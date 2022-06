Lyhyesti lukijoilta: Isätöntä lasta ei ole – Äitioletus tulee kalliiksi yhteiskunnalle

Luin nepsy-nuoren äidin kertomuksen (HäSa 11.6.). Mietin, missä isä on? Miten valtava määrä ammattilaisia koulussa, sosiaalityössä, terveyspalveluissa, lastensuojelussa, poliisissa, vammais- tai mielenterveyspalveluissa jne. vastuuttavat vain äitiä tästä alaikäisestä lapsesta. Ammattilaisten on alettava vaatia isiltä läsnäilevaa kasvattajuutta, olivatpa vanhemmat eronneet tai eivät. Lapsien yhteishuoltajuus tarkoittaa sitä, että lapsen tai nuoren teoista ja niiden seuraamuksista ilmoitetaan molemmille vanhemmille ja lasta koskeviin palavereihin pitää tulla molemmat vanhemmat. Äitioletus tulee kalliiksi yhteiskunnalle, kun toisen vanhemman vastuu puuttuu. Isätöntä lasta ei ole.

Iskä

Lulu Ranteen mielipidekirjoitus (HäSa 11.6.), jossa ehdotus laittaa asiat tärkeysjärjestykseen kertomatta mitkä ne hänen mielestään ovat. Maahanmuutosta ollaan persuilta kuultu jo ihan kyllästymiseen asti. Ihmettelen kun siitä ei nyt mainittu sanallakaan. Onhan Nato- ja EU- kanta jo heittänyt häränpyllyä.

Alfons

Kokoomus lupaa “vaalimiljardin” veronkevennyksinä! Tarkkana pitää äänestäjien olla, mistä se rahoitus aiotaan ottaa ja huomattava myös, että mikäli tuo tuloveron alennus aiotaan toteuttaa tasajakona, kuka siitä eniten hyötyy. No tietty eniten ansaitsevat, jotka pärjäävät muutenkin ja äänestävät kokoomusta jo nyt!

Vassari

Nimimerkki Järkyttynyt asiakas antaa pahansuovan vaikutelman kommentillaan. Idänpään S- market on aiempaa parempi. Ko. päivänä ovella oli vastassa iloisia työntekijöitä jakamassa mukaan ostoskoreja, joissa herkullista Ossin Pullan ruisleipää. Musiikkia oli vain yhdessä kulmassa liikettä eikä koko aikaa. Herkullisia susheja ja houkutteleva tuoretiski. Hyvää tunnelmaa oli jaossa, joten pahansuopa valitus sikseen!

Tyytyväinen

Vastaus Järkyttyneelle asiakkaalle 9.6. Idänpään S-marketissa. Etkö huomannut että oli uuden marketin avajaiset. Myös lapsilla on oikeus käydä kaupassa.

Iloinen asiakas

11.6. Arkiston aarre -juttusarjaan nostettu artikkeli Hassisen koneen synnystä oli upea, syväluotaava ja tietopohjainen pläjäys. Taitaa tuo Tarkastaja Miettinen olla itsekin oikea kävelevä Suomirockin (ei vain punkin) ensyklopedinen aarre. Hänen kielensä on mellevää, tarkkanäköistä, visuaalisia kuvia luovaa hykerrystä, toisin kun tavan historioitsijalla.

Teija Sydänmaanlakka, Hml

Kävin Hämeenlinnan taidemuseossa. Suosittelen! Eero Järnefeltin maalaus Idän myrskyssä säväytti. Kyllä ihminen on kaunis ja luonnollinen kun sitä ei ole pilattu tatuoinnein ja lävistyksin.

Shamaani Hattulassa

Turvapaikanhakijoihin kohdistetaan rajoitteita useissa maissa. Tanskalla on “hätäjarru”, jolla hallitsematon tulo pysäytetään ja “nollasta” tulijasta pääministerikin on lausahtanut. Itävalta on rajoittanut turvapaikka-anomusten vuosimääräisen käsittelyn. Entä miten Suomi on menetellyt ja miten jatkossa menettelee? Mitään rajoitteita tulijoiden määrään käytännössä ei ole ollut. Kaikki vain sisään. Nyt säädoksiä sentään pohditaan.

Turhaanko?