulassa hiekka loppu?

Kerran kaatunut

Taas kerran, ajaessani Viipurintietä terveyskeskuksen kohdalla lainehti vesi! Olisiko tähän ongelmaan suunnittelijoilla pöydällä jo vihdoin ratkaisu? Ellei, niin piirtäkää ja tehkää uusi viemärikaivo kadulle! Ei ole iso homma, mistä jalankulkijat kiittää!

Jalankulkija

Vedessä kahlaajalle tiedoksi: Esimerkiksi tuolla Pintiäläntiellä ei ole koko talvena haettu pois aurausauton kokoamia lumikasoja. Eipä ole ollut vaiheita 2 tai 3, sillä viemäriaukot ovat väärissä kohdissa suhteessa kaupungin tekemiin talojen eteen sijoittuviin lumenkaatopaikkoihin. Tien kallistukset ovat pyllyllään ja niitähän käytiin tarkkaan mittailemassa kaavamuutoksen aikana. Sulamisvesi ei kiipeä ylöspäin paitsi tulviessaan.

Pintiälän puisto

Hienoa, että lokkitarkkailija jatkaa työtään tulevana kesänä. Toivotamme hänet tervetulleeksi myös Birger Jaarlin kadun loppupään lokkeja tarkkailemaan. Viime kesänä lokkien terrorismi oli melkoista.

Birdie

Veikko Kuusilampi kirjoituksesi (HäSa 4.3.) oli erittäin osuva. Olen myös huomannut, että lapset tarvitsevat koko ajan sitä ja tätä. Minun lapsuudessani keksittiin leikit itse ja aina oli tekemistä. Olen syntynyt jatkosodan aikana kolme kuukautta isäni kuoleman jälkeen. Tänä päivänäkin vielä pidän itseäni täysipäisenä, kuten myös tutut ja suku pitävät.

Mummu 80

Nyt saimme nähdä Pekka Lylyn (HäSa 4.3.) mielipiteen, joka on paras vaihtoehto, kun puhutaan Natosta. Nyt on sitten kiire, koska asioita ole hoidettu, koska kansa on halunnut, että Natoon mennä. Nyt on viimeinen hetki mennä Natoon.

Kiitos Pekka Lyly

Sari Rautio, kuten tiedätkin, paralympialiike sai alkunsa toisen maailmansodan jälkeen vammautuneiden ihmisten urheilukilpailuiksi. Jälleen soditaan, ja ihmisiä vammautuu. Olisiko Sinulla mahdollisuutta viedä sanaa, että Kiina ottaisi sodan välittäjän roolin? Kiinan olisi aika nostaa profiiliaan, koska esimerkiksi covid-19 lähti sieltä ja on ollut kiusana koko maailmalle yli kaksi vuotta. Rauhanvälittäjän rooli tulisi ottaa vastaan jo paralympialaisten aikana!

Piste

Oli kolmaskin puolue, joka vastusti aluevaltuuston ryhmätukea (HäSa 3.3.). Piirijohtajilla ja paikallisilla poliitikoilla oli kyllä yllättävän hyvin asia perusteltu, ilmeisesti ohjeistus tulikin valtakunnallisista puoluetoimistoista.

Rafael Hellsten, Liike Nyt

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella puolueet ryöstävät 280 000 euroa vuodessa rahaa pois kansalaisten sosiaali- ja terveydenhoidosta.

Törkeää

Paljon kiitoksia sinulle rautatieaseman R-kioskin myyjä, joka lauantaina avustit meitä postiautomaatilla. Mukavaa kevättä.

Sisko Leppäsalo, Hämeenlinna

Ei palkankorotuksia kunta-alalle. Nyt ovat muutenkin palkkajohtajia suurilla lomaoikeuksilla. Korona-aikana suurin osa sosiaalipuolen palveluista, esimerkiksi lastensuojelu ei tehnyt mitään kotikäyntejä, ja terveydenhuollon kuormitus kohdistui muutamiin yksiköihin. Nämä yksiköt voisi palkita rahalla muuten.

Sote

Verohallinnon Heikura haluaa päästä eroon paperisesta veropostista (HäSa 3.3.). Pakottamista digitaalisten kanavien käyttöön ehdotetaan. Poikkeustilan sattuessa voivat nettiyhteydet tai sähköt olla poikki pitkänkin aikaa. Ja digitaalisten kanavien tiedot tavoittamattomissa. Esimerkiksi verotiedot paperilla ovat katsottavissa koska vaan. Eikä silläkään ole välttämättä merkitystä, saako esitäytetyn veroilmoituksen muutamaa päivää aiemmin tai myöhemmin. Niin kiire ei ole, vaikka alati nopeutuvaa tahtia ja tehokkuutta maailma tuntuukin edellyttävän.

Vanhanaikainen

Turistiryhmät peruvat Lapin matkojaan, kun Suomi ei kuulu Natoon. Menetämme taas matkailutuloja juuri, kun koronkurimuksista vähän päästiin eroon. Tietysti turvallisuusnäkökohta etusijalla, mutta taloudelliset vaikutukset on hyvä huomioida pohdittaessa Natoon liittymistä.

Oma maa ja turistit turvaan

Nyt kun odotamme ukrainalaisia (eurooppalaisia) sotapakolaisia saapuvaksi suomeen, tulisi kiireesti saada laittomasti maassa olevat elintasopakolaiset pois maasta!

Asiat tärkeysjärjestykseen

Voisiko jokin puolueeton taho selvittää kansantajuisesti, miksi maatalouden alkutuottajat myyvät tuotteensa itse omistamalleen jatkojalostukselle (Valio, lihatalot jne.) niin halvalla ja saavatko alkutuottajat jotain osinkoa, osuusrahaa tai muuta sellaista niiden tuloksesta? Kuviohan tuntuu muutoin aivan käsittämättömältä. Joku viljelijä kirjoitti tukien määrästä. Ruokaviraston sivuilta löytynyt summa poikkesi tästä aika paljon? Voisiko kotimaisia työttömiä käyttää tilojen töissä niin kuin ennen vanhaan tehtiin?

Samaan hiileen

Vihreiden vimmalla ajama ilmastolaki lopettaisi fossiilisten polttoaineiden käytön, niin jäljelle jäisi kallis tuontisähkö Ruotsista, Norjasta ja Ydinvoimalla tuotettu. Onko ydinvoimasähkö nyt ”Green” vai oletteko takinkääntäjiä? Tuulisähköllä ei mitään ratkaista, pelkkä silmänlume.

Ojoinen