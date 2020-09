Lyhyesti lukijoilta: Ihmiset kuin sillit suolassa Ahvenistolla

Ahvenistolla Sibelius-fantasiassa ihmiset olivat kuin sillit suolassa, paikoin tiiviimmin kuin torilla viime vuonna! En nähnyt yhtään kasvomaskia enkä heijastinta.

Maailmanlopun profeetta

Kiitos Sibelius-fantasia, huikea kokemus! Vielä huikeampi kokemus olisi ollut, jos vieri vieressä olevilla ihmisillä olisi ollut kasvomaskit käytössä.

Noora Jyly, Helsinki

Pääkirjasto on uudistettu ja iso parkkipaikka on käytössä henkilökunnalle. (Etkö jaksa kävellä?) Miksi auto on parkkeerattu kirjaston Lukiokadulta laskeutuvan kävelytien eteen? Ei ole parkkipaikaksi merkitty, vaan tarkoitettu jalankulkijoille kirjaston vieritse alas rantaan.

Liikunta on hyväksi

Mirka Soinikosken (HäSa 25.9.) nollatoleranssi-puheet ovat kouluväkivallan ydin. Miksi pedagogiseen yhteisöön ujutetaan muun tieteenalan käsitteistöä, jolle ei ole koulussa validia mittaria tai mittaustapaa (vrt. lean-johtamisesta poimittu ”juurisyy”)? Jos 700 oppilaan koulun apulaisrehtori tai rehtori pyrkii kiusaamisessa nollatoleranssiin, hän väittää, ettei ongelmaa ole ja vaientaa myös oppilaat ja alaiset, joiden mielestä ongelma on. Myöskään Ankkuri-tiimiä ei päästetä ajoissa nollatoleranssi-kouluun ja oppilaat puhaltavat ”nolla-metriin” kertoessaan kokemastaan kouluväkivallasta kenelle tahansa koulun tai kunnan sote-alan aikuiselle tai nolla-kyselyjen tekijälle. Tämä puhallus jää tuuleen ja kuulijat kääntävät selkänsä. Se on lasten oikeuksien rikkomista ja heitteillejättö.

Teija Sydänmaanlakka

Vinkkinä alanurkan Päivi Ojalalle (HäSa 28.9.): Jos oikein travelleritunnelmaa kaipaa, niin pohjoiseen menee juna makuuhytillä. Ei tarvitse rasittaa selkää istumalla, kun voi pötköttää. Autojuna-yhteys mahdollistaa oman kiesin mukaan saannin, niin voi perillä huristaa syvemmälle erämaahan. Ja voihan mukaan ottaa myös maastopyörän. Lentäminen on out ja turhan kliinistä. Se sopii liikuntarajoitteisille ja iäkkäille. Muiden kannattaa liikuttaa töppöstä, kun se vielä kulkee.

Liikkuva keho on aarre

Kiitos maistuvasta gluteenittomasta pizzasta Top Kapissa. Hyvää glut-pohjaa on muualta vaikea löytää.

Hankala nainen

Yrjö Niemen kirjoitukseen liittyen (HäSa 22.9.): kirkon perusta ja ylin auktoriteetti Raamattu tulee selkeästi esille toisen kansankirkkomme ortodoksisen kirkon Raamattuun perustuvassa avioliitto-näkemyksessä. Kirkko ei voi toimia maallisen instituution mukaan ihmisten asettamien vaatimusten ja erilaisten aatevirtausten pohjalta.

Jaana Rusko-Laitinen

Vihreät saavuttavat tavoitteitaan: paperitehdas, öljynjalostamo ja autokoritehdas kiinni.

Heikki Koskela, Kalvola

Voisiko A-M Henriksson laittaa ehdotuksen ”paikallisesta” sopimisesta käytäntöön RKP:n hallitsemilla aloilla ja alueilla. Puolueen ministerit ja kansanedustajat palkka puoleen marraskuun alusta. Yli 3 500 euroa tienaavat puolueen mandaateilla valitut virkamiehet palkasta riippuen 10–50 %:n alennus palkkoihin. Helppo puhella, mutta oma esimerkki olisi kova sana.

Ossi Aaltonen, Hämeenlinna

Piruettia pyörivä oikeusministeri Henriksson haluaa olla kaikkien kaveri: maskipakon lainmukaisuuden muutoksia ei haluta tutkia! Puolueen äänimäärien pudotusko pelottaa? Onko ministerin hillotolppa liian mukava?

Vassari