Lyhyesti lukijoilta: Itsekeskeiset omistajat ulkoiluttavat hyökkäileviä puudeleitaan

Nyt on vakava paikka. Itsekeskeiset koiran omistajat ulkoiluttavat isokokoisia hyökkäileviä puudeleitaan irrallaan kaikille yhteisillä ulkoilualueilla. Nyt on koirien kiinnipitoaika ja lintujen pesintäaika. Koirien omistajat vähät välittävät, kun heille huomauttaa. Saako näitä päälle käyviä koiria vastaan harjoittaa itsepuolustusta, kun omistaja ei tee mitään. Mitä laki sanoo, kun ei tämä ole koiran, vaan sen isännän vika.

Kuolattu lenkkeilijä

Jussi Lahdensuo (HäSa 20.4.) perusteli maailman pelastamisen edullisuutta kuluttajille, kun siirrytään sähköautoihin. Perusteluna hänellä oli että autoteollisuuskin on sen tunnustanut. Autoteollisuus ei pelasta muuta kuin itsensä, se on businesta. Sähköautoilun hintaa voidaan laskea vasta parinkymmenen vuoden päästä, kun nähdään sähköauton elinkaarikustannukset käyttäjälleen ja ympäristölle. Akkujen lyhyt ikä ja sähkön hinnan nousu kysynnän kasvaessa ovat kuluttajalle pommi, joka voi räjähtää silmille. Akkumateriaalit pitää kaivaa luonnosta jossain päin maailmaa. Lyhytnäköisyys on perisyntimme.

Häkäpönttö

Kyselin autoliikkeestä huolto-ohjelmaa, se oli 30 000 km tai kerran vuodessa. Liikkeestä kehotettiin ajamaan autolla. Kun 10 kertaa kävisi Lapissa, voisi saada km-määrän täyteen. Kuitenkin maan hallitus esittää autoilun vähentämistä ilmaston pelastamiseksi. Autosta on tehty ”pyhä lehmä” ja ihmisestä tietokoneen orja.

Uskottavuus meni

Pitäisiköhän Timon jutella myös sen ”Markun” kanssa, joka hoitaa venelaitureita? Ainakin Aleksis Kiven puiston laiturissa on pari venettä ollut koko talvenkin. Toinen niistä on tosin edelleen upoksissa, niin ei sitä ole helppo huomata. Vähän kattoa näkyy!

Tapahtuuko mitään?

Olen samaa mieltä Karoliina Frankin (HäSa 17.4.) kanssa. Jos Anna-Mari Ahonen anoisi palkatonta kahdeksan viikon vapaata, sen vielä sulattaisi, mutta palkallista! Ajatellaanpa terveydenhoitohenkilöstöä, heille soisi sen mahdollisuuden, kun korona helpottuu.

Kyllä ruoho kasvaa

Pitäisikö Karoliina Frankin (kok.) ja Jorma Hassisen (sd.) liittyä persuihin, kun syyttä maakuntajohtajaa mollaavat. Hallituksen puheenjohtajahan lomasopimuksen on siunannut. Alkavat vaalit näköjään lähestyä.

Vaihtakaa puoluetta

Maakuntajohtajan mahdollisuudesta palkalliseen kehittämisvapaaseen syyllistetään vain maakuntajohtaja, joka toimii työsopimuksensa mukaisesti. Vastuu työsopimuksesta ja sen sisällöstä on pääasiassa työnantajalla, joka luo tehtävän ehdot ja palkkiot. Missä on maakuntahallitus ja sen puheenjohtaja, he ovat tähän ”syyllisiä”? Tämä on saajan kannalta erittäin hyvä paikallinen työsopimus, joka tuskin onnistuisi yksityispuolella vapaan määrän osalta.

Ei syyllistetä saajaa, mitä on luvattu, pitää myös antaa

Lomat käsitelty, itse asiaan: Kanta-Hämeen väkiluku on vähentynyt 5 000:lla vuodesta 2014. Maakuntahallitus ajaa kuulemma sen Hämeen liiton etua, mutta kuka tai mikä ajaisi alueen asukkaiden ja yritysten etua, ettei tarvitsisi muuttaa muualle, se poliitikoista koostuva maakuntahallitus vai strategiahöpinät?

Rafael Hellsten

kuntavaaliehdokas. Liike Nyt

Ole valmis. Nyt partioviikolla haluan kiittää reippaita partiolaisia, jotka auttoivat talvella Suvipielisessä kaatuneen ja reisiluunsa palapeliksi murtaneen hiihtäjän hoitoon. Veivät vielä koirani autoon, ja sen kotipihaani. Kunnioittavin kiitoksin!

Raimo Viitanen

Valtakuntamme hallituksessa revittäneen niin sanotusti pelihousut, koska nyt uutisoitiin ruotsalais-suomalaisen Stora Enson lopettavan Kemin paperitehtaan ja työttömiä tulee satamäärin. Vihervasemmisto iloitsee tästä asiasta osana ”vihreätä siirtymää” ja taas ollaan pelastamassa maapallon ilmastoa! Keskusta ja oikeisto ovat lähinnä tyrmistyneet näistä koko kansantaloutta nakertavista uutisista. Taas veronmaksajat vähenevät ja työpaikat siirtyvät pois Suomesta. Jos tämä meininki vielä jatkuu, niin pian ei Suomessa pilata selluakaan

Uraltaan suistunut emeritus puumies

Lämmin kiitos kaikille toimintaan osallistuneille, hienosti järjestetystä rokotteiden jakamisesta ja sujuvasta toiminnasta Turengin liikuntahallilla. Toivotan jaksamista myös teille kaikille vapaaehtoisille talkoolaisille. Teette kaikki tärkeää työtä.

Kiitos

Pitäisikö koronarokotukset kohdentaa sairaanhoitopiirien sijasta pahimmille postinumeroalueille?

Heikki Koskela (kesk.), Kalvola

Arvostan sinua Antti Korpimaa (HäSa 17.4.) myös johtavana journalismikriitikkona. Jatka samaan malliin!

Pasi Vesala, Hämeenlinna

