Lyhyesti lukijoilta: Iso kiitos upeasta merirosvolaivasta

Iso kiitos: Hämeensaareen uimarannalle on valmistunut upea merirosvolaiva liukumäkineen lapsille. Siellä on myös hieno uusi cross fit -kiertorata kuntoilijoille ja aiemmin kuntoilijoille tehdyt kuntoiluvälineet uimahallin päädyssä sekä koriskentät ja rantalentiskenttä. Vain yksi, mutta tosi tärkeä puuttuu vielä lapsilta: keinut. Tilaa on keinuille vaikka kuinka paljon. Keinuja ei ole keskustassa myöskään torin leikkipaikalla, joten olisi tärkeää saada ne tänne uimarannalle.

Keinua innolla odottava

Olipas raikas avaus keskustakorttelin kehittämiseksi Lehkoselta ja Saariselta: korjattaisiin ainakin osittain 60-luvun päättäjien virheet. Mutta eihän siellä piilossa vaan ole P-toria?

Vaari Kaurialasta

Aivan kuten Rafael Hellsten (HäSa 4.5.) totesi: nuoret muuttavat Hämeenlinnasta ja naapurikunnista pysyvästi yliopistokaupunkeihin. Hamk on vuosia luvannut kunnollista yhteistyötä yliopistojen kanssa. Esimerkiksi Lahden ja Tampereen ammattikorkeakouluissa toimivat myös teknilliset yliopistot. Puusaari on lupaillut oikeaa yliopistokoulutusta pitkään, mutta mitään ei tapahdu!

Omatkin lapset muuttivat

Jos Hattulan ma. kehitysjohtajan ja tulevan vs. kunnanjohtajan Pekka Järven sanat johtavat tekoihin, niin kuntalaisilla on varmasti aihetta tyytyväisyyteen. Muun muassa seuraavat Järven haastattelusta (HäSa 26.4.) poimimani ajatukset ja viisaudet soisin mielelläni kuulevani myös oman kotikaupunkini päättäjiltä: 1.) Kynnys tulla Hämeenlinnaan on tehtävä mahdollisimman matalaksi. 2.) Kunnan asenteen on oltava mahdollisimman palveleva, neuvova ja tukeva. 3.) Isojen päätösten pitää olla kuntalaisten henkisesti hyväksymiä, esimerkiksi päätös P-torista.

Veijo Kuosa Hämeenlinna

Nyt pikainen rekrytointi: ohjaajia kouluihin, joka opastavat, ohjaavat oppilaita hygienian, turvavälien sekä oppimisen haasteissa. Eivät tunnit edisty, jos käsienpesu vie paljon aikaa molemmista päistä. Nämä ohjaajat voisivat toimia apukäsinä, ei koulunkäyntiavustajan nimikkeellä, vaan ohjaajina. He voisivat olla ammattihenkilöitä, mm. lähihoitajia, joilla ovat terveys-, hoiva-, huolenpito- ja hygienia-asiat hallussa. Opettajan vastuulle ei voi jättää kaikkea, nyt pitää satsata laajemmin ja käyttää voimavaroja.

Nyt toimitaan

Joko olisi kaupungin aika lähettää korona-infoa ainakin ikäihmisille? Nyt kun ikäihmisten karanteeni jatkuu, olisi korkea aika virallisesti huomioida ainakin 75-vuotiaat ja vanhemmat. En ole havainnut kaupungin antamia virallisia tietoja avusta ja sen saamisesta. Kyllä kaikenlaisia kauppaajia sekä mainoksia, mutta vastuut ja toteuttajat jäävät hämäräksi. Ainakaan apteekki-asiointia en luota epävirallisille tahoille.

Janne

Ennen koronaa ei Kaurialan kentälle ollut tunkua, nyt kai portit lukossa, jos jokunen erehtyisi treenaamaan. Lähipubien edustoilla voivat kyllä ukkelit pitävät kokouksiaan.

Marjaterttu

Opetusministeri toivotti 4. toukokuuta: ” hyvää iltaa munkin puolesta”. Entä nunnan?

Karita