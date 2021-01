Lyhyesti lukijoilta: Jäädytyskoneet Pullerille jo ensi talveksi!

Sunnuntaina 10. tammikuuta kello 15.00 ajelin Pullerin kenttien ohi. Väkeä luistimilla oli noin 80–100 laskujeni mukaan. Sitten Ahveniston moottoriradalle: siellä autoja yli 70, varmaan hiihtäjiäkin ainakin yhtä paljon. Torin ”jääkentällä” oli viisi luistelijaa. Käikälän kentällä 40–50 luistelijaa. Päättäjät! Ensi talveksi jäädytyskoneet Pullerille. Käyttäjiä on, kun vaan kaupunki luo mahdollisuudet.

Peewee

Ehdotan monitoimiareenan rakentamista rautatieaseman päälle kuten Tampereella. Säästetään Hämeensaari ja saadaan Pööliin asiakkaita.

Sivustaseuraaja

Nimimerkki Laturauhaa, harmi, että sinua haittaa Kahtoilammen läheisen ”latutien” tasoittaminen. Olen ollut niin mielissäni, kun joku on tasoittanut sen, on ollut niin helppo lähteä siitä hiihtämään. Luisteluhiihtoon se on ollut erinomainen. Tietysti jos joku haluaa loivaa ylämaata hiihtää suoraa perinteisellä, niin silloin on tien sivuun tehtävä itse latu, koska kaupunki ei ole vielä ehtinyt kyseiseen kohtaan mitään tekemään, sillä sehän ei ole varsinaista valaistua latuosuutta. Eli mikä on hyvä yhdelle, ei ole hyvä toiselle. Toivottavasti kirjoittajan hiihtokausi ei ole nyt mennyt lopullisesti pilalle ja toivotaan myös, että tien tasoittaja on huomannut mielipiteesi. Minä olen kuitenkin kiitollinen ja nauttinut , samoin varmaan paikalla kävellen liikkujat ja koiranulkoiluttajat.

Elämä on…

”Nyt meillä on mahdollisuus valita kaikille kaupunginjohtaja niin että kaikki olisivat tyytyväisiä.” Näin sanoo haastattelussa Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston sd-ryhmyri Anne Laatikainen (HäSa 13.1.). Tosin hän arvelee myös olevansa ehkä vähän naiivi. Ehkä onkin, sillä nykyisenä merkillisenä vihapuheaikana ”kaikkien tyytyväisyys” ei ole mahdollista. Anne Laatikaisen pyrkimykselle kaupunginjohtajan jotenkin järjelliseksi valitsemiseksi kuitenkin kaupunkilaisen kaikki tuki ja kannatus.

Joku

Tässä lehdessä ovat useat yrittäneet keksiä keinoja Hämeenlinnan ja sen seudun elinvoiman kohentamiseksi. Kukaan ei ole kuitenkaan esittänyt yrittäjämyönteisyyden parantamista. Lehdessämme (HäSa, 15.2.2019) kerrottiin, että Hämeenlinnan seutu oli pudonnut edellisestä EK:n yritysmyönteisyyttä mittaavasta kunta-ranking tutkimuksen kolmannelta sijalta sijalle 12. Seinäjoen seutu oli jo neljännen kerran maan ykkönen. Vierailu Seinäjoelle olisi tarpeen!

Heti!

Jos laittaa kasvomaskin naamalle kauppaan mennessä, nousee katse pois omasta navasta. Hävetkää omasta ja toisten terveydestä ja hoidon saatavuudesta piittaamattomat. Muuntunut virus tarttuu tehokkaammin kuin ennen.

Riskiryhmästä

Persuilla on selkeä oppositiopolitiikka – hallitus tekee kaiken väärin. Suomi on (toistaiseksi) maailman kärkimaita onnellisuudessa, koronapandemian hoidossa, koulutuksessa, korruption vähyydessä, tasa-arvossa ja monessa muussa. Näen jo pahaa, että Jussi Halla-ahosta tulee pääministeri ja saa apupuoluekseen kokoomuksen.

Toivottavasti vain painajainen

Missä luuraa ministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.)? Viimeksi hän on kommentoinut Frederikin muistelmia, mutta koronasta tai rokotustahdista ei mitään lausuntoa. Lieneekö jäänyt Kiurun jyrän alle?

Virveli

Suomeen on taas perusteilla uusi poliittinen liike: ”Sinimusta-liike”. Noin 90 vuotta sitten Suomessa toimi samoihin tunnusväreihin verhoutunut äärioikeistolainen kansanliike, jonka tarkoituksena oli kumota kansanvaltainen demokratiamme ja perustaa diktatuuri johtajansa Vihtori Kosolan johdolla. Onneksi maassamme järki voitti ja demokratia pelastui. kuka on tuo tämänpäiväinen ”kosola”, joka haluaa kumota parlamentaarisen järjestelmämme?

Jäljet pelottavat